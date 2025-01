Nintendo-Fans haben schon jetzt eine potenzielle Schwachstelle der Switch 2 entdeckt

Die Switch 2 könnte eine potenzielle Schwachstelle haben.

Da ist sie endlich: Nintendo hat die Switch 2 gestern in einem kurzen Trailer enthüllt, der etliche Details zur kommenden Konsole offenbart. Generell kommt das Gerät bei vielen Nintendo-Fans gut an, auf Reddit diskutieren viele Spieler*innen nun aber auch über eine potenzielle Schwachstelle des Geräts, die ein verheerendes Problem nach sich ziehen könnte.

Ist der Joycon-Connector die Achillesferse der Switch 2?

Darum geht's genau: Der Reveal-Trailer zeigt uns, dass wir die Joycons über einen spezifischen Anschluss mit der Switch 2 verbinden müssen. Wie uns der untere Reddit-Post naheliegt, sieht dieser schmale, frei liegende Anschluss auf den ersten Blick allerdings gefährlich instabil aus.

Die Sorge vieler Spieler*innen: Der Connector könnte sich schnell abnutzen oder durch ständiges Ab- und Anstecken der Joycons nach einer gewissen Zeit sogar abbrechen. Und das wäre fatal, weil dies bedeuten würde, dass die Konsole damit im Grunde unbrauchbar wäre.

Allerdings: Besagter Anschluss ist in der Seite des Gehäuses versenkt, weshalb wir uns am Ende wahrscheinlich keine großen Sorgen darüber machen müssen, dass er einfach so abbrechen könnte, weil er eben gegen nichts anstößt.

Einige Community-Mitglieder sehen allerdings die hauptsächliche Gefahr darin, dass insbesondere Kinder mit dem Connector herumspielen könnten, sodass dieser sich nach einer Weile stark abnutzen könnte.

Die wahre Gefahr des Anschlusses können wir aber natürlich nur dann richtig beurteilen, wenn wir die Switch 2 in den Händen halten. Hierbei handelt es sich lediglich um Spekulation.

Vielleicht ist die Sorge am Ende des Tages auch unberechtigt: Auch bei der Switch 1 hatten viele Spieler*innen im Vorfeld vermutet, dass der kleine Kickstand auf der Rückseite abbrechen könnte, doch dieser stellte sich dann als stabil heraus.

Den Enthüllungstrailer zur Nintendo Switch 2 könnt ihr hier hier noch einmal ansehen:

2:22 Nintendo enthüllt endlich die Switch 2 mit einem Trailer und zeigt die Konsole mit erstem Spiel

Release-Zeitraum und mehr - Alles, was wir bislang über die Switch 2 wissen

Die Nintendo Switch 2 soll 2025 auf den Markt kommen, hat aber noch keinen konkreten Release-Termin spendiert bekommen. Am 02. April 2025 findet eine dedizierte Switch 2-Nintendo Direct statt, auf der wir weitere Infos zur kommenden Konsole bekommen werden, sehr wahrscheinlich auch zum Preis und Release-Datum.

Alle weiteren bislang bekannten Infos zur Nintendo Switch 2 findet ihr im unten verlinkten GamePro-Hardware-Artikel:

Und an dieser Stelle ist wie immer die GamePro-Community gefragt: Wo seht ihr potenzielle Schwachstellen der Nintendo Switch 2? Welche Design-Entscheidungen gefallen euch jetzt schon richtig gut? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion, wir sind sehr auf eure Antworten gespannt.