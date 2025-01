Nintendo Switch 2 enthüllt: Alle Infos und Trailer der plötzlichen Ankündigung auf einem Blick

2:22 Nintendo enthüllt endlich die Switch 2 mit einem Trailer und zeigt die Konsole mit erstem Spiel

Autoplay

Mit einem Trailer hat Nintendo nach Monaten, eigentlich sogar Jahren des Wartens endlich die Nachfolgekonsole der unheimlich erfolgreichen Nintendo Switch angekündigt. Die trägt tatsächlich den simplen Namen Nintendo Switch 2 und ähnelt in vielen Punkten dem Original.

Auch die Nintendo Switch 2 verfügt wieder über einen Bildschirm als Basis, an dem jeweils auf der linken und der rechten Seite die Joy-Con-Controller angebracht sind. Die Bedienelemente können auch wieder vom Gehäuse abgenommen werden, damit ihr frei per Bewegungssteuerung frei zocken könnt.

Allerdings werden sie wohl nicht mehr per Metallschiene an das Display geschoben, sondern über eine magnetische Steckverbindung eingerastet. Sowohl an den Handheld selbst als auch an das Verbindungsstück, mit dem ihr die Joy-Cons als großen Controller nutzen könnt.

Alle Infos zur Nintendo Switch 2 auf einem Blick: Nintendo Switch 2 wird wieder ein Hybrid aus Handheld und Konsole

Die Nintendo Switch 2 ist ein gutes Stück größer als Original-Switch

Der Kickstand sieht ein ganzes Stückchen schmaler aus

Es gibt eine neue, abgerundete Docking Station passend zu den neuen Joy-Cons

Zwei USB-C-Ports sind vorhanden

Joy-Cons werden künftig gesteckt, nicht mehr auf die Konsole geschoben

Die Switch 2 ist zu allen bisherigen Switch 1-Spielen abwärtskompatibel

Mario Kart 9 wurde gezeigt und wird wohl dann auch Launch-Titel

Am zweiten April wird es eine Direct mit weiteren Infos zu Handheld und Spielen geben

Hands-On-Events werden stattfinden

Es wurde noch kein Preis genannt

Deutlich größer als die erste Switch

Im Video deutet Nintendo an, was wir bereits erwartet haben: Die Konsole und auch das Display wachsen auf wahrscheinlich 8 Zoll an. Der gezeigte neue Mario Kart-Ableger bekommt also richtig viel Darstellungsfläche um seine verbesserte Grafik zu zeigen:

Switch 2 Nintendo kündigt still und heimlich Mario Kart 9 an von Linda Sprenger

Auch an den Joy-Cons wird deutlich, dass sie ein ganzes Stückchen gewachsen sind und ein richtig schickes Design erhalten. Eine Art mattes Kobaltgrau wurde mit blauen und roten Akzenten verziert, je nachdem, ob ihr die rechte oder linke Seite anschaut.

Außerdem sind sie stylisch abgerundet und auch die Sticks wirken leicht höher. Sämtliche Bedienelemente könnten also größer und damit etwas griffiger ausfallen.

Auf die Joy-Cons können wohl auch wieder Schlaufen angebracht werden und mit denen rasen die Mini-Controller dann... über einen Tisch!? Hier ist noch nicht ganz klar, was Nintendo damit bezwecken möchte, es könnte sich jedoch um eine kleine Bestätigung handeln, dass die Joy-Cons wie eine Art Computer-Maus über einen optischen Sensor verwendet werden können.

Die neuen Joy-Cons gleiten offenbar seitlich über Oberflächen.

Weitere Neuerungen an der Nintendo Switch 2 und den Joy-Cons

Neben den offensichtlichen Neuerungen an der Switch 2, hat Nintendo auch noch ein paar kleine Details im Trailer versteckt, die ihr am Handheld und dem Zubehör entdecken könnt:

Zusätzlicher Schalter an der Rückseite der Joy-Cons: Seine Funktion ist noch unbekannt, darüber könnte aber der Anschlussmechanismus der Controller gesteuert werden.

Seine Funktion ist noch unbekannt, darüber könnte aber der Anschlussmechanismus der Controller gesteuert werden. Zwei USB-C-Ports: Neben dem Anschluss an der Unterseite verfügt die Nintendo Switch 2 über einen zusätzlichen Port an der Oberseite, um komfortabler während des Lades zocken zu können.

Neben dem Anschluss an der Unterseite verfügt die Nintendo Switch 2 über einen zusätzlichen Port an der Oberseite, um komfortabler während des Lades zocken zu können. Ausklappbarer Standfuß an der Rückseite: Wie schon die bisherigen Modelle verfügt die Switch 2 über einen Kickstand, dieser ist aber deutlich schmaler als noch bei der OLED-Switch, aber sogar noch breiter.

Wie schon die bisherigen Modelle verfügt die Switch 2 über einen Kickstand, dieser ist aber deutlich schmaler als noch bei der OLED-Switch, aber sogar noch breiter. Zusätzlicher Knopf am rechten Joy-Con: Unter der Home-Taste ist eine quadratische Taste zu erkennen, deren Funktion aber noch nicht klar ist. Darüber könnte ein Mikrofon gesteuert oder neue Social-Funktionen aktiviert werden.

Da Nintendo ganz am Schluss den TV-Dock mit der Controller-Verbindung und dem Handheld zeigt, ist davon auszugehen, dass das Zubehör wieder im Paket enthalten ist, genau wie die Schlaufen für die Joy-Cons.

Abwärtskompatibilität ist bestätigt für ALLE Nintendo Switch-Spiele

Gegen Ende des Trailer wird noch einmal klar ausgesagt, dass alle Nintendo Switch-Spiele auch auf der Switch 2 funtktionieren werden. Dabei ist es egal, ob ihr sie physisch oder digital besitzt – Cartridges können einfach wieder in einen Schacht an der Konsole geschoben, Fassungen aus dem eShop wie zuvor heruntergeladen werden. Ziemlich vorbildlich!

Switch 2 ist abwärtskompatibel: Ankündigung verrät erste Details von Tobias Veltin

Keine Angabe zum Preis

Eine Preisangabe ist uns Nintendo leider schuldig geblieben. Derzeit kursieren Gerüchte, dass es wohl auf 400 bis 500 Euro hinausläuft, einige Insider haben aber auch schon angedeutet, dass der Preis eine "Kontroverse" auslösen könnte, also vielleicht auf über 500 Euro steigt. Hier müssen wir also abwarten, aber es gibt ja schon bald noch eine umfangreichere Präsentation der Nintendo Switch 2.

Mehr Details im April

Einen genauen Veröffentlichungstermin gibt es ebenfalls bislang nicht, nur eine Einblendung, dass die Switch 2 in diesem Jahr erscheint. Nintendo hat jedoch neben der Switch 2 direkt noch eine Direct-Präsentation angekündigt, bei der es dann wohl mehr Informationen und dann auch richtig viel zu den Spielen geben wird. Dort wird wahrscheinlich auch das letztendliche Release-Datum sowie der Preis für den Handheld-Konsolen-Hybrid kommuniziert.

Direct mit Switch 2-Spielen: Nintendo kündigt Datum für neuen Showcase an von Dennis Michel

Am zweiten April soll die Nintendo Switch 2-Direct live gehen, wir müssen uns also wohl noch ein Weilchen für weitere Details gedulden.

Außerdem soll es gleich mehrere Hands-On-Präsentationen während der "Nintendo Switch 2-Experience" in vielen Städten rund um den Globus geben. Unter anderem in Berlin am 25. bis 27 April, hier findet ihr alle Anmeldedaten dazu:

Switch 2 in Berlin anspielen: Nintendo kündigt Event an und morgen könnt ihr euch anmelden! von Samara Summer

Immerhin ist die Katze jetzt aber aus dem Sack. Die Nintendo Switch 2 kommt noch in diesem Jahr und das wahrscheinlich auch schon bald. Wir sind also gespannt, was uns der japanische Konsolengigant noch präsentieren wird. Immerhin wissen wir kaum etwas über die Spiele und wie die tolle Technik letztendlich genutzt wird.

Was sagt ihr zur Nintendo Switch 2-Enthüllung?