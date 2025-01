Ein Speicherkarten-Hersteller hat möglicherweise ein wichtiges Upgrade der Switch 2 verraten

Die Nintendo Switch 2 bekommt offenbar einen viel schnelleren Speicherkarten-Slot.

Am 16. Januar hat Nintendo die Nintendo Switch 2 endlich offiziell vorgestellt und somit viele Gerüchte bestätigt, aber auch einige widerlegt. Komplett ins Detail ist der japanische Konsolen-Hersteller dabei allerdings nicht gegangen und einige Infos wird es wohl frühestens auf der für den April angekündigten Nintendo Direct geben.

Der mittlerweile chinesische Hardware-Fabrikant Lexar hat aber möglicherweise schon ein weiteres, spannendes Detail der neuen Konsole verraten. Offenbar unterstützt die Nintendo Switch 2 nämlich microSD-Karten mit SD Express-Standard.

2:22 Nintendo enthüllt endlich die Switch 2 mit einem Trailer und zeigt die Konsole mit erstem Spiel

Schnellere Ladezeiten und Downloads dank SD Express?

Das ist passiert: Lexar hat eine neue microSD-Karte mit SD Express-Standard und 1TB Speicher angekündigt. Sie wurde dabei als "Must-Have" für die Nintendo Switch 2 bezeichnet (via Famiboards).

Auf der deutschen Seite wird die Karte nicht direkt mit der Konsole in Verbindung gebracht, allerdings ist dort die "normale" Switch abgebildet. Die ist zwar mit SD Express kompatibel, zieht aber praktisch keinen Nutzen aus dem schnelleren Standard.

Das ist SD Express: Bei SD Express handelt es sich um eine verbesserte Version des SD-Karten-Standards UHS-III, der auch bei microSD-Karten verwendet wird. Der Vorteil liegt vor allem in den deutlich höheren Lese- und Schreibgeschwindigkeiten. Das Modell von Lexar bietet etwa eine Lesegeschwindigkeit von 900 MB/s.

Zum Vergleich: Die Nintendo Switch unterstützt höchstens den UHS-I-Standard mit maximal 100 MB/s, alle microSD-Karten erzielen keine Geschwindkeitsvorteile mehr, können aber in den Handheld gesteckt werden.

In der Theorie ist eine microSD-Karte mit SD Express also deutlich schneller, was kürzere Ladezeiten und schnellere Downloads (bei entsprechend starker WLAN-Verbindung) ermöglicht. PlayStation-Spieler*innen dürften den Unterschied etwa vom Sprung von der PS4-Festplatte auf die mit einer NVMe-SSD ausgestatteten PS5 kennen.

Wie sieht die Realität aus? Wie groß der Unterschied letztlich ausfällt und ob die Nintendo Switch 2 tatsächlich SD Express unterstützt, ist noch nicht bestätigt, es sieht derzeit aber sehr danach aus.

Weiteren Leaks und Gerüchten zufolge wird die Switch 2 von Haus aus deutlich mehr internen Speicher bieten als die erste Switch und dabei auch Module nach UFS 3.1-Standard nutzen. Das ist dann nochmal ein Stück schneller ist bei SD Express, bis zu 1,9 GB/s sind damit möglich.

