Nintendo Switch 2 ausschalten: So schaltet ihr die Konsole richtig aus und spart jede Menge Akkuleistung

Darauf müsst ihr achten, wenn ihr die Konsole ausschaltet.

Eigentlich sollte das Ausschalten bei einem Handheld relativ simpel sein, bei der Nintendo Switch ist es seit jeher aber ein bisschen kompliziert – auch wieder bei der Nintendo Switch 2. Ihr müsst ein paar wichtige Details beachten, wenn ihr sie komplett ausschalten und Akkuleistung sparen wollt.

Nintendo Switch 2 im Handheld-Modus ausschalten

Solltet ihr gerade mobil mit der Nintendo Switch 2 zocken, dann habt ihr gleich fünf Möglichkeiten, sie auszuschalten:

Variante #1: einmaliges Betätigen der Power-Taste

Drückt ihr die Power-Taste ein Mal kurz während des laufenden Betriebs, wird die Nintendo Switch 2 in den Ruhemodus versetzt. Weckt ihr sie per erneutem Drücken auf die Power- oder der Home-Taste aus dem "Schlaf", könnt ihr genau dort weiterspielen, wo ihr zuvor aufgehört habt. Alle laufenden Spieledaten werden im Ruhemodus also abgespeichert.

Das kostet aber auch immer ein kleines bisschen Energie, selbst dann, wenn ihr gar nicht an der Switch 2 spielt.

Solltet ihr die Handheld-Konsole im Ruhemodus zwischendurch länger nicht wieder aufladen, kann es also sein, dass sie beim nächsten Spielstart komplett leer ist.

Mehr Hinweise zum Einschalten der Konsole findet ihr übrigens hier:

Variante #2: Power-Taste gedrückt halten

Haltet ihr die Power-Taste für etwa drei Sekunden gedrückt, öffnet sich ein Menü auf der Nintendo Switch 2. Darin könnt ihr sie in den Ruhemodus versetzen, neustarten oder komplett ausschalten. Wird sie vollständig ausgeschaltet, könnt ihr beim nächsten Einschalten zwar nicht sofort wieder in euren Spielstand springen, aber ihr spart auch jede Menge Akkuleistung.

Im aufgeklappten Power-Menü verbirgt sich die Option für das komplette Ausschalten.

Variante #3: Power-Taste gedrückt halten

Haltet ihr die Power-Taste für 15 statt 3 Sekunden gedrückt, schaltet sich die Nintendo Switch 2 ebenfalls vollständig ab, ihr müsst eben nur mehr Wartezeit in Kauf nehmen.

Variante #4: Power-Icon im Menü betätigen

Auf dem Home-Bildschirm befindet sich ganz rechts auf der Icon-Leiste das Symbol für das Ausschalten. Damit könnt ihr die Switch 2 jedoch ausschließlich in den Ruhemodus versetzen und nicht komplett ausschalten.

Der Reihemodus ist quasi überall zu finden, auch im Home-Screen.

Variante #5: Home-Taste gedrückt halten und über Schnellmenü ausschalten

Den Ruhemodus findet ihr auch im Schnellmenü der Konsole. Ihr könnt es aufrufen, indem ihr drei Sekunden lang die Home-Taste gedrückt haltet. Ganz oben befindet sich dann der Menüpunkt für den Ruhemodus.

Die einzige Möglichkeit, die Switch 2 im portablen Modus komplett herunterzufahren, ist also das Gedrückthalten der Power-Taste!

Nintendo Switch 2 im TV-Modus ausschalten

Im TV-Modus stehen euch ebenfalls fünf Variationen zum Ausschalten zur Verfügung:

der Ruheodus über das Icon im Home-Menü

der Ruheodus über das Schnellwahl-Menü beim Gedrückthalten der Home-Taste

der Ruhemodus beim einmaligen Drücken der Power-Taste an der Konsole

komplettes Ausschalten über das Gedrückthalten der Power-Taste an der Konsole und dem Auswählen des entsprechenden Eintrags mit dem Controller

und dem Auswählen des entsprechenden Eintrags mit dem Controller komplettes Ausschalten per 15-sekündiges Gedrückthalten der Power-Taste an der Konsole

Kurzum: Es gibt nur zwei Möglichkeiten, die Switch 2 im TV-Modus vollständig abzuschalten, und dafür benötigt ihr entweder ein Gamepad oder ein kleines bisschen Geduld.

Ansonsten steht euch ausschließlich der Ruhemodus zur Verfügung, der auch im TV-Modus die laufende Spielesitzung abspeichert. Mit angeschlossener Docking-Station wird zudem der Akku aufgeladen, ihr verliert also nicht zwangsläufig Energie, sobald die Switch 2 in den Ruhemodus geht.

Zieht ihr das TV-Dock hingegen nach dem Zocken vom Strom ab, verliert die Switch 2 im Ruhemodus nach und nach Energie, denn sie wird nicht automatisch komplett ausgeschaltet.

Übrigens! Wenn ihr die Nintendo Switch 2 in eine Docking-Station steckt, die sich am Strom befindet, stellt sie sich automatisch auf den Ruhemodus um. Zieht ihr die Docking-Station danach wieder aus der Steckdose, befindet sich die Konsole also weiterhin im Ruhemodus und die Akkuladung wird kleiner!

Mit der Nintendo Switch 2 könnt ihr auch noch auf eine andere Weise Energie sparen

Der Ruhemodus ist auf dem ersten Blick keine gute Art und Weise, um Akkuleistung zu sparen. Wollt ihr jedoch nur kurzfristig pausieren, dann ist er eine ideale Lösung, um wenig später einfach dort fortzufahren, wo ihr mit dem Spielen aufgehört habt.

Wusstet ihr außerdem, dass ihr eure Spiele nicht länger im Pausenmenü belassen solltet? Drückt stattdessen einmal kurz die Home-Taste! Wieso, das erfahrt ihr hier:

PlayStation, Xbox und Switch Lasst eure Spiele nie für längere Zeit im Pausenbildschirm! von Chris Werian

Es gibt bei der Switch 2 also wieder zig Varianten, um Energie zu sparen, aber eher wenige Optionen, sie komplett ausschalten. Zumindest, wenn ihr es möglichst bequem haben wollt. Ob Nintendo jemals etwas daran ändert, ist unklar oder zumindest sehr unwahrscheinlich.

Wie schaltet ihr eure Switch zumeist aus?