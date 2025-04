Nintendo Switch 2-Editionen: Alle Upgrade Packs für Switch 1-Spiele

Unter anderem die The Legend of Zelda-Open World-Spiele erhalten ein großes Grafik-Upgrade.

Laut Nintendo wird es drei Säulen bei der Abwärtskompatibilität der Switch 2 geben: Switch 1-Spiele, die grundsätzlich mit der neuen Konsole kompatibel sind, kostenlose Update-Patches und kostenpflichtige Switch 2-Editionen. Letztere sollen dabei am meisten von der gestiegenen Power der Handheld-Konsole profitieren. In welcher Form, das haben wir für euch hier zusammengefasst.

Das sind die Spiele mit Switch 2-Editionen und ihre Upgrades

Nintendo und auch andere Publisher spendieren einigen alten (und auch neuen) Switch-Spielen eine Switch 2-Edition. Diese könnt ihr entweder als eigenständiges Spiel kaufen oder eure alten Spiele per Upgrade-Pack aufwerten. Enthalten sind Bonus-Inhalte und technische Verbesserungen, die ihr für einen kleinen Betrag von circa 10 Euro erhaltet.

Aktuell sind folgende Spiele mit ihren jeweiligen Verbesserungen für eine Switch 2-Edition bestätigt:

Civilization VII

1:10 Civilization 7 kommt auch für Nintendo Switch - Gameplay-Szenen im neuen Trailer

erscheint: 5. Juni 2025

5. Juni 2025 Nintendo Switch 2-Verbesserungen: Maussteuerung



Kirby und das Vergessene Land + Star-Crossed World

5:40 Kirby und das vergessene Land: Neuer Trailer zeigt Fähigkeiten, Spielwelt und Story

erscheint: 28. August 2025

28. August 2025 Nintendo Switch 2-Verbesserungen: visuelle Verbesserungen verbesserte Bildwiederholraten Story-Erweiterung "Star-Crossed World"



Metroid Prime 4: Beyond

3:13 Metroid Prime 4: Nintendo zeigt den Grafik-Kracher für Switch, aber der Release fehlt noch

erscheint: 2025

2025 Nintendo Switch 2-Verbesserungen: Qualitätsmodus mit 4K und 60 fps (TV) oder 1080p und 60 fps (Handheld) Leistungsmodus mit 1080p und 120 fps (TV) oder 720p und 120 fps (Handheld) Maussteuerung höher aufgelöste Texturen schnellere Ladezeiten HDR-Support



1:43 Pokémon Legenden: Z-A verrät per Trailer, dass das Abenteuer Ende 2025 endlich losgeht

erscheint: Ende 2025

Ende 2025 Nintendo Switch 2-Verbesserungen: höhere und stabilere Framerates höhere Auflösung



Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV

2:02 Neues Super Mario Party erscheint noch dieses Jahr mit 110 Minispielen

erscheint: 24. Juli 2025

24. Juli 2025 Nintendo Switch 2-Verbesserungen: grafische Verbesserungen verbesserte Bildwiederholraten Jamboree TV-Erweiterung mit zusätzlichen Mini-Spielen, die die Features der Joy-Con 2, die Nintendo Switch-Kamera und das integrierte Mikrofon der Switch 2 nutzen Jamboree TV-Erweiterung läuft mit 1440p im TV-Modus und 1080p beim Handheld-Gameplay CameraPlay zeigt eure Gesichter, wenn ihr eine Kamera angeschlossen habt GameShare für lokalen Multiplayer



Tamagotchi Plaza

Schon süß...

erscheint: 27. Juni 2025

27. Juni 2025 Nintendo Switch 2-Verbesserungen: drei exklusive Shops Maussteuerung



The Legend of Zelda: Breath of the Wild & Tears of the Kingdom

7:18 Auf der Switch 2 könnt ihr beide Open World-Zeldas in einer verbesserten Variante spielen

erscheinen am: 5. Juni 2025

5. Juni 2025 Nintendo Switch 2-Verbesserungen: verbesserte Ladezeiten 4K-Auflösung 60 fps HDR-Unterstützung ZELDA NOTES-App für das Sharing von Bauplänen, ein Achievement-System und vieles mehr



Je nach Titel sind die Verbesserungen also völlig unterschiedlich, fast allen gemein ist aber eine Verbesserung der Auflösung und Framerates und das ist auch kein Wunder, schließlich liefert die Nintendo Switch 2 ein gewaltiges Performance-Upgrade im Vergleich zum Switch-Erstling.

Kostenlose Upgrade-Packs im Abo Besitzt ihr eine aktive Nintendo Online-Mitgliedschaft mit Erweiterungspass, wird es einige der Upgrade Packs kostenlos zum Download geben. Welche das alle sind, ist noch nicht bekannt. The Legend of Zelda: Breath of the Wild & Tears of the Kingdom wird aber dazugehören.

Mit den Switch 2-Editionen werden zumeist nicht nur technische Verbesserungen veröffentlicht, sondern auch noch inhaltliche Erweiterungen beigelegt. Selbst wenn ihr eines der Spiele schon durchgezockt habt, erwarten euch immer noch einige Überraschungen. Außerdem gibt es mit HDR eine Funktion, die die Bildausgabe der Spiele mal so richtig aufhübscht!

Zudem ist denkbar, dass noch einige weitere Spiele als Switch 2-Editionen erscheinen werden. Nintendo und die Partnerhersteller haben sich bei den aktuellen Ankündigungen auf das Jahr 2025, vor allem die ersten paar Monate nach dem Launch am 5. Juni, beschränkt. Es wird aber sicherlich noch mindestens eine Direct folgen – das Jahr ist noch lang und somit ist noch genug Platz für weitere Switch 2-Editionen.

Zudem steht noch in den Sternen, wie viele Third-Party-Publisher nachziehen und ihre Spiele ebenfalls per Upgrade aufwerten. Die Switch 2-Edition von Hogwarts Legacy wäre beispielsweise so ein Kandidat.

Für 470 Euro wird die Switch 2 dann verfügbar sein, alternativ aber auch im Bundle für 510 Euro. Günstig wird der Release-Zeitraum also auf keinen Fall, immerhin sind die Upgrade-Packs aber nicht ganz so teuer, ihr könnt euch die Zeit also auch noch mit verbesserten Switch 1-Klassikern vertreiben.

Aber habt ihr darauf überhaupt Lust? Werdet ihr euch eine der Switch 2-Editionen holen?