Bei MediaMarkt könnt ihr gerade die gut für Nintendo Switch geeignete MicroSD-Speicherkarte SanDisk Ultra in der weißen Version mit 400 GB Speicherplatz günstig im Angebot bekommen, nämlich für 39 Euro. Laut Vergleichsplattformen gibt es derzeit weder dieses Modell noch die rote SanDisk Ultra A1 mit 400 GB bei irgendeinem anderen Händler so günstig. Der Versand ist kostenlos. Ein offizielles Ablaufdatum für den Deal gibt MediaMarkt bislang nicht an. Hier kommt ihr zum Angebot:

Wie gut eignet sich die SanDisk Ultra für Nintendo Switch?

Lesegeschwindigkeit: Mit einer maximalen Lesegeschwindigkeit von 100 MB/s ist die SanDisk Ultra MicroSD-Speicherkarte sehr gut für die Nintendo Switch geeignet. Für den Einsatz in der Konsole sollte eine Speicherkarte über eine Lesegeschwindigkeit von mindestens 80 MB/s verfügen.

Schreibgeschwindigkeit: Bei der Schreibgeschwindigkeit schneidet die SanDisk Ultra hingegen eher mäßig ab. Das ist aber kaum von Bedeutung, solange ihr sie nur in der Switch verwendet. Solltet ihr jedoch 4K-Videos aufnehmen wollen, dann solltet ihr zu einer teureren Karte der Klasse U3 greifen. Die SanDisk Ultra gehört lediglich zur Klasse U1.

Speicherplatz: 400 GB reichen auf der Nintendo Switch für eine ganze Menge Spiele, und zwar auch dann, wenn es sich um große First-Party-Titel handelt. The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist beispielsweise nur ungefähr 15 GB groß. Für ein paar Dutzend gleichzeitig installierter Spiele sollte euch die SanDisk Ultra also mindestens reichen. Falls ihr sowieso eher kleine Indie-Titel herunterladet, könnte die Zahl sogar dreistellig sein.

Falls ihr noch mehr Infos darüber wollt, worauf man beim Kauf einer Speicherkarte für die Nintendo Switch achten sollte, dann solltet ihr unsere Kaufberatung lesen:

