Nintendo Switch 2-Spieler findet nur einen Tag nach Ankunft einen Pixelfehler auf seinem Display, der ein echter Dorn im Auge ist

Wer das Display der Nintendo Switch 2 unter die Lupe nimmt, findet im schlechtesten Fall einen Pixelfehler.

Eigentlich sollte das natürlich nicht passieren, aber die Möglichkeit besteht natürlich: Wenn ihr Pech habt, hat sich bei eurer Nintendo Switch 2 ein Pixel aufgehängt oder ist womöglich sogar ganz ausgefallen. So ist es zumindest diesem enttäuschten Tag 1-Käufer gegangen, der jetzt natürlich immerzu auf diesen einen Pixelfehler in der Ecke des Displays schauen muss.

Pixelfehler auf der brandneuen Switch 2: Dieser Käufer hier hatte richtig Pech und Nintendos offizielle Haltung dazu ist enttäuschend

Bei sämtlichen LCD-Screens kann es dazu kommen, dass ein Pixel nicht richtig funktioniert. Leuchtet er einfach gar nicht und bleibt immer dunkel, handelt es sich wahrscheinlich um einen sogenannten "toten" Pixel. Es kann aber auch sein, dass er gewissermaßen feststeckt und immer nur eine bestimmte Farbe anzeigt.

0:40 Nintendo Switch 2 Unboxing - Wir zeigen euch, was wirklich im Karton drin steckt

Direkt von Anfang an ein Pixelfehler: Auf Reddit meldet sich ein enttäuschter Käufer zu Wort. Er hat seine Switch 2 bei GameStop erstanden und direkt beim ersten Anschalten schon bemerkt, dass sich ein Bildpunkt aka Pixel rechts unten am Rand nicht so verhält, wie er soll. Er leuchtet in diesem Fall als einziger Punkt hell in einer dunkleren Umgebung.

Das fällt natürlich auf und sehr störend ins Auge. Zumindest dann, wenn man es einmal bemerkt hat. Wer nicht darauf achtet und so einen Fehler nicht bemerkt, wird dadurch womöglich nicht gestört, in diesem Fall hier ließ sich das Problem aber offenbar nicht ignorieren.

Laut einem Kommentar des Post-Urhebers sei der Pixelfehler in der Realität sehr viel auffälliger, als es auf diesem Bild hier den Anschein hat:

Was kann man dagegen tun? Solange es kein wirklich "toter" Pixel ist, lässt sich der festhängende Bildpunkt womöglich sogar wieder befreien. Zumindest existieren im Netz einige Tutorial-Videos, mit deren Hilfe einem Menschen in den Kommentaren auch schon gelungen sein soll, den Pixel wieder zu normalisieren. Dazu wird der Bildschirm auf bestimmte Art und Weise massiert, ihr solltet dabei aber natürlich Vorsicht walten lassen.

Am einfachsten dürfte wohl der Umtausch sein: Habt ihr einen solchen Fehler auf dem Display eurer Nintendo Switch 2 bemerkt, könnt ihr das Gerät höchstwahrscheinlich in dem Laden, wo ihr es gekauft habt, wieder zurückgeben.

Die Sache hat aber einen Haken: Da die Nintendo Switch 2 aktuell so sehr gefragt ist und es nicht genug Konsolen für alle Käufer*innen gibt, müsst ihr bei einer Reklamation eventuell ziemlich lange darauf warten, bis ihr eine neue Switch 2 erhaltet. Das kommt dementsprechend nicht für alle in Frage.

Besonders kurios und etwas ärgerlich wirkt Nintendos offizielle Haltung dazu: Auf der offiziellen Nintendo Support-Seite steht nämlich, dass solche hellen oder dunklen Punkte keinen Mangel darstellen. Zumindest, wenn es sich um eine "geringfügige Anzahl von Pixeln" handelt, die immer hell oder dunkel sind. Das sei eine normale "Eigenschaft von LC-Bildschirmen". Dementsprechend könnte ein Umtausch in diesem Fall schwierig werden, wenn ihr die Konsole direkt beim Hersteller gekauft habt.

Wie geht ihr mit Pixelfehlern um? Sind euch womöglich schon welche auf euren Switch (2)-Konsolen aufgefallen?