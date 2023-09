Switch 2: Nintendo hat wohl die Power der Konsole auf der Gamescom demonstriert – mit einem absoluten Traum-Remaster

Hat Nintendo klammheimlich ein Zelda-Remaster für die Switch 2 gezeigt?

Wie lässt sich die Leistung einer neuen Konsole am besten darstellen? Zumeist lautet die Antwort: Mit einem Upgrade oder einem Remaster eines äußerst erfolgreichen und technisch anspruchsvollen Spiels. Im Falle der Switch 2 soll es sich dabei um nichts Geringeres als eine verbesserte Version des Zelda-Meisterwerks Breath of the Wild handeln.

War Nintendo trotz Absage auf der Gamescom, um die Nintendo Switch 2 zu zeigen?

Bereits seit letzter Woche geistern Gerüchte von verschiedenen Quellen durchs Internet, in denen es heißt, dass Nintendo die kommende Switch 2 auf der Gamescom gezeigt haben soll. Selbstverständlich hinter verschlossenen Türen und auch nur gegenüber ausgewählten Entwickler*innen, Branchenpartnern und Vertreter*innen der Presse.

So schrieb der Insider Jez Cordon auf Twitter:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Laut Eurogamer sollen dabei Tech-Demos gezeigt worden sein, die die Leistungsfähigkeit der neuen Hardware zur Schau stellten. Eurogamers Chefredakteur Tom Philipps präzisiert unter Berufung anonymer Quellen sogar einen Titel: Das 30 Millionen Mal verkauft Open-World-Epos The Legend of Zelda – Breath of the Wild.

Hier findet ihr unser Test-Video zum Adventure-Meilenstein:

11:11 Zelda: Breath of the Wild - Test-Video zum Launch-Hit für die Nintendo Switch - Test-Video zum Launch-Hit für die Nintendo Switch

In welcher Form der Titel gezeigt worden sei, verrät Eurogamer nicht, es soll sich jedoch um eine aufgebrezelte Version handeln, die sich die leistungsfähigere Hardware der Switch 2 zu Nutze macht.

Und laut der News-Seite Video Game Chronicle (VGC) sogar die KI-basierte Skalierungstechnik DLSS (Deep Learning Super Sampling) verwendet haben. Die Technologie generiert aus einem niedrig aufgelösten Frame ein größeres Äquivalent, um beispielsweise bei einer Konsole auf 4K zu kommen.

Mehr zur aktuellen DLSS-Version 3.5 erfahrt ihr bei den Kollegen der GameStar:

Außerdem habe VGC in Erfahrung gebracht, dass die beeindruckende The Matrix Awakens-Tech Demo für Nintendo Switch 2 gezeigt worden sein soll.

Hier könnt ihr euch anschauen, was für ein Grafik-Brett die Unreal Engine 5-Demo auf der PS5 ist:

16:40 The Matrix Awakens - Seht hier die komplette PS5-Tech-Demo der Unreal Engine 5 - Seht hier die komplette PS5-Tech-Demo der Unreal Engine 5

Stimmen die Aussagen, könnte die Nintendo Switch 2 in der Tat ordentlich Power unter der Haube haben, auch wenn bei einem Handheld mit deutlichen Abstrichen bei Grafikqualität und Auflösung zu rechnen ist.

Könnte es sich bei Breath of the Wild um ein richtiges Remaster handeln?

Häufig ist es so, dass Tech-Demos nicht zwangsläufig auch den Weg in die Produktion finden und zu echten Spielen werden. Zudem müssen zumeist ältere Titel für Demonstrationen einspringen, da diese nicht von Grund auf neu entwickelt, sondern lediglich angepasst werden müssen.

Eine Tech-Demo von Breath of the Wild – sofern sie denn tatsächlich existiert – wäre also kein Garant für ein kommerziell vertriebenes Remaster.

Außerdem könnte Nintendo eine mögliche Abwärtskompatibilität mit dem Verkaufs-Hit präsentiert haben, darüber herrscht aktuell noch Unklarheit:

Nintendo Switch 2: Könnte auf Abwärtskompatibilität verzichten und darüber werden sich viele von euch ärgern von Chris Werian

Neu wäre ein Remaster in der Zelda-Reihe jedoch nicht. So erschien The Legend of Zelda: Twilight Princess übergreifend auf drei Plattformen (GameCube, Wii, Wii U), Wind Waker (Gamecube, Wii U) und Skyward Sword (Wii, Switch) haben es immerhin auf zwei geschafft.

Breath of the Wild wäre also ein (äußerst erfolgreicher) Kandidat für die Switch 2.

Weitere Informationen zur Nintendo Switch 2 haben wir hier zusammengetragen:

Nintendo Switch 2 vielleicht schon 2024?

Aktuell verdichten sich die Hinweise, dass Nintendos neue Konsole schon im nächsten Jahr erscheint. Einige Entwickler*innen sollen bereits Dev Kits zum Testen ihrer Spiele erhalten halten, sie wirkt also schon greifbar nah.

Wie bei allen Gerüchten ist jedoch eine gesunde Portion Skepsis angesagt, denn Nintendo selbst hat sich bisher noch nicht offiziell zu einer Switch-Nachfolge geäußert.

Würdet ihr ein Remaster von Breath of the Wild kaufen? Oder würdet ihr euch ein anderes Spiel lieber wünschen?