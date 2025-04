Nintendo Switch 2 - Lieferumfang: Das steckt alles in der Box, wenn ihr die Konsole kauft

Das steckt alles im Nintendo Switch 2-Karton.

Weniger als zwei Monate trennen uns vom Release der Nintendo Switch 2. Und falls ihr die Konsole vorbestellen/kaufen wollt und euch fragt, was überhaupt im Karton enthalten ist, dann hat Nintendo die Antwort. Wie für Nintendo Switch-Konsolen üblich, ist auch diesmal unter anderem wieder ein HDMI-Kabel dabei.

Die wichtigsten Infos zur Nintendo Switch 2 im Überblick:

Release: 05. Juni 2025

05. Juni 2025 Preis: Die Konsole wird 469,99 Euro (ohne Spiel) kosten. Es wird zudem ein Mario Kart World-Bundle zum Preis von 509,99 Euro geben.

Die Konsole wird kosten. Es wird zudem ein Mario Kart World-Bundle zum Preis von 509,99 Euro geben. Switch 2 vorbestellen ab: 08. April 2025 bei Nintendo, bei Media Markt und Co. bereits vorbestellbar

Nintendo Switch 2 - Alle Inhalte des Kartons

Schauen wir doch mal in den Karton hinein:

Nintendo Switch 2-Konsole

zwei Joy-Con 2-Controller (L + R)

zwei Joy-Con 2-Handgelenksschlaufen (L + R)

Joy-Con 2-Halterung

Nintendo Switch 2-Docking-Station

Ultra-High-Speed-HDMI-Kabel

Nintendo Switch 2-Netzteil

USB-C-Ladekabel

So sieht die Box der Nintendo Switch 2 übrigens aus:

Nintendo Switch 2-Karton/Box. Links: Nintendo Switch 2-Konsole (ohne Spiel) / Rechts: Nintendo Switch 2 Mario Kart World-Bundle

Mario Kart World-Bundle: Darüber hinaus wird die Switch 2 noch im Bundle mit dem Launch-Titel Mario Kart World (für 509,99 Euro) erhältlich sein. Der Lieferumfang des Bundles umfasst alle oben aufgeführten Inhalte und beinhaltet darüber hinaus noch einen Download-Code für Mario Kart World.

Die Nintendo Switch 2 erscheint am 05. Juni 2025 und bringt eine Handvoll vielversprechender Launch-Spiele mit sich: Neben Mario Kart World dürfen wir uns unter anderem über eine Switch 2-Version von Cyberpunk 2077 freuen.

Außerdem bekommen Zelda: Breath of the Wild sowie Tears of the Kingdom verbesserte Versionen für das neue Nintendo-Flaggschiff. Alle Launch-Titel für die Switch 2 haben wir euch oben verlinkt.

Ihr könnt die Switch 2 bereits bei Drittanbietern wie MediaMarkt und Saturn vorbestellen. Bei Nintendo selbst wird die Konsole erst ab dem 8. April vorbestellbar sein, wobei das an eine Vielzahl von Einschränkungen geknüpft ist, mit denen Nintendo wohl Scalpern den Kampf ansagen will.

Und an dieser Stelle ist wie immer die GamePro-Communtiy gefragt: Werdet ihr die Switch 2 vorbestellen oder wartet ihr noch ab? Auf welches Spiel freut ihr euch zum Launch am meisten?