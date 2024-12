Nintendo Switch 2 soll zum Launch in drei unterschiedlichen Editionen erscheinen – eine davon lässt uns rätseln

Kommt die Switch 2 wieder mit Mario-Farben?

Zur Zeit könnte man den Eindruck gewinnen, dass so ziemlich jede*r die neue Nintendo-Konsole im Internet vorstellt – außer Nintendo selbst. Nahezu täglich tauchen Leaks und Gerüchte auf und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die offizielle Ankündigung der "Switch 2" erfolgt.

Auf Reddit meldete sich nun ein anonymer Leaker zu Wort und bot an, Fragen zu beantworten. Natürlich rief dies direkt die Mods des Reddits auf den Plan, aber tatsächlich konnte der Account dem Team glaubhaft nachweisen, dass die genannten Infos echt sind.

Unter anderem bestätigte der oder die Leaker*in 'NextHandheld', dass die kommende Konsole tatsächlich Switch 2 heißt. Eine andere Information hat uns aber besonders hellhörig gemacht.

Switch 2 kommt in drei verschiedenen Designs

In der Regel kommen Handhelds in mehreren Farbvarianten auf den Markt, bei der nächsten Switch soll es direkt zum Launch drei verschiedene Designs geben. Laut NextHandheld soll es eine graue Konsole mit schwarzen Knöpfen geben, vergleichbar mit dem Design der ersten Switch. Eine zweite Version soll wie die OLED-Variante der aktuellen Konsole in Weiß an den Start gehen.

Besonders spannend ist allerdings das dritte Design, denn das soll an ein Spiel angelehnt sein. Diese Special Editions kennen wir bereits aus der aktuellen Generation, etwa von der goldenen Switch im Zelda-Look.

Leider verrät NextHandheld noch nicht, um welches Spiel es sich handelt, wir gehen aber stark davon aus, dass es sich um den größten, oder zumindest einen der größten Launch-Titel handelt.

Uns fallen auf jeden Fall direkt ein paar Titel ein, die wir für möglich halten. Ein neues 3D-Mario könnte mit dem Release der Switch 2 erscheinen, immerhin liegt Super Mario Odyssey bereits sieben Jahre zurück und ist damit fast genauso alt, wie die Switch selbst. Aber auch ein neues Mario Kart wäre denkbar.

Ein neues 3D-Zelda schließen wir hingegen nahezu aus, immerhin liegt Tears of the Kingdom noch nicht so lange zurück. So oder so bleibt es spannend und wir freuen uns schon ungemein auf den Reveal.

Wie sieht es bei euch aus? Fiebert ihr der neuen Nintendo-Konsole schon entgegen, oder interessiert euch das Gerät nicht so wirklich?