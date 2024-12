Nintendo Switch 2: Neues Zubehör geleakt und das könnte einen Launch-Titel bestätigen, auf den alle hoffen

Wie die Switch 2 aussieht, steht noch nicht offiziell fest. Hier seht ihr die Nintendo Switch OLED.

Nintendo-Fans warten sehnsüchtig darauf, dass die nächste Konsole endlich angekündigt wird. Aber die Nintendo Switch 2 lässt sich bitten und bisher gibt es noch keine offizielle Enthüllung. Dafür existieren aber bereits jede Menge Leaks und gefühlt jeden Tag kommt ein neuer hinzu.



Was ist neu? Heute haben wir ein Lenkrad für euch, in das die Joy-Cons eingesetzt werden können. Das lässt natürlich auf ein neues Mario Kart als Launchtitel hoffen.

So sieht der neue Nintendo Switch 2-Zubehör-Leak aus

Darum geht's: Nintendo will die Switch 2 in den ersten paar Monaten des nächsten Jahres ankündigen. Der Termin der Enthüllung rückt also immer näher und damit auch der Release selbst. Dementsprechend tauchen regelmäßig neue Leaks auf, wie zum Beispiel dieser hier.

Lenkrad-Zubehör für Switch 2: Dieses Accessoire verdanken wir dem bekannten Nintendo-Leaker Pory, der gleich mehrere mögliche neue Extras für die Switch 2 enthüllt. Angeblich soll es für die Konsole ein Lenkrad geben, in das die Joy-Cons eingesetzt werden können. Dazu kommt auch noch eine Halterung mit Griffen zum bequemeren Spielen.

So sehen die geleakten Accessoires angeblich aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Sieht aus wie für die Switch? Falls ihr zu denjenigen gehört, die sich jetzt wundern, weil das hier ebenso gut für die erste Nintendo Switch sein könnte: Lasst euch gesagt sein, dass der Joy-Con ein kleines bisschen anders aussieht und über einen Knopf mehr verfügt. Außerdem hatte das offizielle Switch-Lenkrad keine Strebe unten in der Mitte.

10:17 Es wird Zeit für die Switch 2: Wie realistisch sind die Gerüchte?

Autoplay

Heißt das womöglich, dass Mario Kart 9 zum Launch der Switch 2 erscheint?

Viele Fans glauben jetzt nicht nur, dass es nicht mehr lange dauern kann, sondern mutmaßen auch, dass dieses Accessoire einen guten Grund haben könnte. Wieso sollte Nintendo zum Launch der Switch 2 ein Lenkrad-Zubehör anbieten, wenn es nicht auch das passende Spiel dafür gibt? Und da fällt uns allen natürlich zuallererst ein neues Mario Kart ein, über das schon sehr, sehr lange spekuliert wird.

Mario Kart 8 Deluxe war nicht einmal ein neues Spiel, als es 2017 veröffentlicht worden ist. Ein neues Mario Kart wäre also überfällig, und es würde sich natürlich auch perfekt als Launchtitel für die neue Nintendo-Konsole machen. Genauso möglich wäre es aber auch, wenn Nintendo ein neues Mario Kart erst zum Weihnachtsgeschäft herausbringt.

Ein neues 3D-Mario kommt ebenfalls in Frage, während ein frisches Zelda-Spiel sehr unwahrscheinlich klingt. Sie alle brauchen genauso wenig ein Lenkrad wie Metroid Prime 4.

Wie gefällt euch das Lenkrad? Glaubt ihr auch, dass das bedeuten könnte, dass Mario Kart ein Launchtitel wird?