Die Nintendo Switch ist eine hervorragende Konsole für alle, die gern Klassiker aus früheren Jahrzehnten nachholen möchten, sich nach dem typischen skillbasierten Gameplay der 80er und 90er sehnen oder nostalgische Gefühle für Pixel-Grafikstil haben. Das gilt nicht nur deshalb, weil inzwischen eine ganze Reihe Nintendo-Klassiker neu aufgelegt wurden und man mit Nintendo Switch Online Dutzende NES- und SNES-Titel spielen kann. Auch von anderen Publishern und Studios gibt es einen beständigen Nachschub an tollen Retro-Spielen. Hier haben wir euch zehn Beispiele herausgesucht, die alle in den letzten drei Monaten für Nintendo Switch erschienen sind:

Windjammers 2

Mit Windjammers 2 hat der vor 25 Jahren für Neo Geo erschienene Klassiker endlich einen Nachfolger bekommen. Grafisch wirkt Teil 2 mit seinen hübsch gezeichneten Charakteren und Hintergründen deutlich moderner, das Spielprinzip bleibt aber dasselbe: In dem Sportspiel stehen sich zwei Kontrahenten gegenüber und versuchen einen Frisbee so zu werfen, dass der Gegner ihn nicht fangen kann. Dabei gibt es aber, ähnlich wie in einem Fighting Game, zahlreiche Spezialattacken, die aus dem Frisbee-Spiel geradezu einen Extremsport machen. Außerdem könnt ihr aus verschiedenen Charakteren mit eigenen Vor- und Nachteilen und einer eigenen Geschichte wählen. Durch die vielen neuen Figuren und Fähigkeiten ist Windjammers 2 weit umfangreicher als sein Vorgänger.

Record of Lodoss War -Deedlit in Wonder Labyrinth-

Deedlit in Wonder Labyrinth ist ein Action-Platformer, der auf der Romanreihe Record of Lodoss War basiert. Letztere hat ihre Anfänge im Jahr 1988 und brachte in den Neunzigern bereits verschiedene Animes und auch ein Tabletop-Spiel hervor. An diese Zeit knüpft Deedlit in Wonder Labyrinth auch noch in anderer Hinsicht an: Sowohl spielerisch als auch aufgrund des leicht düsteren Pixel-Artdesigns erinnert es stark an frühe Titel der Castlevania-Reihe. Der Schwierigkeitsgrad ist aber nicht so hoch wie in den Vorbildern. Wir spielen die Hochelfin Deedlit, die finstere Dungeons erforscht und dabei mit Schwert, Bogen und Zaubersprüchen furchterregende Monster bekämpft. Dabei sorgt der Wechsel zwischen Feuer- und Windangriffen für Abwechslung.

Shovel Knight Pocket Dungeon

Shovel Knight Pocket Dungeon ist der jüngste Teil der berühmten Retro-Reihe. Anders als beim ersten Shovel Knight handelt es sich hierbei nicht um einen Platformer, sondern um eine Mischung aus Puzzle- und Actionspiel. Auf ein Spielfeld von 8 mal 8 Feldern fallen Blöcke und Gegner herab. Diese attackieren wir mit unserer Figur, die wir aus 13 Charakteren aus dem Shovel-Knight-Universum wählen können. Dabei richten wir nicht nur bei dem angegriffenen Gegner Schaden an, sondern auch bei allen benachbarten Gegnern desselben Typs. Wir selbst nehmen hingegen stets nur von einem Feind Schaden. Um möglichst viel auszuteilen und möglichst wenig einzustecken, müssen wir uns die Reihenfolge unserer Angriffe also genau überlegen.

Sol Cresta

Das von Platinum Games (Astral Chain, Nier: Automata) stammende Sol Cresta ist ein klassisches Shoot ‘em up und die Fortsetzung einer Reihe, die im Jahr 1980 mit Moon Cresta ihren Anfang nahm. Wie früher steuern wir unser Raumschiff in 2D aus der Top-Down-Perspektive und müssen dabei nicht nur aus allen Rohren feuern, sondern auch im Bullet-Hell-Stil zahlreichen feindlichen Geschossen ausweichen. Sol Cresta fügt dem traditionellen Gameplay auch neue Elemente hinzu und baut dabei auf der schon in Moon Cresta enthaltenen Möglichkeit auf, das eigene Schiff auszubauen. Das neue Upgrade-System lässt euch gleich drei Schiffe mit jeweils eigenen Waffensystemen miteinander verbinden und gleichzeitig steuern.

Infernax

Ähnlich wie Record of Lodoss War ist Infernax ein 2D-Action-Platformer im Metroidvaniastil, jedoch mit einem etwas anderen Ansatz. Das in der typischen Pixelgrafik gehaltene Spiel legt nicht nur mehr Wert auf Rollenspielelemente und die Erkundung der Spielwelt, sondern lässt uns auch immer wieder Entscheidungen treffen, die großen Einfluss auf die Geschichte und die Figuren in unserem Umfeld haben können. Obwohl sich dadurch manche Konflikte friedlich lösen lassen, bleibt das Gameplay insgesamt sehr actionreich. Wir spielen den Herzog Infernax, der nach seiner Rückkehr von einem Kreuzzug feststellen muss, dass seine Heimat inzwischen von Monstern überrannt wurde. Also greift er zu Schild und Waffe, um sich sein Herzogtum zurückzuholen.

Retro Bowl

Retro Bowl ist eine Football-Simulation im 8-Bit-Look, ganz im Stile des 1989 für NES erschienenen Tecmo Bowl. Es gibt einen Management-Teil, in dem wir uns um unsere Starspieler kümmern, Verträge abschließen und Coaches einstellen. Der Großteil von Retro Bowl spielt sich aber auf dem Spielfeld ab. Hier konzentrieren wir uns ganz auf die Offensive und übernehmen dabei zumeist die Rolle des Quarterbacks, initiieren also die Spielzüge und verteilen die Bälle. Die Defensive hingegen macht ihren Job selbstständig, und zwar mehr oder weniger gut, je nachdem, wie gut wir sie vorbereitet haben. Das Gameplay ist dadurch vergleichsweise simpel und beschränkt sich auf den Teil von Football, der am meisten Spaß macht.

PowerSlave Exhumed

PowerSlave Exhumed ist die Neuauflage eines im Jahr 1996 erschienenen Egoshooter-Klassikers, der damals in Deutschland indiziert war, nun aber ab 16 freigegeben ist. Die Steuerung wurde modernisiert und es gibt grafische Verbesserungen wie die höhere Auflösung. Im Wesentlichen bleibt PowerSlave Exhumed den für PS1 und Sega Saturn erschienenen Versionen aber treu. Wir spielen einen Elitesoldaten, der einen Helikopterabsturz über der antiken ägyptischen Stadt Karnak überlebt. In den jahrtausendealten Bauwerken müssen wir uns fortan mit übernatürlichen Wesen wie Mumien, Anubis-Kriegern und Riesenspinnen herumschlagen. Dabei stehen uns verschiedene Waffen von der Machete übers Maschinengewehr bis hin zum Flammenwerfer zur Verfügung.

SNK vs. Capcom: Card Fighters’ Clash

SNK vs. Capcom: Card Fighters’ Clash ist ein ursprünglich 1999 für Neo Geo Pocket Color erschienenes Sammelkarten-Rollenspiel. Wir erkunden eine auf Klassikern von Capcom und SNK basierende Spielwelt und liefern uns rundenbasierte Kämpfe, in denen wir Karten mit Charakteren aus berühmten Fighting-Game-Reihen wie Street Fighter oder King of Fighters ausspielen. Dabei können wir immer nur drei Charakterkarten gleichzeitig auf dem Feld haben, die wir auch deshalb mit Bedacht auswählen sollten, weil bestimmte Figuren ihre Fähigkeiten kombinieren können. Außerdem können wir das Kampfgeschehen mit Action-Karten beeinflussen. Bis zu 300 Karten können wir im Spielverlauf sammeln, um unser Deck auszubauen und zu optimieren.

Rise of the Third Power

Bei Rise of the Third Power handelt es sich um ein traditionelles JRPG im Stile früher Final-Fantasy-Spiele, mit Pixelgrafik und rundenbasierten Kämpfen. Die Story basiert lose auf der europäischen Geschichte der 1930er, versetzt die Ereignisse aber in ein Fantasy-Szenario: Nach einem Weltkrieg muss das Reich Arkadya einen Vertrag unterschreiben, den die meisten Bewohner ablehnen. Das ermöglicht einem tyrannischen Diktator, die Macht zu erlangen und einen neuen Krieg anzufangen. Wir übernehmen die Kontrolle über eine Gruppe von acht Widerstandskämpfern, die den Despoten stürzen wollen. Um in den Kämpfen erfolgreich zu sein, müssen wir Formationen aufstellen und die individuellen Fähigkeiten der Charaktere geschickt miteinander kombinieren.

Filmechanism

Filmechanism ist ein 2D-Puzzle-Platformer, in dem wir unsere Spielfigur zu einem durch eine Flagge markierten Ziel bewegen müssen. Zu den üblichen Rätsel-Elementen wie Schaltern, Schlüsseln und Plattformen kommt eine einzigartige Spielmechanik hinzu: Per Knopfdruck können wir jederzeit ein Bild vom gegenwärtigen Zustand des Levels aufnehmen, den wir später, wenn wir uns an einem anderen Punkt befinden, mit einem weiteren Knopfdruck wiederherstellen können. Auf dem Weg durch die verschiedenen Welten haben wir die Wahl zwischen leichteren und schwereren Routen. Die leichten sind ohne große Puzzle-Erfahrung zu bewältigen, die schwierigen können hingegen selbst eingefleischten Rätselfans Kopfzerbrechen bereiten. Im Nintendo eShop gibt es Filmechanism gerade 20 Prozent günstiger.