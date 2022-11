Nintendo Switch: Auf diese 10 Hits + Geheimtipps könnt ihr euch im November freuen

Auch im November erscheinen im Nintendo eShop wieder viele neue Spiele für Nintendo Switch. Damit ihr nichts verpasst, stellen wir euch in diesem Artikel zehn Geheimtipps und interessante Titel vor, die ihr im Gegensatz zu Megahits wie Pokémon Purpur und Karmesin vielleicht noch nicht auf eurer Rechnung habt:

Sifu

12:00 Sifu - So gut sieht Martial Arts sonst nur im Action-Kino aus!

Erscheint am: 8. November

Sifu ist ein 3D-Brawler, in dem wir einen Kung-Fu-Kämpfer spielen, der sich an den Mördern seiner Familie rächen will. Dazu liefern wir uns spektakuläre Martial-Arts-Kämpfe gegen zahlreiche Feinde, die wir nicht nur mit bloßen Fäusten attackieren, sondern auch mithilfe von improvisierten Waffen und so ziemlich allen Gegenständen, die wir in die Finger bekommen können. Falls wir trotzdem unterliegen und sterben, können wir zwar wieder ins Leben zurückkehren, der Protagonist altert dabei jedoch. Bis zu einem gewissen Grad lässt sich dessen Kampfkraft dadurch sogar steigern, aber wenn wir zu alt werden, bevor wir unser Ziel erreicht haben, ist unser Racheplan zum Scheitern verurteilt und wir müssen von vorn anfangen.

From Space

Erscheint am: 3. November

From Space ist ein bunter Top-Down-Shooter, in dem ihr allein oder im Koop mit bis zu drei weiteren Spieler*innen in einer postapokalyptischen Welt gegen pinkfarbene Aliens kämpft. Dabei stehen euch zerstörerische Waffen wie Flammenwerfer, Miniguns und Raketenwerfer sowie Minen und Granaten zur Verfügung. Außerdem könnt ihr Verteidigungsanlagen wie Geschütztürme bauen, um die Invasoren aufzuhalten. Für Abwechslung und Komplexität sorgen ein motivierendes Fortschrittssystem sowie die vielen verschiedenen Charaktere mit individuellen Spezialfähigkeiten, aus denen ihr auswählen könnt. Wählt ihr Fähigkeiten, die sich im Koop gut ergänzen, habt ihr im Kampf gegen die immer stärker werdenden Aliens einen klaren Vorteil.

Harvestella

1:57 Harvestella - Gameplay-Trailer stellt den Mix aus Stardew Valley und Final Fantasy vor

Erscheint am: 4. November

Harvestella ist eine Mischung aus einem Rollenspiel und einer Lebenssimulation im Stile eines Harvest Moon oder Stardew Valley. Wie dort können wir Felder bestellen oder uns mit Bewohnern der Stadt anfreunden. Die Welt von Harvestella ist allerdings weit weniger harmonisch und freundlich, als man es von dem Genre gewohnt ist: Am Ende jeder Jahreszeit tritt das sogenannte Silentium ein, eine Katastrophe, bei der sich tödlicher Staub verbreitet, der Feldfrüchte vernichtet. Da dieses Silentium immer länger dauert und immer gefährlicher wird, müssen wir die vielfältigen Städte und Regionen der Spielwelt erkunden und uns durch düstere Dungeons kämpfen, um ihr Geheimnis zu lüften und die Welt zu retten.

It Takes Two

1:35 It Takes Two - Trailer kündigt den Koop-Kracher für Nintendo Switch an

Erscheint am: 4. November

Das bei den Game Awards mit den Titeln „Spiel des Jahres 2021“ und „Bestes Multiplayer-Spiel“ ausgezeichnete It Takes Two kommt am 4. November auf Nintendo Switch. Das Koop-Spiel könnt ihr online oder lokal ausschließlich zu zweit spielen. Ihr übernehmt die Rollen eines Ehepaars, das sich scheiden lassen möchte. Aufgrund magischer Ereignisse, bei denen die Tränen des gemeinsamen Kindes eine Rolle spielen, werden die beiden jedoch in Puppen verwandelt und müssen nun zusammen zahlreiche Abenteuer bestehen, um ihre Körper zurückzubekommen. It Takes Two fasziniert dabei nicht zuletzt durch seine spielerische Abwechslung: Von Jump&Run über Adventure und Shooter bis zum Fighting Game werden ganz verschiedene Genres bedient.

T.A.B.S. – Totally Accurate Battle Simulator

Erscheint am: 3. November

Habt ihr euch schon mal gefragt, was passieren würde, wenn man eine Horde Mammuts auf ein paar Cowboys loslässt? Oder was eine Handvoll Panzer gegen eine Armee von Skelettkriegern anrichtet? Dann ist der Totally Accurate Battle Simulator das Richtige für euch, denn in dem Schlachtensimulator könnt ihr in unterschiedlichen Umgebungen Truppen gegeneinander antreten lassen, die in der Realität niemals aufeinandertreffen würden. Zwar gibt es auch Kampagnen und Online-Multiplayer, in erster Linie besteht der Reiz des Spiels jedoch darin, unmögliche Situationen zu erschaffen und einfach zuzusehen, was passiert. Wenn ihr diesen Text lest, ist der T.A.B.S. übrigens schon erschienen und bis zum 9. November im Nintendo eShop 10 Prozent reduziert.

How To Say Goodbye

Erscheint am: 3. November

How To Say Goodbye ist ein Rätselspiel mit einem einzigartigen, von Kinderbüchern inspirierten Grafikstil, das viel Wert darauf legt, eine ebenso fesselnde wie ungewöhnliche Geschichte über Verlust und die Schwierigkeit des Abschiednehmens zu erzählen. Unsere Aufgabe ist es, in einer seltsamen Welt zwischen Leben und Tod Geister mit ihren Freunden zu vereinen und sie den Weg ins Jenseits finden zu lassen, woran sie von einem mysteriösen Zauberer gehindert werden. Um ihnen zu helfen, müssen wir unseren Geistern einen Weg zum Ende des Levels bahnen, indem wir den Boden mitsamt den darauf befindlichen Geistern und Gegenständen verschieben, was ein bisschen an den Brettspielklassiker Das verrückte Labyrinth erinnert. Bis zum 10. November bekommt ihr das Rätselspiel 10 Prozent günstiger.

Sonic Frontiers

0:38 Sonic Frontiers - Trailer zeigt erstes Gameplay aus der Open World

Erscheint am: 8. November

Mit Sonic Frontiers macht die berühmte Jump&Run-Reihe einen großen Schritt in Richtung Open World: Der blaue Igel Sonic rast diesmal durch weite, offene 3D-Landschaften, die von dichten, grünen Wäldern bis hin zu staubigen Wüsten reichen. Die Erkundung der Spielwelt soll dementsprechend diesmal eine deutlich größere Rolle spielen, in ihr sollen zahlreiche Rätsel und Geheimnisse auf euch warten. Trotzdem soll auch das typische Platforming in atemberaubender Geschwindigkeit, das in jedes Sonic-Spiel gehört, nicht zu kurz kommen. Außerdem wird es Kämpfe gegen eine Vielzahl seltsamer Kreaturen geben. Ob die neue Mischung funktioniert, werden wir am schon am nächsten Dienstag erfahren.

Jurassic World Aftermath Collection

Erscheint am: 10. November

Mit der Jurassic World Aftermath Collection bekommt ihr beide Teile des Survival-Adventures in einer neuen, für Nintendo Switch angepassten Version. In einer zwischen den Filmen Jurassic World und Jurassic World: Das gefallene Königreich angesiedelten Geschichte seid ihr als Mitglieder einer gescheiterten Aufklärungsmission in einer der Forschungseinrichtungen der Isla Nublar gefangen. Um von dort zu entkommen, ohne unterwegs von dem Tyrannosaurus Rex, den zahlreichen Raptoren oder anderen gefährlichen Dinosauriern gefressen zu werden, müsst ihr vorsichtig die Umgebung erkunden und zahlreiche Rätsel lösen. Dabei werdet ihr von bekannten Charakteren wie Dr. Ian Malcolm angeleitet, der von Jeff Goldblum persönlich gesprochen wird.

Milk inside a bag of milk inside a bag of milk and Milk outside a bag of milk outside a bag of milk

Erscheint am: 11. November

Milk inside a bag of milk inside a bag of milk ist ein surreales Horrorspiel, das sich um etwas im Grunde völlig Alltägliches dreht: Wir begleiten ein junges Mädchen, das Milch einkaufen soll. Die verzerrte Wahrnehmung des psychisch kranken Mädchens macht den kurzen Weg jedoch zu einer schweren Reise voller bedrückender bis erschreckender Erlebnisse. Da wir durch unsere Entscheidungen die Handlung beeinflussen, lohnt sich mehrfaches Durchspielen, um alles zu sehen und zu verstehen. Bei der Switch-Version bekommt ihr den technisch aufwendigeren und umfangreicheren, aber ansonsten ähnlichen Nachfolger Milk outside a bag of milk outside a bag of milk gleich mit dazu. Bis zum 12. November gibt es im Nintendo eShop 10 Prozent Rabatt.

Tactics Ogre: Reborn

1:44 Tactics Ogre Reborn angekündigt: Trailer zeigt feinste Rundenstrategie á la FF Tactics

Erscheint am: 11. November

Bei Tactics Ogre: Reborn handelt es sich um eine technisch wie spielerisch modernisierte Neuauflage des aus 2010 stammenden Remakes, das seinerseits auf dem 1995 für Super Famicom erschienenen Taktik-Rollenspiel basiert. Neben verbesserter Grafik bietet die Neuauflage unter anderem neu mit einem Orchester aufgenommene Hintergrundmusik und ein neues, flexibleres Fortschrittssystem für die Einheiten, was für höhere Langzeitmotivation sorgen dürfte. Wie schon das Original soll auch Tactics Ogre: Reborn neben anspruchsvollen Schlachten eine komplexe Fantasy-Geschichte über eine Heldenreise bieten, deren Verlauf ihr durch eure Entscheidungen selbst bestimmt. Ihr könnt zudem mit einer langen Spielzeit von rund 50 Stunden rechnen.