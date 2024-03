'Schlimmer wäre nur Wii U 2': YouTube leakt möglichen Switch 2-Namen und Fans sind alles andere als begeistert

Der Switch-Nachfolger könnte den gleichen Fehler wie die Wii U machen, wenn wir dieser YouTube-Umfrage Glauben schenken.

Auch wenn wir inzwischen mit ziemlicher Sicherheit wissen, dass ein Nachfolger der Switch kommen wird, hat Nintendo ihn doch bislang noch nicht angekündigt. Entsprechend gibt es natürlich auch noch keinen offiziellen Namen für die "Switch 2" – zumindest bis jetzt.

Nun hat ausgerechnet die Videoplattform YouTube einen Namen für den Switch-Nachfolger genannt und sollte der stimmen, schwant uns Böses.

So soll die Switch 2 angeblich heißen

Der angebliche Titel des Switch-Nachfolgers entspringt einer YouTube-Umfrage, die ein User auf X (ehemals Twitter) geteilt hat. Auf die Frage darin, welche Gaming-Produkte man möglicherweise kaufen wollen würde, werden sowohl PlayStation 5 als auch Xbox Series X genannt. Auch ein Nintendo-Konsole ist dabei, allerdings nicht die Switch.

Stattdessen wird hier der Name "Switch Attach" genannt.

Wenn ihr bei dem Namen verwirrt seid, seid ihr sicher nicht allein. Immerhin gibt es kein offizielles Gaming-Produkt von Nintendo mit dem Titel. Da es sich bei den anderen Umfrage-Optionen aber um Konsolen handelt, ist die naheliegendste Vermutung hier, dass damit der Switch-Nachfolger gemeint ist.

Bislang ist in der Community der inoffizielle Name "Nintendo Switch 2" für den Nachfolger der Hybrid-Konsole gebräuchlich. Der ist zwar nicht allzu kreativ, aber zumindest leicht verständlich. Entsprechend dürfte es nicht verwundern, dass viele Fans vom Namen "Switch Attach" nicht gerade angetan sind.

"Das ist ein fuchtbarer Name. Eine miserable Art, dein Produkt zu benennen. [...] Schlimmere Namen wären nur 'Switch (2025)' oder 'Wii U 2'", schreibt etwa ein User auf Reddit.

Der Wii U-Vergleich kommt nicht von ungefähr, immerhin war der Wii-Nachfolger unter anderem auch wegen der verwirrenden Namensgebung ein ziemlicher Flop. Auch Switch Attach klingt eher wie ein Peripherie-Gerät als ein tatsächlicher Nachfolger.

Wie wahrscheinlich ist das? Bislang handelt es sich hier natürlich nicht um eine offizielle Bestätigung. Eine gehörige Portion Vorsicht ist also angebracht. Einige User geben in den Kommentaren unter dem Post auch zu bedenken, dass YouTube wohl öfter falsche Marken-Namen in Umfragen verwende. Gut möglich also, dass es sich hier nur um einen Platzhalter handelt ... Wir hoffen es zumindest.

Release wohl erst 2025: Bis wir den offiziellen Namen des Switch-Nachfolgers erfahren, müssen wir uns wohl oder übel also noch bis zur Enthüllung von Nintendo gedulden. Wann genau das sein wird, wissen wir noch nicht, besonders da der Release der "Switch 2" Leaks zufolge wohl auch noch einmal verschoben werden musste.

Ursprünglich sprachen Insider*innen von einer Veröffentlichung noch im Herbst 2024, mittlerweile soll Nintendo den geplanten Release auf das Frühjahr 2025 verschoben haben.

Was würdet ihr von dem Namen Switch Attach halten? Yay oder Nay?