Die Switch 2 hat ein Gimmick, das mir die alte Nintendo-Magie zurückbringt

Dennis hat doch noch die Nintendo-Magie bei der Enthüllung der Switch 2 entdeckt.

Ja Mensch, da ist sie endlich! Nach unzähligen Leaks und Gerüchten hat uns jetzt Nintendo gezeigt, wie die neue Hybrid-Konsole aussieht – nämlich größer, dank der schwarzen Optik eleganter und für meinen Geschmack richtig schick!

Zwar war der Reveal für mich – bedingt durch all die im Vorfeld durchgesickerten Infos – weit weniger spannend, als bei so manch anderer Konsole. Doch unterm Strich freue ich mich darauf, in den kommenden Monaten jeden Info-Happen aufsaugen zu können.

Und das auch, da sich meine größte Sorge im Vorfeld der Enthüllung zum Glück nicht bewahrheitet hat. Ich habe nämlich lange gehofft, dass die Switch 2 nie erscheint. Harte Worte! Aber nicht etwa aus dem Grund, weil ich keine neue Konsole von Nintendo will.

Ich hatte vielmehr befürchtet, dass sie dem Vorgängermodell zu sehr ähnelt, und dabei die einzigartige Nintendo-Magie auf der Strecke bleibt. Die wird in der Regel durch verspielte Gimmicks ausgelöst, die uns überraschen und mit denen wir garantiert nicht gerechnet haben. Wie dem Hybrid-Aufbau der Switch, den Wiimotes oder dem 3D-Bildschirm des 3DS.

Dennis Michel Dennis hat sich seit seinem gelben Game Boy mit einer Ausnahme – Sorry, N64 – jede Konsole von Nintendo geholt und selbst mit seiner Wii U eine kurze, aber verdammt gute Zeit erlebt. Auf die neue Nintendo-Konsole freut er sich ebenfalls riesig, auch wenn er monatelang fürchtete, dass sie ihn nicht überraschen könnte.

Die Nintendo-Magie steckt in den neuen Joy-Cons

Um das große Gimmick der Nintendo Switch 2 zu entdecken, musste ich im Reveal-Trailer schon ganz genau hinschauen und zudem die Leaks aus der Vorwoche im Kopf haben. Und selbst dann hat es bei mir noch drei Anläufe gebraucht, bis der Groschen fiel.

Die neuen Joy-Cons der Switch 2 sind nämlich nicht nur größer und haben ein paar zusätzliche Schalter, sie kommen auch mit einem neuen Gimmick daher.

Schaut ihr im Trailer bei Minute 1:12 ganz genau hin, könnt ihr es erahnen:

Erst war ich ein bisschen irritiert, doch dann musste ich schmunzeln, als es mir bei den über den Bildschirm rasenden Controllern allmählich dämmerte.

Die Joy-Cons der Switch 2 lassen sich offenbar zur Maus umfunktionieren, indem sie abgezogen, mit einer der beiliegenden Schlaufen versehen und über den Tisch geschoben werden.

Eine Art PC-Maus an der Switch klingt vielleicht etwas unspektakulär, könnte sich aber als echter Gamechanger für die Switch 2 erweisen.

Zum Beispiel werden dadurch Strategiespiele mit vielen kleinteiligen Spielelementen und Menüs wie in Civilization 7 oder Anno 117 für die Konsole deutlich interessanter und potenziell besser spielbar. Gerade wenn wir unterwegs sind und im Handheld-Modus zocken.

Anderseits bietet die Funktion so viele weitere Möglichkeiten! Nehmen wir beispielsweise eines meiner Lieblingsspiele von Nintendo aus den vergangenen Jahren: Super Mario Maker 2. Hier mit der Maus-Funktion neue Level zu bauen bzw. Blöcke fix an die gewünschte Position zu ziehen, das klingt für mich ganz fantastisch.

Ich bin jedenfalls sehr gespannt, in welchem Umfang Nintendo die Maus-Funktion künftig in seine Spiele integriert und ob dadurch vielleicht sogar noch mehr Vertreter von Genres, die auf den Konsolen sonst unterrepräsentiert sind, ihren Weg auf die Switch finden.

Auch, wenn Nintendo das Rad mit der Switch 2 nicht neu erfindet, es ist schön, dass an die alte Magie gedacht wurde und sich meine Befürchtung nicht bewahrheitet hat.

Wie gefällt euch die Switch 2 und wie schätzt ihr die Maus-Funktion ein. Cooles Gimmick, potenzieller Gamechanger oder für euch wenig interessant?