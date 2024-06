Nintendo Switch 2 könnte praktische Xbox-Funktion bekommen, für die wir Microsoft gefeiert haben

Nintendo hat bereits bestätigt, dass ein Nachfolger der Switch-Hardware kommt, mehr aber noch nicht.

Die Nintendo Switch 2 kommt auf jeden Fall – oder zumindest eine Nachfolge-Konsole, sie kann natürlich auch anders heißen. Aber sonst steht trotz unzähliger Leaks, Gerüchte und Spekulationen noch so gut wie nichts über die nächste Hardware-Generation aus dem Hause Nintendo fest.

Womöglich verrät ein Patent jetzt aber schon einmal etwas über ein mögliches Software-Feature, das höchst willkommen wäre und so oder so ähnlich auch schon bei der Xbox Series S/X zum Einsatz kommt.

Nintendo-Patent teast Änderung bei der Auswahl von Spielen und Speicherständen an

Worum geht's? Nintendo hat ein Patent eingereicht, dass sich um das User Interface und Hauptmenü dreht. Theoretisch könnte das Ganze zwar auch noch bei der Switch zum Einsatz kommen, wahrscheinlicher wirkt aber, dass es sich hierbei um eine geplante Neuerung für die Nachfolge-Konsole handelt.

So soll das funktionieren: Zukünftig könnten wir im Hauptmenü der Nintendo-Konsole nicht mehr einfach nur das Titelbild oder Cover der jeweiligen Spiele sehen, sondern zusätzlich oder alternativ eine Auswahl an Screenshots aus unseren Durchgängen, die mit dem jeweils dazu passenden Speicherstand verknüpft sind. Sowohl solche, die wir selbst angelegt haben, als auch automatisch erstellte.

Das heißt, wir könnten direkt aus dem Hauptmenü der Switch 2 schon einen Spielstand auswählen und den auch gleich laden, ohne den Umweg über das Haupt- und Savegames-Menü des jeweiligen Titels nehmen zu müssen (via: GameRant).

Das erinnert an das Quick Resume-Feature von der Xbox: Sollten wir nicht nur bei einem, sondern bei mehreren Spielen direkt in einen Spielstand starten können – und zwar ohne bzw. fast ohne Ladezeiten – würde das so ähnlich wie bei den aktuellen Xbox-Konsolen ablaufen. Dort ermöglicht Quick Resume nämlich, mehrere Spiele gleichzeitig zu pausieren, zwischen ihnen hin- und herzuwechseln und sie direkt weiter zu spielen, ohne neu laden zu müssen. Eine extrem praktische Funktion, bei der wir es begrüßen würden, wenn sie es – wenn auch in abgewandelter bzw. ähnlicher Form – auch auf andere Plattformen schaffen würde.

Aber Vorsicht: Nur, weil Nintendo so ein Patent eingereicht hat, muss das nichts heißen. Offiziell steht noch nicht fest, dass diese Funktionen überhaupt irgendwann irgendwo zum Einsatz kommen und auch im Hinblick auf die Switch 2 wurde noch nichts entsprechendes angekündigt. Oft wird aus Patenten auch überhaupt nichts.

Wann kommt die nächste Nintendo-Konsole denn jetzt? Das wissen wir noch nicht. Bisherige Gerüchte, und Leaks deuten darauf hin, dass es womöglich im nächsten Jahr endlich so weit sein könnte. Bei der letzten Nintendo Direct-Show wurden ganz bewusst noch keine Infos zur kommenden Konsole verraten, die Enthüllung hebt sich Nintendo für einen späteren Termin auf.

Wie sieht es bei euch aus, was haltet ihr von dem Patent und der Funktion? Was wünscht ihr euch von der Switch 2?