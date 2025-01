Nintendo Switch 2-Release: Wann wird die Konsole veröffentlicht? In diesem Monat könnte sie erscheinen

Der Release der Switch 2 ist nah und in diesem Monat soll es so weit sein.

Am 16. Januar hat Nintendo die Switch 2 angekündigt, der Konsolengigant ließ uns bei einer Sache aber hängen: dem Release-Termin. Den grenzte Nintendo lediglich auf "2025" ein, aber das Jahr ist ja noch lang. Es gibt jedoch bereits mehrere Anhaltspunkte, wann der Launch stattfinden soll, und einen liefert Nintendo sogar selbst.

Launch im Juni ist höchstwahrscheinlich

Nintendo selbst schreibt erst einmal nur, dass die Switch 2 in diesem Jahr veröffentlicht wird. Es gibt aber bereits eine grobe Richtschnur für den kommenden Info-Nachschub, denn am 2. April wird auf einer Direct-Präsentation mehr zur Hardware des Handhelds und den darauf erscheinenden Spielen gezeigt:

Außerdem wird es eine Hands-On-Tour geben, während der ihr in verschiedenen Städten rund um den Globus die Nintendo Switch 2 ausprobieren könnt:

Die sogenannte Nintendo Switch 2 Experience liefert einen entscheidenden Hinweis, wann der Konsolen-Hybrid in den Regalen steht. Die Tour startet am 4. April in Paris und New York und endet am 1. Juni in Seoul. Nintendo ist mit der Switch 2 also den kompletten April und Mai über in Nordamerika, Europa, Australien und Asien unterwegs.

Daher lässt sich darauf schließen, dass die Switch 2 frühestens Ende Mai, am ehesten aber im Juni erscheint. Danach wird die Hands-On-Experience ja eher zweitrangig, da ihr die Konsole genauso gut auch bei Freunden und Co. testen könnt.

Juni passt auch zu bisherigen Leaks

Erst kürzlich sprach der bekannte Insider Nick Baker davon, dass eine anonyme Quelle ihm Juni als Veröffentlichungstermin genannt hat:

Damit decken sich seine Angaben mit denen des Leakers Nate The Hate, der schon von dem genauen Trailer-Termin mitsamt der Uhrzeit und der Mario Kart-Ankündigung vorab Bescheid wusste. In seinem Podcast hat er das ab Minute 23:57 verraten:

Und auch in der Vergangenheit kursierte immer wieder Juni als möglicher Termin, hin und wieder auch der Mai. Dass die Konsole schon im April erscheint, wie einige Insider und Zubehörhersteller vermuteten, gilt mittlerweile aber als sehr unwahrscheinlich.

Und wie teuer wird die Nintendo Switch 2?

Neben dem Launch-Termin ist auch der Preis der Nintendo Switch 2 ein Rätsel. Hier geht die Schere bei den Insider-Berichten noch weiter auseinander, einige sprechen von 400 Euro, manche sogar von 500 Euro oder mehr. Wie diese Unterschiede zustandekommen und wo die Nintendo Switch 2 preislich liegen könnte, haben wir hier aufgedröselt:

Letztendlich kann nur Nintendo für Klarheit sorgen und die wird wohl voraussichtlich dann auch am zweiten April geben. Ein Launch später im Jahr scheint aber ausgeschlossen zu sein, da Nintendo dann ins Duell mit GTA 6 gehen würde und es viel Marketing-Leerlauf zwischen der Ankündigung und der letztendlichen Veröffentlichung gäbe.

Wir gehen daher auch vom Juni aus, aber was denkt ihr? Würdet ihr die Switch 2 lieber schon im Mai in der Hand halten? Oder wäre der Juni perfekt aus eurer Sicht?