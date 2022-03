Nintendo Switch – Jetzt bis zu 90% Rabatt auf diese Spiele sichern [Anzeige]

Im Nintendo eShop gibt es gerade wieder eine Menge Sonderangebote für Nintendo Switch. Insgesamt sind rund 900 Spiele reduziert. Aus der langen Liste haben wir euch in diesem Artikel zehn Highlights herausgesucht, die ihr bis zu 90 Prozent günstiger bekommen könnt. Falls ihr lieber selbst die riesige Auswahl an Angeboten durchstöbern wollt, findet ihr diese hier:

Badland: Game of the Year Edition

Angebot gültig bis: 24. März

Mit der Game of the Year Edition von Badland bekommt ihr für nur 1,80 Euro einen inzwischen als Klassiker geltenden Rätsel-Platformer in einer technisch verbesserten Version. Der Sidescroller fällt schon auf den ersten Blick durch seinen Grafikstil auf, der Schattenrissoptik mit detailreichen, leuchtenden Hintergründen und fremdartigen, surrealen Welten verbindet. Das Gameplay besteht aus cleveren physikbasierten Rätsel, verlangt aber auch Geschicklichkeit, um Fallen und Gefahren auszuweichen. Die Story-Kampagne umfasst 100 Level und bietet ungefähr 15 Stunden Spielzeit. Daneben gibt es aber auch noch lokalen Koop und sogar lokale Multiplayer-Duelle. Letztere finden in 27 besonderen Levels statt, in denen wir möglichst lange überleben müssen.

The Inner World

Angebot gültig bis: 16. März

Bei The Inner World handelt es sich um ein klassisches Point&Click-Adventure im Comicstil. Das tief unter der Erde liegende Reich Asposien ist vom Untergang bedroht, da die Windbrunnen, die es mit Atemluft versorgen sollten, aus mysteriösen Gründen plötzlich ausfallen. Gemeinsam machen sich der Hofmusiker Robert und die Diebin Laura deshalb auf den Weg, um das Geheimnis zu lüften und ihre Heimat zu retten. The Inner World fasziniert in erster Linie durch seine ungewöhnliche, fantasievolle Spielwelt, fesselt aber auch durch seine charmanten Charaktere. Die Rätsel können manchmal durchaus knifflig werden, The Inner World gehört aber nicht zu den schwersten Vertretern seines Genres.

Lonely Mountains: Downhill

Angebot gültig bis: 30. März

In dem von einem Berliner Studio stammenden Lonely Mountains: Downhill rast ihr mit eurem Mountainbike bergab durch malerische Landschaften, von grünen Hängen über dichte Wälder bis hin zu staubigen Canyons. Zu sehr solltet ihr euch von der Schönheit eurer Umgebung aber nicht ablenken lassen, denn diese hält auch Gefahren wie spitze Felsen, tiefe Schluchten und reißende Flüsse bereit. Der Weg bis zur Ziellinie kann daher ganz schön anspruchsvoll sein, insbesondere dann, wenn man um die Bestzeit kämpfen will. Hat man darauf keine Lust, kann man allerdings auch in Ruhe das farbenfrohe Artdesign und die Friedlichkeit der unberührten Natur genießen.

Ghostrunner

Angebot gültig bis: 16. März

Ghostrunner ist ein First-Person-Actionspiel in einer futuristischen Welt, die Postapokalypse und Cyberpunk miteinander vermischt. Wir müssen die Spitze der Turmstadt Dharma erklimmen, um die letzten Überreste der Menschheit zu retten. Die zahlreichen Feinde, die uns daran hindern wollen, räumen wir mit unserem Katana aus dem Weg. Das schaffen wir allerdings nur, wenn wir stets in Bewegung bleiben, ihren Kugeln blitzschnell ausweichen und geschickt von Wolkenkratzer zu Wolkenkratzer springen. Das Gameplay ist sehr anspruchsvoll, weshalb mit häufigem Scheitern zu rechnen ist. Dafür fühlt es sich aber auch desto befriedigender an, wenn man einen harten Abschnitt endlich geschafft hat. Außerdem sind die Checkpoints immerhin fair gesetzt.

Trine 4: The Nightmare Prince

Angebot gültig bis: 16. März

Im vierten Teil der Trine-Reihe machen sich der Ritter Pontius, der Zauberer Amadeus und die Diebin Zoya erneut auf die Reise durch eine märchenhafte 2,5D-Welt. Dabei müssen die drei Helden ihre individuellen Fähigkeiten nicht nur in den zahlreichen Kämpfen gegen fiese und teils riesige Monster, sondern auch bei den vielen Rätsel klug kombinieren. Wie schon die Vorgänger lässt uns Trine 4 dabei eine Menge kreative Freiheit, um unsere eigenen Lösungen zu erproben, was manchmal im Chaos, manchmal aber auch mit unerwarteten Erfolgen endet. Am meisten Spaß macht Trine 4 im Koop, sei es online oder lokal. Ihr könnt das Abenteuer aber auch allein angehen, indem ihr auf Knopfdruck zwischen den drei Charakteren wechselt.

Baldur's Gate and Baldur's Gate II: Enhanced Editions

Für 9,99 Euro bekommt ihr mit den Baldur's Gate Enhanced Editions zwei der ganz großen Klassiker unter den Rollenspielen. In beiden steuert ihr aus isometrischer Perspektive eine Gruppe von Helden durch eine Fantasy-Welt, die auf den Forgotten Realms aus Dungeons & Dragons basiert. Auch das Regelwerk entstammt der Tabletop-Vorlage und erfordert aufgrund seiner Komplexität etwas Einarbeitung, bietet dafür aber auch genügend Tiefgang für die weit über 100 Stunden Spielzeit. In Baldur’s Gate geht es jedoch nicht nur um Kämpfe und Charakterentwicklung, auch Story und Dialoge sind von großer Bedeutung. Die Enhanced Editions enthalten die Originale inklusive Add-Ons in einer technisch verbesserten Version sowie verschiedene neue Zusatzinhalte.

Nine Parchments

Angebot gültig bis: 24. März

Nine Parchments ist ein auf Koop ausgelegtes Action-Rollenspiel. Wir spielen eine Gruppe von Magierlehrlingen, die die namensgebenden neun Schriftrollen suchen. Diese sollen besonders mächtige Zauber enthalten. Allerdings haben die Lehrlinge ohnehin schon Zugriff auf Zauber von beeindruckender Zerstörungskraft, was nicht nur angenehme Folgen hat, da sich die Zauberer dadurch schnell mal gegenseitig in Brand stecken, einfrieren oder zur Explosion bringen. Die Herausforderung besteht deshalb darin, die Zusammenarbeit und Abstimmung im Team zu verbessern, sodass man möglichst oft Feinde und möglichst selten die eigenen Teammitglieder umbringt. Gewürzt wird das Ganze mit einer ordentlichen Portion makabrem Humor.

SteamWorld Heist: Ultimate Edition

Angebot gültig bis: 30. März

SteamWorld Heist ist ein Taktikspiel, in dem wir die Kontrolle über eine Gruppe von Weltraumroboterpiraten übernehmen. Auf der Jagd nach Beute, mit der wir anschließend unsere Ausrüstung und Bewaffnung verbessern, überfallen wir die Schiffe eines bösartigen Roboterimperiums. Die Kämpfe laufen zwar rundenbasiert ab, wir übernehmen das Zielen und Schießen aber selbst, wodurch sie sich ungewöhnlich actionreich anfühlen. Da die Kugeln an Wänden abprallen, sind sogar Kunstschüsse um Ecken möglich. SteamWorld Heist punktet außerdem durch schrägen Humor, abgedrehte Charaktere und den hübschen, comicartigen Grafikstil. Neben dem Hauptspiel enthält die Ultimate Edition auch die zusätzliche Kampagne „Die Außenseiter“.

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Angebot gültig bis: 31. März

Mit Monster Boy and the Cursed Kingdom hat die altehrwürdige, im Jahr 1986 begonnene Wonder-Boy-Reihe endlich einen geistigen Nachfolger bekommen. Wie bei den Vorbildern handelt es sich auch hier um ein klassisches Jump&Run, das allerdings auch einige eigenständige Ideen mitbringt. Protagonist Jin lernt im Laufe des Spiels nämlich, sich in sechs verschiedene Tiere zu verwandeln, etwa in einen Frosch, einen Löwen oder ein Schwein. Jede der Tierformen hat ihre eigenen nützlichen Fähigkeiten, aber auch Schwachstellen. Monster Boy and the Cursed Kingdom liefert mit 15 Stunden Spielzeit einen recht ordentlichen Umfang. Die bunte 2D-Grafik überzeugt zudem durch detaillierte Hintergründe und aufwendige Animationen.

The First Tree

Angebot gültig bis: 23. März

The First Tree ist das Richtige für all jene, die weniger nach einer spielerischen Herausforderung und eher nach einem entspannten, aber emotionalen Erlebnis suchen. Das Adventure lässt uns in die Rolle einer Füchsin in Alaska schlüpfen, die sich auf der Suche nach ihrer Familie befindet. Gleichzeit wird über Gegenstände, auf die wir unterwegs stoßen, aber auch die Geschichte eines Mannes erzählt, der den Kontakt zu seinem Vater wiederaufnehmen möchte. Kämpfe gibt es in The First Tree nicht und auch die Rätsel und Platforming-Passagen sind nicht allzu schwierig. Stattdessen steht neben der Story die Erkundung der stimmungsvollen Spielwelt im Vordergrund, wobei der orchestrale Soundtrack viel zur dichten Atmosphäre beiträgt.