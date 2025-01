Die Switch 2 ist noch nicht einmal erschienen und Fans bauen schon jetzt tolles Zubehör, das eine coole Neuerung noch besser macht

Fans bauen schon vor Release potentiell sehr nützliches Zubehör für die neue Konsole.

Wenn die Nintendo Switch 2 in den kommenden Monaten – laut jüngstem Leak am 09. Mai – erscheint, kommt sie im Vergleich zur Vorgängerkonsole nicht nur mit deutlich mehr Hardware-Power und überarbeiteten Joy-Cons daher, sondern auch mit einer neuen Funktion, mit der wir die nicht mehr ganz so kleinen Controller auch als Maus nutzen können.

Warum das neue Maus-Feature richtig cool werden könnte, hatte ich euch bereits zum Reveal in meiner Kolumne verraten:

Mehr zum Thema Die Switch 2 sieht der ersten Switch zum Verwechseln ähnlich, aber ein Gimmick bringt mir die alte Nintendo-Magie zurück von Dennis Michel

In euren Kommentaren zur Kolumne kam jedoch die nachvollziehbare Befürchtung auf, dass die an und für sich tolle Funktion, um beispielsweise besser Strategiespiele wie Anno 117 auf der Switch 2 zu zocken, auch einen nicht geringen Nachteil mit sich bringen könnte. Mit Blick auf die Ergonomie der Joy-Con stellt sich nämlich die Frage, wie bequem das Zocken mit der Maus-Funktion wirklich ist.

Zwar kann ich euch die Frage bis zum ersten längeren Hands-on nicht abschließend beantworten, Kollege Chris hat im Netz jedoch ein überaus interessantes Fanprojekt entdeckt, das für eine verbesserte ergonomische Handhabe sorgen könnte.

Interessanter Mausadapter dank 3D-Drucker

Die Idee, um die Mausfunktion für die Switch 2 potenziell zu verbessern, stammt von Bastlerin Mia_Doll, die ihren 3D-Druck auf der Seite Maker World teilte:

Mit Joy-Con Ohne Joy-Con

Ihre Idee ist so einfach wie genial. Damit wir die recht schmalen und zur Maus umfunktionierten Joy-Con besser greifen können, hat sie einen Adapter gebaut, der die Auflagefläche für unsere rechte Hand deutlich vergrößert.

Dazu wird der Controller mit der Unterseite voran in eine passgenaue Öffnung gesteckt und die schmale Seite des Joy-Con durch den Adapter auf das schätzungsweiße Vierfache verbreitert.

2:22 Nintendo enthüllt endlich die Switch 2 mit einem Trailer und zeigt die Konsole mit erstem Spiel

Nintendo hat die Mausfunktion im Reveal-Trailer (ab Minute 1:10) bislang nur angedeutet, allerdings ist bereits durch einen Leak bekannt, was sich hinter den über den Tisch flitzenden Controllern verbirgt.

Für mich stellt sich daher die Frage, ob Nintendo bereits zum Start der Switch 2 ähnliches Zubehör im Angebot hat oder einen noch nicht bekannten Kniff, um die Nutzung der Joy-Con als Maus bequemer zu gestalten.

Wie findet ihr den Mausadapter und glaubt ihr, Nintendo wird ähnliches Zubehör zum Launch anbieten?