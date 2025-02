Hat Nintendo eine Obsession mit der Zahl 2? Laut neuer Theorie könnte die Switch 2 früher erscheinen als gedacht

Ein Internetdetektiv entdeckt ein paar interessante Zusammenhänge zur Switch 2 rund um die Zahl Zwei.

In den Tiefen des Internets brodelt es immer irgendwo in der Gerüchteküche. Besonders, wenn es um die Veröffentlichung einer heiß erwarteten Konsole wie die Nintendo Switch 2 geht. Deswegen sammeln Fans von überall her an allen Ecken und Kanten Hinweise, bis sie damit auf ein potenzielles Releasedatum kommen.

Eine solche interessante Theorie möchten wir euch von daher vorstellen.

Nintendos Besessenheit mit der Zahl 2 bei der Switch 2

Auf Reddit hat ein User mit einem mittlerweile gelöschten Profil einige Beobachtungen geteilt, die das Marketing sowie den Release der Switch 2, aber auch die erste Konsole betreffen.

Die Sache mit der Zahl 2: Abgesehen von der Nennung der Zahl im Namen der Nachfolgekonsole, taucht sie bei genauerem Hinsehen auch immer wieder im Marketing auf:

Veröffentlichung Enthüllungsvideo um 22:02 Uhr japanischer Ortszeit.

Enthüllungsvideo erschien zwei Wochen und zwei Tage nach Jahresbeginn.

zwei Wochen und zwei Tage nach Jahresbeginn. Dauer des Enthüllungsvideos ist (zumindest je nach Vorschau) exakt 2 Minuten und 22 Sekunden.

Geplante Switch-2-Direct vom 02. April 2025 soll zwei Monate, zwei Wochen und zwei Tage nach dem Enthüllungsvideo stattfinden.

2:22 Nintendo enthüllt endlich die Switch 2 mit einem Trailer und zeigt die Konsole mit erstem Spiel

Autoplay

Daraus schließt der unbekannte User, dass die Switch 2 bereits am 22. Mai 2025 erscheinen könnte. Dies hätte sogar eine Gemeinsamkeit mit der Veröffentlichung der ersten hybriden Konsole. Dafür müssen wir uns aber von der Zahl 2 verabschieden.

Würde die nächste Switch wirklich am 22. Mai 2025 erscheinen, wäre dies exakt 50 Tage nach der angekündigten Direct vom 02. April 2025 – also genau so viele Tage wie zwischen dem Release der ersten Switch und deren erster Direct-Präsentation vergangen sind.

Der 22. Mai fällt außerdem auf einen Donnerstag; der Tag, an dem mittlerweile viele Nintendo-Releases das Licht der Welt erblicken.

Der oder die unbekannte Verfasser*in der Theorie hält außerdem noch fest, dass die erste Switch erschien, als die Nintendo Switch Experience in vollem Gange war. Dabei handelt es sich um ein Hands-on-Event, bei dem Besucher*innen die hybride Konsole ausprobieren dürfen.

Deswegen könnte die Switch 2 also noch vor Ende des Events erscheinen – also vor dem 01. Juni 2025, wenn das letzte Event in Seoul stattfindet. Dieses Datum ist bisher einer der Gründe, weshalb andere Fans annehmen, dass die Switch 2 im Juni oder Juli auf den Markt kommt.

An der Stelle weisen wir euch wie immer bei Gerüchten und Theorien aus dem Internet darauf hin, dass ihr sie ohne offizielle Bestätigung mit Vorsicht genießen solltet. Wie einige Reddit-User finden auch wir die vielen Zusammenhänge der im ersten Augenblick absurd erscheinenden Theorie interessant.

Mehr und vor allem offizielle Informationen erwarten wir am 02. April 2025 während der Nintendo-Direct-Präsentation.

Überzeugt euch die Theorie – falls nicht, wann erwartet ihr die Switch 2?