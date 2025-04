Nintendo Switch 2: Die große Spieleflut könnte erst gegen Ende des Jahres kommen

Welche Spiele für die Switch 2 kommen, wissen wir nicht, aber der große Schwung könnte ein Weilchen dauern.

Vor wenigen Tagen machte ein Insider-Bericht die Runde, wonach der Switch 2-Launch in drei Phasen aufgeteilt sein wird: Der Launch-Tag, die Zeit bis Weihnachten und dann der Dezember.

Wieso das sein könnte und welche Spiele in den unterschiedlichen Phasen veröffentlicht werden, hat wohl Digital Foundry in Gesprächen mit Entwickler*innen herausgefunden.

Viele Spiele können noch nicht auf die Switch 2 portiert werden

Der bekannte Konsolenexperte John Linneman war für Digital Foundry auf der diesjährigen Game Developers Conference – dem weltweit größten Event für die Spieleentwicklung, auf dem sich zehntausende Entwickler*innen treffen und Vorträge abhalten.

Linneman hat sich dort mit den Studios unterhalten, unter anderem über die Switch 2, die noch in diesem Jahr veröffentlicht wird. In einer aktuellen Podcast-Episode erzählt der Technikexperte jedoch, dass "viele, viele, viele" Entwickler*innen noch keinen Zugriff auf ein sogenanntes Development Kit der Switch 2 erhalten haben.

Was sind Development Kits? Dev Kits werden während der Entwicklung genutzt, um Spiele unter realen Bedingungen zu testen und genau zu überprüfen, wie sie auf der Ziel-Hardware laufen. Dabei werden gleichzeitig Daten zu Abstürzen und anderen technischen Problemen gesammelt, genau wie zur Performance.

Daher könnte es tatsächlich sein, dass der Launch-Tag vorrangig mit Spielen von Nintendo selbst dominiert wird und Third-Party-Titel erst gegen Ende des Jahres folgen. Das passt auch zum eingangs erwähnten Insider-Bericht, der andeutete, dass Dev Kits bis in den Juni verschickt werden.

Die Zurückhaltung der Dev Kits hat Methode

Auch wir haben bereits gehört, dass bei einem großen AAA-Studio erst Mitte März ein Development Kit eingetroffen ist. Andere Entwickler*innen sollen hingegen schon länger Zugriff auf solch eine spezielle Konsole erhalten haben.

Bei diesem gestaffelten Vorgehen dürfte es sich jedoch um einen ganz normalen Vorgang handeln, denn je nachdem, mit welchen Spielen die Partner-Hersteller von Nintendo planen und wann diese erscheinen sollen, werden die Dev Kits wohl vergeben.

Zudem dürfte Nintendo sich somit vor weiteren Leaks wappnen, denn einige anonyme Quellen aus Entwickler*innenkreisen ließen schon vor der Ankündigung durchsickern, welche Spiele denn angeblich auf der Handheld-Konsole laufen und welche Technik in ihr steckt.

Es dauert aber nicht mehr lang, bis wir den ersten Schwung an Nintendo Switch 2-Spielen in Aktion sehen. Am 2. April um 15 Uhr wird die große Nintendo Switch 2-Direct ausgestrahlt, in der ganze 60 Minuten lang Details zur Konsole und den darauf erscheinenden Spielen verraten werden.

