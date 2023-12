Nintendo Switch Jahresrückblick 2023 verrät euch jetzt, wie viel ihr gezockt habt – So ruft ihr ihn ab

So schaut ihr euch euer persönliches Switch Wrapped 2023 an.

PlayStation und Xbox haben bereits vorgelegt und ihre eigenen Jahresrückblicke veröffentlicht, in denen ihr euer Spielverhalten 2023 ganz genau nachverfolgen könnt. Jetzt zieht auch Nintendo nach und verrät euch, was und wie viel genau ihr eigentlich in den letzten 12 Monaten gespielt habt.

So funktioniert der Nintendo Switch Jahresrückblick

Um euch eure persönliche Statistik anzeigen zu lassen, geht ihr einfach auf die offizielle year-in-review.nintendo.com-Webseite. Hier müsst ihr euch nur noch mit eurem Nintendo-Account einloggen und schon kann es losgehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Der persönliche Jahresrückblick ist dabei komplett auf euer individuelles Spieleverhalten zugeschnitten. So erfahrt ihr, welches euer erstes Spiel des Jahres war, wie viele Stunden und Titel ihr insgesamt gezockt habt und welches eure meistgespielten Spiele und Genres sind.

Ihr erfahrt sogar, in welchem Monat ihr die meisten Stunden gezockt habt und könnt, wenn ihr das wollt, euren persönlichen Favoriten unter euren gespielten Titeln auswählen.

Wollt ihr übrigens auch wissen, wie es bei euch auf PlayStation und Xbox aussieht, findet ihr hier die jeweiligen Wrap Ups für beide Plattformen:

Wenn ihr nichts bei eurem Jahrtesrückblick seht, kann das an euer Datennutzung liegen: Unter Umständen habt ihr Nintendo nicht erlaubt, eure Daten für den Service zu nutzen. Das kann rückwirkend leider nicht nachgeholt werden, ihr könnt dem Service aber für das nächste Jahr die Erlaubnis geben.

Welche Nintendo Switch-Spiele bereits für das nächste Jahr bekannt sind, erfahrt ihr in dieser Liste:

Mehr zum Thema Nintendo Switch-Spiele 2024: Diese Games sind für das nächste Jahr bestätigt von Sebastian Zeitz

Welcher Titel war 2023 euer meistgezocktes Spiel?

2023 war wohl durchaus ein ziemlich gutes Jahr für Nintendo Switch-Fans. Nicht wenige von euch dürften wohl die meisten Stunden dieses Jahr in Zelda: Tears of the Kingdom gebuttert haben.

Aber daneben gab es auch noch so einige andere großartige Titel wie etwa Super Mario Bros. Wonder, Metroid Prime Remastered oder Pikmin 4. Von daher interessiert uns natürlich auch: Welches war euer meistgespieltes Switch-Spiel 2023 und war es der Titel, den ihr erwartet habt?