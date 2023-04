Hammer! Nintendo bietet endlich lebenslange Reparatur für nerviges Switch-Problem an

Nintendo wird künftig auch Joy-Cons ohne Garantie reparieren.

Diese Neuerung wird viele von euch freuen: Nintendo wird ab sofort defekte Joy-Con reparieren, selbst wenn die 24-monatige Herstellergarantie bereits abgelaufen ist. Die neue Regelung gilt ab sofort für Großbritannien, den europäischen Wirtschaftsraum und die Schweiz.

Warum ist das so wichtig? Viele Spieler*innen plagt der sogenannte Joy-Con-Drift. Dabei nervt ständig eine leichte Abweichung, euer Charakter oder die Kamera bewegen sich quasi automatisch in eine bestimmte Richtung.

Wollt ihr mehr über das Thema Joy-Con-Drift wissen, hier entlang:

Auf was bezieht sich der neue Reparatur-Service?

Die Neuerung am Reparaturservice von Nintendo geht aus einem Passus der deutschen Kundensupport-Seite von Nintendo hervor:

Daher bietet Nintendo seinen Kunden, die das betreffende Produkt im EWR, im Vereinigten Königreich oder in der Schweiz erworben haben, bis auf Weiteres eine kostenlose Behebung des Responsiveness-Syndroms im Zusammenhang mit Control Sticks durch einen offiziellen Nintendo Reparaturservice an.

Laut der Seite Nintendolife gleicht Nintendo damit seinen Reparaturservice an die Regionen Nordamerika, Lateinamerika und Frankreich an.

Gilt der Service auch für die Nintendo Switch Lite?

Ja! Tritt der Joy-Con-Drift bei eurer Switch Lite auf, könnt ihr die Konsole ebenfalls kostenfrei beim Kundenservice von Nintendo reparieren lassen. Der Punkt ist insbesondere so wichtig, da die Analog-Sticks bei der Switch Lite fest mit dem Handheld verbunden sind.

Garantie nicht entscheidend für Reparatur

Bislang war für eine Reparatur seitens Nintendo entscheidend, ob ihr die defekten Controller binnen des 24-monatigen Garantie-Zeitraums einschickt. Eine bestehende Garantie ist ab sofort laut Nintendo kein Kriterium mehr für eine kostenfreie Reparatur:

Dies [Anm. d. Red.: Der kostenlose Reparaturanspruch] gilt auch dann, wenn das Responsiveness-Syndrom durch Verschleiß entstanden ist, und sogar, wenn die 24-monatige Herstellergarantie von Nintendo bereits abgelaufen ist.

Ausnahmen: Wann eine Reparatur nicht möglich ist

In einigen Fällen kann es jedoch sein, dass Nintendo keine kostenfreie Reparatur außerhalb der Herstellergarantie anbietet:

bei inoffiziellen Modifizierungen am Controller

bei Schäden, die durch Drittherstellerzubehör hervorgerufen wurden

bei Defekten abseits vom Joy-Con-Drift

Wo kann ich meine Joy-Cons reparieren lassen?

Nintendo bietet ein eigenes Online-Reparaturportal an. Sollte einer euer Joy-Con driften, müsst ihr die Reparatur vorab auf der Seite anmelden. Gebt hier zunächst das genaue Problem an und schickt euren Controller anschließend an den Reparaturservice.

Leidet euer Joy-Con also unter einem Stick Drift und hat keine Garantie mehr, dann meldet euch schleunigst bei Nintendo. Selbst am Controller herumtüfteln, müsst ihr ab jetzt nicht mehr.

Hattet ihr zuvor Probleme mit einem driftenden Joy-Con?