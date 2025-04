Nintendo Switch 2 - Preise aller 7 Spiele-Upgrades: So viel müsst ihr für Zelda, Kirby und Co. drauflegen

Wir listen euch die Preise aller Upgrade-Packs für die Nintend0 Switch 2 auf.

Einige ausgewählte und von euch gekaufte Spiele der Nintendo Switch könnt ihr für einen Aufpreis auch auf der Nintendo Switch 2 spielen und so von den technischen und inhaltlichen Verbesserungen profitieren. Hier im Artikel listen wir euch die Preise aller Upgrade-Packs auf.

Kosten der Upgrade-Packs für Nintendo Switch 2-Spiele

Die Upgrade-Preise variieren je nach Spiel zwischen 10 und 20 Euro. Wie neu die Spiele sind und wie erfolgreich sie zuvor waren, spielt hier keine Rolle.

Preise von Nintendo-Exklusivspielen

Für kommende Cross-Gen-Exklusivspiele wie Pokémon-Legenden: Z-A und Metroid Prime 4 wird es ebenfalls Upgrade-Packs geben, deren Preise allerdings noch nicht bekannt sind.

Preise von Third-Party-Spielen

Welche Verbesserungen euch im Detail dank der Upgrade-Packs erwarten, haben wir in folgendem Artikel einmal zusammengefasst:

Kein Aufpreis für Nintendo Switch Online-Mitglieder

Habt ihr Nintendo Switch Online samt dem Erweiterungspass abonniert, müsst ihr für die Upgrade-Packs von The Legend of Zelda: Breath of the Wild und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom keinen Aufpreis bezahlen.

Welche Verbesserungen euch in BotW und TotK erwarten, erfahrt ihr im Video:

7:18 Auf der Switch 2 könnt ihr beide Open World-Zeldas in einer verbesserten Variante spielen

Autoplay

Dass künftig noch weitere Upgrade-Packs via Switch Online angeboten werden, ist überaus wahrscheinlich. Bis dato sind jedoch lediglich die beiden Zelda-Spiele für den Abo-Service bestätigt.

Habt ihr schon ein Switch 1-Spiel, das ihr unbedingt samt den Verbesserungen noch einmal auf der Switch 2 spielen wollt?