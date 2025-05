Switch 2: Nintendo hat uns bisher offenbar ein Joy Con 2-Feature verschwiegen, das eure Controller noch hübscher macht

Auf bisherigen Bildern lässt sich eine Gestaltungsmöglichkeit der Joy-Con 2-Controller lediglich erahnen.

Die Switch 2-Joy-Cons funktionieren technisch nicht nur ein wenig anders, sie haben auch ein frisches Design erhalten. Standardmäßig sind sie in ein dunkles Grau gehüllt, Farbakzente gab es lediglich an den Analog-Sticks und den Magnethalterungen sowie damit verbunden den Handgelenkschlaufen zu sehen.

Bis auf die Handgelenkschlaufen lässt sich die Farbgebung aller Voraussicht nach an den Joy-Cons nicht anpassen, aber eine zusätzliche Individualisierungsmöglichkeit gibt es offenbar doch. Und die hat Nintendo bisher noch gar nicht in den Fokus gerückt.

Seiten-Panels können ausgetauscht werden

Vielleicht ist es euch ja schon aufgefallen: Das Gehäuse der Joy-Con 2-Controller ist nicht aus einem Guss. An den Seiten ziehen sich zwei lange Rillen entlang, die darauf hindeuten, dass dort ein einzelnes Stück Plastik angebracht ist. Und das kann nicht verschraubt sein, denn Schrauben sind von außen nicht zu sehen.

Tatsächlich ist es wohl festgeclippt und lässt sich austauschen! Darauf weisen mehrere Angebote unter anderem auf AliExpress hin. Zu sehen sind Seitenteile der Nintendo Switch 2-Controller, die über einen Spatel abgehebelt werden können:

Aufgrund der Clips dürften die Seitenplatten ähnlich wie beim DualSense-Controller der PS5 entfernt und nach eurem Farbgeschmack beliebig bestückt werden können. So bekommen die Joy-Con 2 dann auch ein ganzes Stück mehr Farbe und auf ersten Fotos sieht das auch richtig gut aus.

Ein Manko gibt es aber doch: Da sich die Farbe der Analog-Sticks und der Halterung wahrscheinlich nur mit einem komplizierten Umbau ändern lässt, müssen die Seitenteile farblich auf die blassen Rot- und Blau-Töne der Switch 2 abgestimmt werden.

Und dahingehend dürfte nicht jede Kombination geeignet sein.

Erst einmal kein offizielles Zubehör?

Es ist durchaus denkbar, dass die Seiten-Panels ausschließlich von inoffiziellen Zubehörherstellern angeboten werden, genau wie die austauschbaren DualSense-Verzierungen der PS5. Die Plastikteile werden in einem Preisbereich von 2 bis 4 Euro vertrieben – bei so günstigen Accessoires wird zumeist nichts von den Konsolenherstellern selbst auf den Markt gebracht.

Aber immerhin gibt es ein Zubehörstück, das in einer niedrigen Preisregion liegt. Für offizielles Zubehör wie die Switch 2-Kamera oder der Pro-Controller müsst ihr tief in die Tasche greifen, ein paar Farbakzente für den schmalen Euro sind also gar keine schlechte Idee.

Oder was meint ihr? Welche Farben würdet ihr euch an die Joy-Con 2 packen?