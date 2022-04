Im Nintendo eShop bekommt ihr auch diese Woche wieder eine Menge Spiele für Nintendo Switch günstiger. Insgesamt gibt es mehr als 900 Sonderangebote, darunter größere Titel von Publishern wie Electronic Arts, aber auch kleinere Indie-Geheimtipps. In diesem Artikel haben wir euch zehn Highlights herausgesucht. Falls ihr euch lieber selbst durch die lange Liste der Deals wühlt, findet ihr diese hier:

Unravel Two

Angebot gültig bis: 4. April

Im Puzzle-Platformer Unravel Two begeben wir uns erneut mit dem niedlichen Wollknäuelmännchen Yarny auf ein Abenteuer, das uns durch wunderschön gestaltete Landschaften führt. Diesmal ist Yarny allerdings nicht allein, sondern wird von einem zweiten, ebenso niedlichen Wollknäuelfigürchen begleitet. Daraus ergeben sich neue Spielmechaniken. Beispielsweise kann sich ein Wollknäuel am Faden des anderen über Abgründe schwingen. Unravel Two lässt sich problemlos allein spielen, indem man zwischen den beiden Protagonisten hin und her wechselt. Am meisten Spaß macht es aber natürlich im lokalen Koop. So oder so ist Unravel Two ein eher entspanntes Spiel, das mehr durch Atmosphäre als durch spielerische Herausforderungen glänzt.

Burnout Paradise Remastered

Angebot gültig bis: 4. April

Im Open-World-Rennspiel Burnout Paradise erkunden wir die riesige Stadt Paradise City und nehmen an abwechslungsreichen Rennen und Herausforderungen teil. Wenn wir uns mit der Stadt vertraut machen und ihre vielen Winkel und Abkürzungen kennenlernen, sind wir dabei klar im Vorteil. Der Arcade-Racer legt sehr viel mehr Wert auf halsbrecherische Geschwindigkeit und waghalsige Manöver inmitten des dichten Straßenverkehrs als auf eine realistische Simulation. Die Remastered-Version bringt nicht nur grafische Verbesserungen und flüssige 60 fps, sondern enthält neben dem Hauptspiel auch acht DLC-Pakete, darunter etwa die umfangreiche Erweiterung Big Surf Island, die ein völlig neues Gebiet liefert.

Giana Sisters: Twisted Dreams – Owltimate Edition

Angebot gültig bis: 14. April

Giana Sisters: Twisted Dreams lässt den aus den 80ern stammenden Platformer-Klassiker The Great Giana Sisters wieder aufleben. Das Reboot überzeugt sowohl durch seine hübschen und abwechslungsreichen 2,5D-Levels als auch durch sein Gameplay. Es ist nämlich nicht nur ein sehr kompetenter Vertreter seines Genres, sondern verfügt mit seiner Phasing-Mechanik auch über eine einzigartige Idee: Per Knopfdruck verwandeln wir die Welt um uns herum in eine Albtraumversion ihrer selbst. Die Owltimate Edition für Nintendo Switch bietet im Vergleich zur älteren Wii-U-Version unter anderem technische Verbesserungen, alle DLCs, neue animierte Zwischensequenzen, neue Musikstücke und neue Spielmodi.

FIFA 22 Legacy Edition

Angebot gültig bis: 4. April

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich bei der FIFA 22 Legacy Edition zwar nicht allzu viel geändert. Neben einigen technischen Detailverbesserungen bekommen wir die aktualisierten Saisondaten inklusive der aktuellen Vereine, Spieler und Trikots. Spielerisch kann FIFA trotzdem noch immer überzeugen, weil es die Balance hält zwischen leichter Zugänglichkeit und Tiefgang. Außerdem stimmt der Umfang: Im Singleplayer kann vor allem der Karrieremodus für Dutzende Stunden fesseln. Außerdem gibt es natürlich sowohl lokalen als auch Online-Multiplayer, einschließlich Online-Saisons. Sehr motivierend ist nach wie vor zudem der Ultimate Team Modus , der allerdings wie immer angefüllt ist mit Mikrotransaktionen.

Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville Complete Edition

Angebot gültig bis: 4. April

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville ist ein farbenfroher Multiplayer-Shooter, in dem sich, wie der Name schon sagt, Pflanzen und Zombies bekämpfen. Trotz seines im Kern simplen und leicht zugänglichen Gameplays entwickelt der jüngste Teil der Reihe eine erstaunliche Langzeitmotivation, was vor allem an den vielen sehr unterschiedlichen Charakterklassen liegt, von denen sich noch dazu verschiedene Varianten freischalten lassen. Außerdem punktet Battle for Neighborville durch seinen Humor und seine tolle Präsentation. Neben den Mehrspielerschlachten gibt es einen PvE-Modus, der sich auch offline spielen lässt. Die Switch-Version lässt euch auf Wunsch die Bewegungsteuerung fürs Zielen und den Touchscreen für die Menüs nutzen.

Call of Juarez: Gunslinger

Angebot gültig bis: 6. April

Call of Juarez: Gunslinger ist ein First Person Shooter im Western-Setting, in dem uns ein alternder Revolverheld seine Lebensgeschichte erzählt. Dieser will sogar die berühmtesten Outlaws wie Billy the Kid und Jesse James getroffen haben. Sehr zuverlässig ist der Erzähler allerdings nicht, manchmal überrascht er uns mitten im Level mit Änderungen an seiner Geschichte. Neben der spannenden Erzählweise überzeugt der Shooter aber auch durch seine nervenaufreibenden Duelle gegen sie schnellsten Schützen des Westens und durch seine filmreifen Schießereien mit Zeitlupeneffekten. Zudem gibt es ein Fortschrittssystem, durch das wir die Schießkünste des Helden an unseren Spielstil anpassen können. Für alle Western-Fans ist Call of Juarez: Gunslinger deshalb ein Muss.

Yoku's Island Express

Angebot gültig bis: 27. April

In Yoku's Island Express übernehmen wir die Kontrolle über den Mistkäfer Yoku, dessen Job es ist, in einem bunten, sonnigen Inselparadies Pakete auszuliefern. Das Gameplay vermischt dabei Jump&Run-Elemente mit Pinball-Mechaniken: Yoku hängt sich nämlich an seine Mistkugel und schießt zusammen mit dieser in atemberaubender Geschwindigkeit durch die abwechslungsreichen Levels. Trotz der idyllischen Umgebung ist Yokus Arbeitsalltag jedoch nicht immer friedlich, manchmal müssen wir uns den Weg erst freikämpfen. Für den Fall, dass ihr das ungewöhnliche Spielprinzip vor dem Kauf erst mal ausprobieren wollt, hält der Nintendo eShop eine kostenlose Demo bereit.

Blasphemous

Angebot gültig bis: 27. April

Blasphemous ist ein 2D-Actionspiel im Pixellook, das schon auf den ersten Blick durch sein düsteres Artdesign auffällt. Dieses wurde von der spanischen Inquisition inspiriert und bietet dementsprechend nicht nur eine Menge religiöse Symbolik, sondern auch Blut und Folterinstrumente, weshalb Blasphemous erst ab 18 freigegeben ist. Das Gameplay passt zum Stil: Der Schwierigkeitsgrad ist ähnlich hoch wie in den Spielen der Dark-Souls-Reihe. Vor allem gegen die riesigen Bossgegner haben wir nur dann eine Chance, wenn wir Kombos gut beherrschen und uns möglichst nicht treffen lassen. Blasphemous ist daher vor allem ein Spiel für Erwachsene, die auf der Suche nach einer Herausforderung sind.

Green Hell

Angebot gültig bis: 13. April

Green Hell ist ein Survival-Spiel, in dem wir allein im Dschungel ums Überleben kämpfen müssen. Zur Gefahr werden dabei nicht nur wilde Tiere, auch Hunger, Krankheiten und sogar psychischer Stress können zu unserem vorzeitigen Ableben führen. Spielerisch wird die übliche Mischung aus Action, Erkundung Ressourcensammeln und Crafting geboten. Von den zahlreichen Konkurrenten hebt sich Green Hell dabei jedoch seinen Realismus ab. Dieser führt allerdings auch zu einem vergleichsweise hohen Schwierigkeitsgrad. Immerhin bekommen wir über unser Funkgerät von einer mysteriösen Stimme Tipps und Anleitungen für das Überleben im Dschungel, sodass wir nicht ganz auf uns allein gestellt sind.

Moonlighter

Angebot gültig bis: 26. April

Moonlighter vermischt das Gameplay eines Dungeon Crawlers mit dem einer Lebenssimulation und mit Roguelike-Elementen. Tagsüber betreiben wir im Dorf einen Shop, in dem wir Abenteurern Ausrüstung verkaufen. Nachts steigen wird dann heimlich selbst in den Dungeon hinab auf der Suche nach Beute, die wir am nächsten Tag in unseren Laden stellen können. Wenn wir dabei gute Geschäfte machen, können wir nicht nur unseren eigenen Shop ausbauen, sondern sogar unser ganzes Heimatdorf in Schuss bringen. Das eigentliche Ziel ist aber nicht wirtschaftliche Bereicherung, sondern die Erforschung des Dungeons, der angeblich weltbewegende (oder weltzerstörende?) Geheimnisse bergen soll.