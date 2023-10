Nintendo Switch 2: Insider will Release-Termin und Preis der neuen Konsole bereits kennen

2024 werden wir wahrscheinlich mit einer Switch 2 – oder wie auch immer Nintendo seine neue Konsole nennen wird – rechnen dürfen. Die vielen Gerüchte, wie etwa eine geheime Demonstration auf der gamescom, lass diesen Schluss zumindest zu.

Und auch eine weitere scheinbar gut informierte Quelle bekräftigt diese Annahme jetzt mit mutmaßlichem Insider-Wissen. Dieses Mal ist sogar von einem genaueren Release-Datum und Preisen die Rede – ihr habt richtig gelesen: Preise, Plural!

Die Switch 2 bekommt scheinbar zwei Modelle und AR-Support

Bei der Quelle handelt es sich um User SoldierDelta, der die folgenden angeblichen Details zur Switch 2 auf dem Discord-Server des Insiders The Snitch geteilt hat (via ResetEra):

So soll die neue Konsole von den Entwickler*innen (nicht von Nintendo selbst) "NG" genannt werden und auf einen OLED-Bildschirm verzichten. Dafür soll Augmented Reality (AR) unterstützt werden.

Als Release-Datum strebt Nintendo angeblich den 24. September 2024, einen Dienstag, an. Mit dem 3. November 2024 wurde aber auch ein Ausweichtermin festgelegt, falls irgendetwas den Release verzögert.

Voraussichtlich im September sollen dann gleich zwei Modelle erscheinen. Eine rein digitale Version, die 400 US-Dollar kostet und ein Modell für 449 US-Dollar. SoldierDelta merkt aber auch an, dass sich die Preise noch ändern können.

Interessanterweise unterscheiden sich einige dieser Angaben von den sonst gängigen Gerüchten. 2024 passt zwar, allerdings wird allgemein von einem Release im Frühjahr 2024 ausgegangen. Außerdem ist der AR-Support bisher nie groß zur Sprache gekommen.

Was sich sonst noch in den letzten Monaten an Gerüchten zur Switch 2 angesammelt hat, haben wir für euch hier zusammengefasst:

Wie glaubhaft sind diese Angaben? SoldierDelta soll angeblich vertrauenswürdige Quellen besitzen. Zumindest hat er The Snith in der Vergangenheit schon mit korrekten Informationen zu Rise of the Ronin und einem God of War Ragnarök-DLC versorgt. Das muss aber nichts bedeuten. Nach wie vor sind das alles nur Gerüchte, die mit Vorsicht genossen werden sollten. Wir fragen bei nochmal zusätzlich Nintendo nach.

Aber was glaubt ihr denn? Klingen diese Angaben für euch glaubwürdig? Was wünscht ihr euch von Nintendos nächster Konsole?