Letzte Chance: Über 1000 Spiele für Nintendo Switch nur noch bis Sonntag im Angebot sichern

Noch bis Sonntag gibt's im Nintendo eShop eine riesige Auswahl an Switch-Spielen günstiger.

Der große Blockbuster-Sale im Nintendo eShop, der mehr als 1.000 günstige Spiele für Nintendo Switch bietet, läuft nur noch bis Sonntag! Damit ihr nicht das Beste verpasst, haben wir euch zum Abschluss der riesigen Rabattaktion noch einmal zehn Highlights herausgesucht, darunter auch ein paar große Exklusivhits. Wer lieber selbst die Angebote durchstöbern möchte, kann direkt diesem Link folgen:

Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise

Im Blockbuster-Sale gibt es nicht nur das Hauptspiel Animal Crossing: New Horizons günstiger, sondern auch das umfangreiche Add-On Happy Home Paradise. Dieses schickt euch zu einer neuen Inselgruppe, wo ihr für eine Ferienhausagentur arbeitet. Hier könnt ihr euch kreativ austoben, während ihr versucht, für all eure Kunden das perfekte Ferienhaus zu erschaffen. Da jeder eigene Bedürfnisse und Wünsche hat, ist das gar nicht so einfach.

Von der Auswahl der richtigen Insel bis hin zur perfekten Platzierung der Möbel habt ihr eine Menge Entscheidungen zu treffen. Zwischendurch kümmert ihr euch auch noch um öffentliche Gebäude und entwerft beispielsweise ein Krankenhaus, eine Schule und ein Restaurant. Ihr könnt die Einrichtungsgegenstände der neuen Inselgruppe übrigens auch zu Hause auf eurer eigenen Insel nutzen oder Bewohner von dort zu den neuen Ferienhäusern locken.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition Bundle

Die Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition bekommt ihr im Nintendo eShop jetzt zum halben Preis. Sie enthält nicht nur das Hauptspiel und die drei Erweiterungen Dawnguard, Hearthfire und Dragonborn, sondern auch noch zahlreiche Verbesserungen und Zusatzinhalte wie neue Quests, Dungeons, Bosse und Waffen. Wenn ihr das legendäre Open-World-Rollenspiel auf Nintendo Switch erleben wollt, ist dies die beste und umfangreichste Version.

Dass Skyrim zu einem der erfolgreichsten Rollenspiele aller Zeiten geworden ist, hat es vor allem seiner riesigen Fantasy-Spielwelt zu verdanken. Ihr erkundet die im kalten Norden gelegene und von Drachenangriffen heimgesuchte Provinz Himmelsrand, die durch ihre vielen Städte und Dörfer, die hübschen Landschaften und weitverzweigten Höhlen sowie durch ihre versteckten Schätze zum freien Erkunden einlädt. Allein das Hauptspiel kann schon weit über 100 Stunden beschäftigen.

In Mario Strikers: Battle League Football treten berühmte Figuren aus dem Mario-Universum in Fünfer-Teams gegeneinander im Fußball an. Dabei geht es natürlich nicht um eine realistische Simulation, sondern um schnelle Action, bei der spektakuläre Spezialschüsse, aggressive Tacklings und auch Items ähnlich wie in Mario Kart zum Einsatz kommen. Neu im Vergleich zum Vorgänger sind die Hyper Strikes, mit denen ihr buchstäblich einen Wirbelsturm entfesseln könnt.

Ebenfalls neu ist, dass ihr nun wie in einem RPG Ausrüstung für euer Team besorgen könnt, was für mehr Tiefe und Langzeitmotivation sorgt. Natürlich könnt ihr nicht nur allein spielen, sondern auch in verschiedenen Multiplayer-Modi antreten. An einer Switch können bis zu acht Personen, also vier pro Team, an einem Match teilnehmen. Online können sich bis zu 20 Spieler*innen in Clubs zusammenschließen und die Rangliste hinaufklettern.

Disney Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley gibt’s nicht nur in der Standard-Version, sondern auch in der Gold Edition mit dem Expansion Pass und zusätzlichen Ingame-Inhalten günstiger. Außerdem könnt ihr den großen DLC „A Rift in Time“, der eine ganz neue Insel ins Spiel einführt, auch einzeln im Angebot abstauben.Selbst mit der Standard-Version bekommt ihr natürlich weiterhin Gratis-Updates, im Februar sind z.B. Charaktere aus der Monster AG dazugekommen.

Disney Dreamlight Valley ist eine Lebenssimulation im Stile von Animal Crossing oder Stardew Valley, allerdings mit berühmten Charakteren aus Disney- und Pixar-Filmen, die von Micky Maus bis zum niedlichen Roboter Wall-E reichen. Ihr sollt den verwilderten Dreamlight Valley in einen Ort verwandeln, an dem all diese Figuren leben möchten. Manche müsst ihr vorher aus den Klauen von Schurken befreien, wozu ihr euch in anderen Regionen auf Abenteuer begebt.

Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX

Bei Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX handelt es sich um die Switch-Neuauflage des ursprünglich für Game Boy Advance und Nintendo DS erschienenen Rollenspielklassikers. Hier spielt ihr keinen Pokémon-Trainer, sondern schlüpft selbst in die Rolle eines Pokémon, das gemeinsam mit seinen Artgenossen in einem Dorf lebt. Eure Aufgabe ist es, ein Team zusammenzustellen, mit dem ihr verlorene Pokémon aus gefährlichen Dungeons rettet.

Die Kämpfe laufen rundenbasiert ab und bieten durch die verschiedenen Fähigkeiten eurer Team-Mitglieder und die einsetzbare Items viel taktischen Tiefgang. Natürlich gibt es auch ein RPG-typisches Fortschrittssystem, durch das ihr immer neue Skills freischaltet. Im Dorf könnt ihr euch zudem mit anderen Pokémon anfreunden und bessere Ausrüstung kaufen. Der Nintendo eShop hält übrigens eine kostenlose Demo bereit, mit der ihr euch selbst vom Spiel überzeugen könnt.

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga Galactic Edition

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga bekommt ihr in der Galactic Edition günstiger, die zahlreiche Charakterpakete mit zusätzlichen Figuren aus beispielsweise The Mandalorian, Rogue One oder Solo: A Star Wars Story enthält. Dadurch stehen euch insgesamt mehr als 400 spielbare Charaktere zur Verfügung. Schon das Hauptspiel bietet eine Menge Umfang und lässt euch alle drei Star Wars-Trilogien nachspielen, und zwar in beliebiger Reihenfolge.

Grafisch ist LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga deutlich hübscher als ältere LEGO-Spiele. Noch wichtiger ist aber, dass sich auch spielerisch einiges getan hat. Das neue Kombo-System sorgt dafür, dass sich die Kämpfe nun deutlich spannender spielen. Die übliche Mischung aus Action, Rätseln und Erkundung bekommt außerdem durch die riesigen Weltraumschlachten zusätzliche Abwechslung. Nichts geändert hat sich zum Glück am typischen LEGO-Humor.

Bayonetta 3

Auch in Bayonetta 3 spielt ihr wieder die namensgebende Hexe, die an Händen und Füßen mit Hieb- und Schusswaffen ausgerüstet ist. Das Hack&Slash-Actionspiel zeichnet sich vor allem durch seine kunstvoll inszenierten Kämpfe aus, in denen haufenweise Kombos und spektakuläre Spezialattacken zum Einsatz kommen. Für besonders stilvolle Kills und lange Kombo-Ketten werdet ihr sogar vom Spiel belohnt.

Im Vergleich zu den Vorgängern hat sich allerdings auch einiges geändert: Diesmal kämpft Bayonetta nicht gegen Horden von Dämonen, sondern legt sich in einer Parallelwelt mit einer Armee von Homunkuli an. Dafür kann die Hexe nun selbst Dämonen beschwören und im Kampf steuern. Außerdem sind die Level größer und nicht mehr ganz so linear, sodass mehr Raum zur Erkundung der hübschen Spielwelt bleibt.

Unravel Two

Wie schon im ersten Teil spielt ihr auch in Unravel Two das niedliche Wollknäuelmännchen Yarny, das sich auf eine Reise durch wunderschöne Landschaften und auch einige düstere Gebäude der Menschen begibt. Diesmal ist Yarny jedoch nicht allein, sondern wird von einem zweiten Wollknäuelfigürchen begleitet. Ihr könnt zu zweit im lokalen Koop oder auch allein spielen, in dem ihr zwischen den beiden Figürchen hin und her wechselt.

Das Gameplay folgt im Wesentlichen der Formel des Vorgängers und vermischt Platforming mit Erkundung und Rätseln, wobei die eigenen Fäden genutzt werden, um Hindernisse zu überwinden. Durch die Zusammenarbeit der beiden Figürchen, die bei vielen Rätseln nötig ist, entstehen aber neue Spielmechaniken. So kann jetzt beispielsweise das eine Wollknäuel den Faden des anderen benutzen, um sich über Abgründe zu schwingen.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Falls ihr Lust auf ein episches Rollenspiel in einer faszinierenden Fantasy-Welt habt, ist Skyrim nicht der einzige Kandidat unter den Angeboten des Blockbuster-Sales. Mit der Xenoblade Chronicles: Definitive Edition bekommt ihr den von der Wii stammenden Klassiker in einer Neuauflage mit stark verbesserter Grafik und dem neuen Epilog „Die verbundene Zukunft“, der die Geschichte ein Jahr nach der Handlung des Hauptspiels fortsetzt.

Xenoblade Chronicles überzeugt nicht nur durch die Größe seiner Spielwelt, sondern auch durch sein taktisch anspruchsvolles Kampfsystem und seine motivierenden Fortschrittsmechaniken. Außerdem bekommt ihr eine spannende Geschichte rund um den Kampf zwischen Menschen und Maschinenwesen. Falls euch die über 100 Stunden Spielzeit des ersten Teils nicht genügen, könnt ihr übrigens auch den Nachfolger Xenoblade Chonicles 2 im Angebot bekommen.

Monopoly für Nintendo Switch

Der Brettspiel-Klassiker Monopoly wurde von Ubisoft aufwendig für Nintendo Switch umgesetzt. Ihr bekommt gleich drei hübsche 3D-Spielbretter, auf denen ihr wie üblich Straßen kaufen, Häuser und Hotels bauen und eure Konkurrenz durch astronomisch hohe Mieten zur Verzweiflung treiben könnt. Mit der kostenlosen Demo im Nintendo eShop könnt ihr euch jederzeit selbst davon überzeugen, wie gut die Umsetzung aussieht.

Monopoly für Nintendo Switch hat aber nicht nur optisch, sondern auch spielerisch einiges zu bieten. So könnt ihr beispielsweise neue Aktionskarten ins Spiel aufnehmen, verschiedene Modi ausprobieren oder gleich ganz eigene Regeln festlegen. Falls ihr mal wenig Zeit habt, gibt es auch eine beschleunigte Spielvariante. Ihr könnt gegen die KI oder gegen bis zu fünf menschliche Mitspieler*innen spielen, sowohl online als auch lokal.

Über 1000 günstige Switch-Spiele im Blockbuster-Sale

Wie schon gesagt, gibt es im Blockbuster-Sale des Nintendo eShop noch viele weitere Sonderangebote, insgesamt könnt ihr mehr als 1000 Switch-Spiele günstiger bekommen. Es lohnt sich deshalb auf jeden Fall, auch selbst nochmal die Angebote zu durchstöbern, bevor die Aktion am 7. April endet. Hier findet ihr die Übersicht: