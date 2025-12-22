Steam schenkt euch gerade ein weiteres Action-Spiel - aber wie immer gilt: Schnappt es euch schnell, bevor ihr es verpasst

Weihnachten naht! Wie praktisch, dass wir auf Steam aktuell immer mal wieder kleinere Titel finden, die aktuell zu einem Rabatt von 100% angeboten werden. Falls ihr für die kommenden Feiertage und die freie Zeit also noch nach kurzweiliger Beschäftigung sucht, dann schaut euch mal Undercroft Warriors an, das spielerisch stark an den Indie-Hit Vampire Survivors erinnert!
Das aktuelle Steam-Angebot im Überblick:
- Spiel: Undercroft Warriors
- Genre: Action, Twin-Stick-Shooter
- Preis: 0 Euro (100% Rabatt)
- Ursprünglicher Preis: 2,99 Euro
- Angebot gültig bis: 31. Dezember 2025 um 19 Uhr (deutscher Zeit)
Das steckt hinter Undercroft Warriors
Undercroft Warriors ist ein im August 2024 veröffentlichter Twin-Stick-Shooter im Stile von Vampire Survivors vom Indie-Entwickler Fuzzy Playworks. Ihr sucht euch zu Spielbeginn einen von insgesamt sechs Charakteren aus und müsst anschließend so schnell wie möglich Monster über den Haufen schießen, um nach dem nächsten Highscore zu jagen.
Dank des simplen Spielprinzips dürfte sich Undercroft Warriors perfekt als kleiner Action-Snack für Zwischendurch eigenen, wobei der minimalistische Pixellook natürlich Geschmackssache ist.
Schaut euch das unten eingebettete Video an, um euch einen Eindruck vom Gameplay zu verschaffen:
Link zum YouTube-Inhalt
Aktuell ebenfalls gratis auf Steam: Bis zum 25. Dezember um 19 Uhr (deutscher Zeit) könnt ihr euch übrigens außerdem noch den kleinen Platformer Rat Quest schnappen:
Vor wenigen Tagen ist zudem der große Steam Winter-Sale 2025 gestartet. Noch bis zu 05. Januar 2026 um 19 Uhr könnt ihr euch mal wieder zahlreiche Spiele mit starken Rabatten schnappen.
Und an dieser Stelle fragen wir wieder unsere liebe GamePro-Community: Spricht euch Undercroft Warriors an? Und welche aktuellen Steam-Empfehlungen habt ihr außerdem auf Lager? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion.
