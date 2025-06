Switch 1-Controller mit Nintendo Switch 2 verbinden - so schließt ihr Joy-Cons und Pro Controller des Vorgängers an

So schließt ihr alte und neue Joy-Cons an die Switch 2 an.

Wer kennt das nicht, ihr wollt auf der Switch gemütlich ein paar Runden Mario Kart mit Freund*innen zocken und schon geht die Suche nach weiteren Joy-Cons los. Die Nintendo Switch 2 macht das zumindest ein bisschen einfacher, wenn ihr noch das Vorgänger-Modell besitzt. Die Joy-Cons und Pro Controller der Switch lassen sich nämlich auch an die Switch 2 anschließen. Und so geht's.

Nintendo Switch Joy-Cons mit der Switch 2 verbinden

Eigentlich lassen sich die Joy-Con-Controller simpel mit dem Nachfolger verbinden, allerdings müsst ihr in den Einstellungen erst einmal ein bisschen suchen. Die Funktion versteckt sich nämlich unter folgendem Punkt:

System Einstellungen > Controller & Zubehör > Controller-Griffweise/Reihenfolge ändern

Hier könnt ihr nun unterstützte Controller mit der Nintendo Switch 2 verbinden. Wollt ihr beide Joy-Cons zusammen verbinden, drückt die L- und R-Buttons gleichzeitig, bis sie erkannt werden.

Wollt ihr nur einen der Joy-Cons verbinden, drückt stattdessen die SL- und SR-Buttons, die sich an der Innenseite befinden, die auch mit der Switch-Konsole selbst verbunden wird. Dabei dürfen die Grip-Erweiterungen natürlich nicht angebracht sein.

Falls diese Methode nicht funktioniert, könnt ihr auch den Sync-Button drücken, der sich zwischen den SL- und SR-Buttons befindet. Haltet ihn, bis das grüne Licht daneben aufleuchtet.

Neue Switch 2 Joy-Cons verbinden: Über diese Methode lassen sich übrigens auch neue Joy-Con-2-Controller verbinden. Alternativ könnt ihr diese aber auch einfach direkt über die Magnetanschlüsse mit der Switch 2 verbinden, damit sie erkannt werden.

Wichtig: Die Joy-Cons haben natürlich nicht alle Funktionen der Switch 2-Joy-Cons. Ihr könnt also mit ihnen nicht die Maus-Funktion nutzen und sie auch nicht direkt an die Switch 2 anbringen.



