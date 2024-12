Switch 2: Dieses Grafik-Feature darf Nintendo auf gar keinen Fall wieder vergessen!

HDR würde viel mehr Farbe aus der Switch herausholen und hoffentlich ist es bei der Nachfolgekonsole an Bord.

Sieben Jahre lang habe ich jetzt schon meine Nintendo Switch und ich muss leider zugeben: Am Fernseher spiele ich nicht allzu häufig damit, obwohl ich es bei vergleichsweise grafisch aufwendigen Action-Krachern wie Bayonetta 3 gern tun würde.

Und das liegt nicht nur daran, dass die niedrige Auflösung der Spiele auf einem 4K-TV ganz schön verwaschen aussieht, sondern auch, weil viele zeitgemäße TV-Features von dem Hybrid-Handheld nicht unterstützt werden. Allen voran HDR und davon würden die meisten Nintendo-Spiele massiv profitieren, wie ich in einem speziellen Test herausgefunden habe.

Chris Werian Für Chris ist HDR eines der wichtigsten Features aktueller Konsolen, da es die Grafik von Spielen enorm aufwertet. Starke Kontraste und intensive Farben sorgen für einen Look, der genauso gut aus einer anderen Konsolengeneration stammen könnte.



Dass die Switch mit ihrer leistungsschwachen Hardware nicht darauf zurückgreifen kann, ist für ihn ein großes Ärgernis, jetzt da er gesehen hat, wie gut Mario Odyssey und Co. damit aussehen würden.

HDR ist mein absolutes Lieblings-TV-Feature und es würde auch zur Nintendo Switch 2 passen

Als ich mir vor einigen Monaten einen OLED-Fernseher gekauft habe, war für mich sofort klar, welche Funktion für mich den größten Unterschied macht: HDR.

Auf der PS5 hat mich beispielsweise Horizon Forbidden West mit seinen strahlenden Farben und Kontrasten völlig aus den Socken gehauen, auf der Xbox war es Gears 5 mit seinen abwechslungsreichen und kräftig ausgeleuchteten Leveln.

… und dann ist da die Nintendo Switch. Die zwar mit farbenfrohen Spielen lockt und diese auf einem OLED-Fernseher auch passabel aussehen, aber es fehlt dieser gewisse 'Punch'.

Farben in Switch-Spielen sind im direkten Vergleich mit richtigen HDR-Titeln deutlich blasser und kontrastärmer, ein tiefes Schwarz ist selten zu erkennen und leuchtintensive Bildelemente werden nicht so gleißend hell.

Switch-Spiele wie Tears of the Kingdom können auch richtig gut aussehen, mit HDR wäre aber noch so viel mehr drin.

Spiele wie Super Mario Odyssey, Metroid Prime Remastered und Mario Kart 8 Deluxe lassen also ganz platt formuliert an Strahlkraft vermissen. Und wie gut diese Spiele aussehen könnten, hat mir ein Test mit einem 4K-Skalierer für Retro-Plattformen gezeigt.

Der RetroTink 4K bringt nämlich die Möglichkeit mit, jedem Spiel 'HDR' auf Basis der standardmäßigen SDR-Farbinformationen zu entlocken. Das Feature nennt sich HLG und funktioniert ähnlich wie die Auto-HDR-Funktionen von Xbox und PlayStation. Es werden also helle Farben betont und leuchtintensiv dargestellt, während dunkle Farben als Kontrast dazu herhalten.

Das ist HLG eigentlich: HLG (kurz für Hybrid Log Gamma) wurde von der BBC – also dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Großbritannien – entwickelt, um HDR-Displays mit einem SDR-Signal anzusteuern. Helligkeitsinformationen werden dabei so angepasst, dass eine höhere Dynamik von HDR-Bildschirmen dargestellt werden kann und SDR-Bildschirme ohne Fehler beim Farbumfang auskommen.

Mit der HLG-Funktion habe ich dann auch etliche Stunden gezockt und muss sagen: Switch-Spiele könnten auf einem HDR-Bildschirm so viel besser aussehen, hätte die Hardware eine solche Funktion!

Den Zauber auf Bildern einzufangen, ist aufgrund von SDR-Beschränkungen im Internet leider kaum möglich, aber ich versuche es mal mit ein paar Vergleichs-Fotos. Hier etwa in Super Mario Odyssey, in dem ich mir einen malerischen Sonnenuntergang angeschaut habe:

HDR SDR

In Donkey Kong Country: Tropical Freeze wird hingegen deutlich die blasse Blau-Färbung herausgezogen und das Gesamtbild mit mehr Kontrasten aufgewertet:

HDR SDR

Und auch schattierte Areale gewinnen von der zusätzlichen Dynamik, bilden also starke Kontraste, wie hier an dem Haus in Super Smash Bros. Ultimate:

HLG HDR SDR

Ganz ähnlich sieht es dann auch beispielsweise in Legend of Zelda: Breath of the Wild und Mario Kart 8 Deluxe aus, kurzum: In so ziemlichen jedem Spiel trumpfen Farben und Konträste viel stärker auf, und das obwohl die Spiele eigentlich gar nicht für HDR angepasst wurden und HLG auch gravierende Nachteile hat.

Etwa, dass weiße Bildschirmanzeigen viel zu hell dargestellt werden, Schatten zumeist ein bisschen zu dunkel sind, helle Bildbereiche wie die Sonne und umgebende Wolken ineinander-clippen und Farben zu großen Teilen leicht verfälscht werden. Kaum auszudenken, was also mit echtem HDR möglich wäre...

HLG bei Fernsehern Mein Samsung-Fernseher lässt leider keine HLG-Einstellung zu, deswegen musste ich auf den RetroTink 4K umschwenken. Einige andere Hersteller ermöglichen es jedoch, indem ihr in den Gamma-Einstellungen HLG auswählt. Bei manchen TVs müsst ihr allerdings den Spielemodus für weniger Lag abschalten oder die Funktion ist versteckt. Habt ihr beispielsweise einen LG-Fernseher bei euch stehen, könnt ihr HLG aktivieren, indem ihr in das Bildmenü geht und dort 1113111 auf der Fernbedienung eingebt. Dann wählt ihr unter "EOTF" die Gamma-Kurve für "HLG" wählt. So könnt ihr HLG mit der Switch testen, bei anderen Konsolen solltet ihr aber beispielsweise Auto-HDR statt HLG auswählen, da die Feinabstimmungen von Sony und Microsoft weitaus besser auf Spiele zugeschnitten sind.

Richtiges HDR muss für die Switch 2 her!

Wenig überraschend steht HDR bei mir daher ziemlich hoch auf der Wunschliste für die Nintendo Switch 2. Und ich bin der Überzeugung, dass es dann auch auf der neuen Nintendo-Konsole klappt, denn der HDMI-Standard hat sich in der Zwischenzeit deutlich weiterentwickelt, HDR sollte also technisch weitaus leichter zu implementieren sein.

Zur Erinnerung: Die Docking-Station der Nintendo Switch unterstützte damals lediglich HDMI 1.4, HDR setzt aber eigentlich HDMI 2.0-Komponenten voraus. Die gab es dann später auch in der Docking Station der OLED-Switch, genutzt wurden sie aber nicht und auch das neuere Handheld-Modell verfügt nicht über einen HDR-Modus.

8:37 Nintendo Switch OLED - Offizielles Unboxing-Video packt die neue Handheld-Konsole aus - Offizielles Unboxing-Video packt die neue Handheld-Konsole aus

Autoplay

Dass HDR auch auf Handhelds mit einem OLED-Bildschirm richtig gut aussehen kann, das zeigt zum Beispiel das Steam Deck.

Dort können PC-Spiele mit HDR-Support, dann auch ihre schicken Kontraste auf einem Handheld darstellen, wie GameStar im Test herausgefunden hat:

Auf der Switch 2 sollte es technisch zumindest im Docking-Modus keine Einschränkung mehr geben, im Gegenteil sogar. Da HDR keinerlei Hardware-Ressourcen in Beschlag nahmt, ist es praktisch betrachtet das "günstigste" Grafik-Upgrade, das ein Spiel oder eine Konsole erhalten kann.

Im Handheld-Modus sieht es da schon ein wenig komplizierter aus. Geht es nach aktuellen Gerüchten, soll wieder ein LCD-Bildschirm in der Switch 2 verbaut sein und darauf kann sich HDR dann nicht enthalten, da die Hintergrundbeleuchtung zu hell für ein tiefes Schwarz und klare Kontraste scheint.

Eine Übersicht dazu, was alles in der Switch 2 angeblich verbaut ist, findet ihr hier:

Zumindest im Docking-Modus kann ich aber hoffentlich endlich Mario und Co. in echtem HDR mit all seinen Vorzügen genießen. Ein besseres und leichteres Grafik-Upgrade wird es wohl kaum geben!

Welche TV-Funktion wünscht ihr euch am meisten für die Nintendo Switch 2? Wäre es auch HDR oder eher 4K oder gar VRR?