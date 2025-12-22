"KI klingt einfach nie richtig": Baldur's Gate 3-Star spricht sich klar und deutlich gegen generative KI als Performance-Ersatz aus

Neil Newbon spricht in Baldur's Gate 3 den Vampir-Elfen Astarion und ist damit schlagartig ein Star geworden.

KI ist aktuell in aller Munde und stößt insbesondere natürlich bei denjenigen auf wenig Gegenliebe, die dadurch ersetzt werden sollen. Was laut dem Baldur's Gate 3-Sprecher Neil Newbon aber eigentlich sowieso nie so richtig gut funktioniert. KI höre sich immer stumpf und nach Müll an, findet der Schauspieler. Er hat aber noch mehr zu sagen.

Baldur's Gate 3-Sprecher findet, Studios sollten nachträglich dafür zahlen, KI-Zeilen nochmal einsprechen zu lassen

In einem Interview mit PCGamesN hat Neil Newbon wirklich kein Blatt vor den Mund genommen. Er äußert sich zwar nicht zu konkreten Beispielen wie der Nutzung von sogenannter KI in Arc Raiders (die stark kritisiert wurde), lässt aber kein gutes Haar an generativer KI, die im Performance-Bereich zum Einsatz kommt.

Neil Newbon sagt "Fuck AI" und meint es ernst: Ihm zufolge gebe es keine Rechtfertigung dafür, die Jobs von Performance-Künstler*innen einfach wegzurationalisieren. Einerseits seien die Einsparungen, die durch die Nutzung von KI erzielt werden, einfach nicht hoch genug. Andererseits müssten diese Einsparungen ihm zufolge dann wenigstens im Nachhinein auch umverteilt werden.

"Das, was es kostet, diese Voicelines aufzunehmen, sind Peanuts im Vergleich zum Rest der Entwicklung eines Spiels. Wenn ein Spiel erfolgreich ist, verstehe ich nicht, wieso die Entwickler nicht sagen 'okay, zu dieser Zeit konnten wir es uns nicht leisten – es war zu viel oder zu schwierig – aber jetzt, wo wir super erfolgreich waren, warum gehen wir nicht zurück und nehmen die Zeilen tatsächlich noch einmal mit Schauspieler*innen auf?' Das ist eine Option, ich sag's ja nur." "Ich glaube nicht, dass es eine Rechtfertigung dafür gibt, Leuten ihre Jobs wegzunehmen. Ich glaube wirklich nicht, dass das legitim ist. Wenn du von vornherein nicht die Zeilen aufnimmst und einfach nur KI nutzt, um die Stimme von irgendwem so zu manipulieren, wie zur Hölle du auch immer es willst, dann ist das ein Problem. Du raubst diesem Performer seinen Lohn dieses Tages und du raubst diesem Performer die Möglichkeit, für sich selbst und ihre Familie zu sorgen. Die meisten Schauspieler*innen sind bekanntermaßen nicht reich. Die meisten von uns struggeln ihre gesamte Karriere."

Neil Newbon führt weiter aus, dass er schon mehrfach gehört habe, wie mit KI generierte Voice Lines klingen. Das Ergebnis habe ihn in keinem Fall überzeugt. Ganz im Gegenteil: Es reiße ihn aus der Immersion, es klinge "einfach nie richtig", sondern immer eher nach "Müll" und irgendwie "stumpf".

"Leute sagen, es hilft der Immersion, weil es reaktiv ist. Mich holt es aus dem Erlebnis heraus, weil ich immer nur etwas höre, das nicht danach klingt, als wäre da ein menschliches Wesen in Bedrängnis, im Kampf, oder Freude oder welche Emotion auch immer da anvisiert wird. Es fühlt sich nicht echt an. Egal, wie gut es klingt, da ist immer etwas daran, das einfach nicht richtig passt und das ist uncanny Valley-Territorium."

Die Aussagen kommen zu einem spannenden Zeitpunkt: Gerade eben erst hat sich der Chef des Baldur's Gate 3-Entwicklerstudios Larian namens Swen Vincke mit einigen Aussagen zur Nutzung von sogenannter KI massiv in die Nesseln gesetzt. Offenbar werden zur großen Enttäuschung unzähliger Spieler*innen auch bei Larian LLMs (=Large Language Model) genutzt. Der massive Backlash hat jetzt dafür gesorgt, dass sich der CEO nochmal mit einem Extra-Statement zu der Angelegenheit geäußert hat.

Wie findet ihr es, wenn Sprecher*innen und Schauspieler*innen durch generative KI ersetzt werden sollen?