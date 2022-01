Im Nintendo eShop gibt es diese Woche wieder Hunderte von Sonderangebote für Nintendo Switch. Die Rabatte reichen bis zu 90 Prozent, manche der kleineren Titel könnt ihr dadurch schon für 99 Cent bekommen. In diesem Artikel haben wir euch ein paar der Highlights zusammengestellt. Die Übersicht über sämtliche aktuellen Angebote für Nintendo Switch findet ihr hier:

Old Man's Journey

Angebot gültig bis: 12. Februar

In Old Man's Journey begleiten wir einen alten Mann auf der vielleicht letzten großen Reise seines Lebens und erfahren dabei nach und nach, wer er ist, was er erlebt hat und wo er eigentlich hin will. Die emotionale Geschichte profitiert von dem hübschen Bilderbuch-Grafikstil, der zumeist bunt und fröhlich wirkt, aber auch mal düster sein kann. Das Puzzle-Adventure hat zudem eine kreative Gameplay-Idee zu bieten: Um den alten Mann auf seiner Reise voranzubringen, müssen wir nämlich die Umgebung verändern und die Landschaft umgestalten, indem wir beispielsweise Hügel wachsen lassen oder abflachen und so überhaupt erst einen Weg öffnen.

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Angebot gültig bis: 2. Februar

Monster Boy and the Cursed Kingdom ist der spirituelle Nachfolger der Wonder-Boy-Reihe und wie seine Vorläufer ein klassisches 2D-Jump&Run, allerdings mir einigen eigenen Ideen. So kann sich Protagonist Jin im Lauf der ungefähr 20 Stunden langen Story-Kampagne in sechs verschiedene Tierformen wie einen Frosch, ein Schwein oder einen Löwen verwandeln, die alle ihre eigenen Vor- und Nachteile haben. Das sorgt für eine Menge Abwechslung in dem aus Kämpfen und kniffligen Rätseln bestehenden Gameplay, zu der auch die Vielfalt an Gegnern, Bossen und Levels beiträgt. Die Präsentation überzeugt durch hübsche, detailliert gezeichnete Hintergründe, flüssige Animationen und niedliche Figuren.

Green Hell

Angebot gültig bis: 16. Februar

Im Survival-Spiel Green Hell müssen wir ganz allein im Dschungel ums Überleben kämpfen. Dazu müssen wir die Gegend erkunden und Nahrung und verschiedene Ressourcen suchen, mit denen wir beispielsweise Werkzeuge und Waffen herstellen. Letztere brauchen wird, um uns gegen wilde Tiere zu wehren. Auch Krankheiten und psychischer Stress können uns gefährlich werden. Als Hilfestellung bekommen wir Tipps von einer Stimme aus einem Funkgerät. Die Mischung aus Action, Erkundung und Crafting ist zwar nicht neu, Green Hell zeichnet sich aber gegenüber anderen Survival-Spielen durch seinen Realismus und seinen hohen Schwierigkeitsgrad aus und sorgt so für einen besonderen Nervenkitzel.

Edna & Harvey: The Breakout – Anniversary Edition

Angebot gültig bis: 1. Februar

Das auch unter dem Namen „Edna bricht aus“ bekannte Adventure Edna & Harvey: The Breakout ist das Erstlingswerk des inzwischen für seine Point&Click-Adventures berühmten deutschen Entwicklerstudios Daedalic und gilt bis heute als eines seiner besten Spiele. Zu diesem Urteil haben die skurrilen Charaktere, der abgedrehte Humor und die ungewöhnliche Handlung eine Menge beigetragen. Wir spielen Edna, die ohne Erinnerungen in einer psychiatrischen Klinik erwacht und nun gemeinsam mit ihrem sprechenden Stoffhasen Harvey aus dieser zu fliehen versucht. Die Anniversary Edition bringt unter anderem neue, stark verbesserte Grafik und eine modernisierte Steuerung mit.

Darkwood

Angebot gültig bis: 2. Februar

Darkwood ist ein düsteres Survival-Horrorspiel für Erwachsene. Dass wir den Protagonisten aus der Vogelperspektive steuern, macht es nicht weniger gruselig, denn da wir bei Nacht nur das sehen können, was im Lichtkegel unserer Lampe liegt, fragen wir uns stets, was wohl gerade in den finsteren Stellen des Bildschirms lauert. Tagsüber suchen wir die postapokalyptische Spielwelt nach Material ab, das wir zum Bau von Waffen und Fallen verwenden. Mit diesen verteidigen wir bei Nacht unser Zuhause gegen die angreifenden Untoten. Darkwood bietet einen ansehnlichen Umfang von rund 20 Stunden Spielzeit, vorausgesetzt natürlich, man hält das intensive Erlebnis so lange durch.

Dead by Daylight

Angebot gültig bis: 8. Februar

Dead by Daylight ist ein erfolgreiches Online-Multiplayerspiel, das sich stark an Slasher-Horrorfilmen orientiert. Eine Person übernimmt dabei die Rolle des Killers, während alle anderen vor ihr fliehen müssen. Töten kann man den mit übermenschlicher Kraft ausgestatteten Mörder nämlich nicht. Um überhaupt erst einen Fluchtweg zu öffnen, sollten die potentiellen Opfer im Team zusammenarbeiten. Manchmal tut man aber gut daran, zuerst die eigene Haut zu retten. Für Dead by Daylight existieren inzwischen zahlreiche DLCs mit Bösewichten aus berühmten Filmen oder Videospielen, beispielsweise Halloween, Nightmare on Elm Street, Silent Hill oder Resident Evil. Diese muss man aber extra bezahlen.

Minecraft Dungeons: Ultimate Edition

Angebot gültig bis: 7. Februar

Minecraft Dungeons übernimmt zwar den Bauklötzchen-Look des Originals, ist ansonsten aber ein völlig anderes Spiel, nämlich ein Action-RPG im Stile eines Diablo. Wir stürzen uns also in den Kampf gegen Monstermassen und sind dabei stets auf der Suche nach besserer Ausrüstung, und zwar entweder allein oder im Koop (lokal oder online) mit bis zu drei weiteren Personen. Minecraft Dungeons zeichnet sich dabei unter anderen durch seine abwechslungsreichen Umgebungen aus, von der verwinkelten Mine über weitläufige Sumpflandschaften bis hin zu Tempeln in der Wüste. Die Ultimate Edition, die ihr auf der Produktseite im Nintendo eShop findet, wenn ihr sie rechts oberhalb der Preisanzeige anklickt, enthält alle sechs DLCs.

Deponia

Angebot gültig bis: 23. Februar

Mit Deponia gibt es ein weiteres erfolgreiches Adventure aus dem Hause Daedalic im Angebot, und zwar mit stolzen 90 Prozent Rabatt. Das gilt übrigens auch für die Nachfolger Chaos on Deponia, Goodbye Deponia und Deponia Doomsday. Falls ihr neu in die Reihe einsteigt, bietet es sich aber an, mit dem ersten Teil anzufangen. Wir spielen Rufus, der auf dem Müllplaneten Deponia lebt, aber versucht, es auf die schwebende Stadt Elysium zu schaffen. Dabei trifft er auf die Elysianerin Goal, mit der zusammen er schnell in ein Geflecht dunkler Machenschaften hineingezogen wird. Neben seinem hübschen Comicstil lebt Deponia, wie auch Edna & Harvey: The Breakout, vor allem von seinem Humor und den skurrilen Charakteren.

Vigil: The Longest Night

Angebot gültig bis: 3. Februar

Vigil: The Longest Night ist ein düsteres 2D-Actionspiel mit dem Fokus auf Nahkampf. Als Protagonistin Leila in ihre Heimat zurückkehrt, um den Geburtstag einer Freundin zu feiern, muss sie feststellen, dass die einst blühenden Landschaften sich in einen Albtraum voller furchteinflößender Monster verwandelt haben. Glücklicherweise ist Leila eine fähige Kämpferin, die nicht zögert, in den Kampf gegen das Böse zu ziehen. Dabei sammelt sie Erfahrung und wird immer stärker. Sowohl stilistisch als auch beim Gameplay gibt es große Parallelen zu Dark Souls. Vigil: The Longest Night ist, unter anderem aufgrund der fair verteilten Speicherpunkte, aber längst nicht so schwer.

Journey of the Broken Circle

Angebot gültig bis: 13. Februar

Mit einem Preis von nur 99 Cent gehört Journey of the Borken Circle zu den günstigsten aktuellen Angeboten im Nintendo eShop. In dem Puzzle-Platformer spielen wir eine runde, äußerlich stark an Pac-Man erinnernde Figur namens Circle, die durch märchenhafte, in hellen, blassen Farben gehaltene Landschaften rollt. Auf seinem Weg trifft Circle auf andere Charaktere, die ihn ein Stück auf seinem Weg begleiten und ihm mit ihren individuellen Fähigkeiten beim Überwinden von Hindernissen helfen. Mindestens so wichtig wie das Gameplay sind in dem etwa drei bis fünf Stunden langen Rätselspiel die Story und die Dialoge, denn Journey of the Broken Circle erzählt eine Geschichte über den Weg zur Selbstfindung.