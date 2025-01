Nintendo Switch 2-Ankündigung angeblich schon in wenigen Tagen - Insider verrät Termin

Nur noch ein paar Mal schlafen, dann wird die Nintendo Switch 2 angeblich enthüllt.

In zahlreichen Leaks sind mittlerweile viele Details zur noch unangekündigten Nintendo Switch 2 ans Licht gekommen, aber eine wichtige Information fehlt bislang: Das Datum, an dem sie vorgestellt wird. Der Termin könnte jetzt jedoch verraten worden sein, denn ein bekannter Nintendo-Insider möchte den Reveal-Tag in Erfahrung gebracht haben. Und wow, das ist wirklich nicht mehr lang!

Nintendo Switch 2-Ankündigung noch in dieser Woche

In einem aktuellen Podcast spricht der bekannte Leaker Nate The Hate zusammen mit seinem Gast Dimitris Giannakis – ein bekannter Modder und Spieleentwickler – über die Nintendo Switch 2. Genauer gesagt geht es um die Ankündigung des Handheld-Konsolen-Hybrids.

Noch diese Woche soll die neue Spieleplattform laut den Informationen des Insiders enthüllt werden, nämlich am Donnerstag, den 16. Januar.

Dabei soll es vorrangig um die Hardware gehen. Einen separaten Trailer beziehungsweise eine ganze Direct zu den kommenden Nintendo Switch 2-Spielen wird angeblich zu einem späteren Zeitpunkt, wahrscheinlich im Februar, folgen.

Zur Erinnerung: Nintendo hat auch bei der allerersten Switch einen Donnerstag als Datum gewählt. Damals wurde auch ein sehr auf das Gerät selbst zugeschnittener Trailer gezeigt.

3:37 Nintendo Switch - Neue Konsole: Das ist Nintendo NX (Trailer-Ankündigung)

Autoplay

Das könnte also auch bei der Switch 2 der Fall sein. Nintendo dürfte es sich aber nicht nehmen zu lassen, auch ein paar Schnippsel zu bisher unangekündigten Spielen im Teaser-Trailer unterzubringen. Seinerzeit war immerhin Super Mario Odyssey zu sehen, obwohl der Plattformer noch nicht angekündigt war.

Der Leak wird als glaubwürdig eingestuft

Unterstützung bekommt Nate The Hate von dem News-Portal VideoGameChronicle, das schon früh über die Nintendo Switch 2 berichtete und Insider-Informationen streute. Das Gerücht um den zweistufigen Reveal mit Beginn am 16. Januar überschneidet sich laut eines aktuellen Artikels mit den Aussagen der anonymen Quellen der Redaktion, daher könnte es wirklich am Donnerstag schon so weit sein.

Dennoch mahnen wir wie immer zu einer gesunden Portion Skepsis, auch wenn sich so langsam etwas bei Nintendo tun dürfte. Schließlich wird es wohl nicht mehr so lang dauern, bis die Nintendo Switch 2 dann auch in den Läden steht.

Veröffentlichung im Mai?

Auch die Veröffentlichung der Konsole soll nicht mehr in allzu weiter Ferne liegen. Nate The Hate vermutet, dass sie im Mai oder Juni erhältlich sein wird, und das deckt sich auch mit den Aussagen vieler anderer Leaker.

Als Launch-Titel soll angeblich ein neues Mario Kart gezeigt werden, später im Jahr dann ein 3D-Mario folgen. Da Metroid Prime 4: Beyond ebenfalls noch ansteht, könnte es wohl ein ziemlich vollgepacktes Nintendo-Jahr werden.

Am Donnerstag sollen wir die Switch 2 angeblich zu sehen bekommen. Seid ihr bereit dafür?