Nintendo Switch 2 - Exakter Release-Termin wohl versehentlich von einem Händler geleakt: Dieser merkt seinen Fehler und korrigiert ihn sofort

Laut einem Händler steht die Switch 2 Anfang Mai 2025 in den Läden.

Nintendo hat die Switch 2 offiziell in einem Trailer enthüllt, bislang aber noch keine konkreten Angaben zu Preis und Release gemacht. Weitere handfeste Infos gibt es erst im Zuge der Nintendo Direct, die am 2. April 2025 stattfinden soll.



Während sich Nintendo also erst einmal wieder in Schweigen hüllt, wandern erneut zahlreiche Gerüchte und angebliche Leaks durchs Netz. So hat ein finnischer Händler nun womöglich versehentlich das exakte Release-Datum der Switch 2 verraten.

Wann soll die Nintendo Switch 2 angeblich erscheinen?

Der angebliche Release-Termin der Switch 2 ist angeblich der 9. Mai 2025

Woher kommt das Gerücht? Von Konsolinet, einem großen finnischen Elektronik-Händler. Laut dem Twitter-/X-Kanal "Switch 2 Stock" bietet der Online-Shop von Konsolinet die Switch 2 bereits zur Vorbestellung an.

Hier wird die Konsole mit einem offensichtlichen Preis-Platzhalter von 999 Euro gelistet (keine Angst, so viel wird das Gerät nicht kosten). Spannender ist aber, dass Konsolinet hierbei auch schon ein konkretes Datum für den Release genannt hat, nämlich den 9. Mai 2025.

Hierbei handelt es sich im Gegensatz zum gelisteten Preis um kein typisches Platzhalter-Datum. Üblicherweise wird für Platzhalter entweder nur das Jahr oder ein Termin direkt am Anfang oder am Ende eines Jahres oder Monats gewählt, etwa der 31. Dezember. Der 9. Mai ist also durchaus verdächtig.

Und was das Ganze noch spannender macht: Mittlerweile hat Konsolinet den 9. Mai 2025 wieder aus dem Shop-Listing entfernt und nennt nun den 31. Dezember 2025 als Erscheinungstermin für die Switch 2, hat also das vorherige Datum mit einem offensichtlichen Platzhalter ersetzt. Heißt: Es könnte durchaus sein, dass der Händler das Release-Datum versehentlich geleakt und im Nachhinein diesen Fehler korrigiert hat.

2:22 Nintendo enthüllt endlich die Switch 2 mit einem Trailer und zeigt die Konsole mit erstem Spiel

Unabhängig davon ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Switch 2 im Mai aufschlägt: Zubehörhersteller NACON hat den Release der neuen Nintendo-Konsole bereits auf die erste Hälfte des Finanzjahres 2025 eingegrenzt, dieses läuft von April bis September 2025.

Oder doch erst ein Monat später? Gegen einen Termin im Mai spricht, dass in letzter Zeit mehrere Insider von einem Release im Juni in den Raum stellten. Zudem plant Nintendo eine Hands-On-Tour, bei der Spieler*innen die Switch in unterschiedlichen Städten selbst ausprobieren können. Diese startet am 4. April und endet am 1. Juni. Dass die Switch 2 erst nach dieser Hands-On-Experience auf den Markt kommt, ergibt durchaus Sinn.

Nintendo hat bislang lediglich verraten, dass die Switch 2 in diesem Jahr erscheinen soll. Als eines der Launch-Spiele erwartet uns sehr wahrscheinlich Mario Kart 9, das im oben eingebetteten Reveal-Trailer bereits in kurzen Ausschnitten angeteast wird.

Wann glaubt ihr, erscheint die Nintendo Switch 2? Und würdet ihr euch die Konsole direkt zum Release holen?