Da kommt Mario ins Nachdenken: Wie kann es nur sein, dass es das Nintendo Switch Bundle samt Mario Spiel aktuell so günstig gibt?

Die Nintendo Switch ist wirklich eine tolle Konsole, die vor allem für unterwegs und auf reisen super geeignet ist. Das Coolste ist jedoch, dass für die Nintendo Switch dieses Jahr endlich heiß ersehnte Spiele rauskommen sollen. Mein persönliches Highlight ist The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Mit diesem Nintendo Switch Bundle könnt ihr nicht nur Super Mario: Odyssey spielen sondern auch Tears of the Kingdom pünktlich zum Release am 12. Mai 2023. Sind wir mal ehrlich: Wir alle kennen die Abende, an denen wir mit unseren Freunden bei gemeinsamen Mario-Partien verzweifeln.

Derzeit gibt es die Nintendo Switch samt Super Mario: Odyssey im Angebot! Wir reden hier nicht nur von irgendeinen Angebot, sondern von Black-Friday Preisen! So günstig war dieses Bundle tatsächlich schon letztes Jahr zum bekannten Black-Friday-Sale. Aktuell kostet euch die Konsole mit Spiel nur 288,00€. Für die Schnäppchenjäger unter euch sollte das Grund genug sein jetzt zuzuschlagen!

Super Mario: Odyssey

7:43 Super Mario Odyssey - Test-Video zum Jump&Run-Hit für Nintendo Switch

Ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich bin immer für Mario-Spiele zu haben! Egal ob mit Freunden oder alleine, die Spiele machen wirklich immer Spaß. Mit Super Mario: Odyssey ist es nicht anders. Zwar ist das Spiel bereits 2017 erschienen, aber es kann auch heute noch abliefern.

Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, kommenden Monat, im April 2023, soll auch ein Mario Film in die Kinos kommen. Der Release Tag ist aber leider noch nicht in Stein gemeißelt. Falls ihr euch für den Mario Film interessieren solltet, dann schaut mal in die Übersicht von David Molke rein:

Mehr zum Thema Super Mario Bros.-Film: Alle Infos zur Story, Laufzeit und mehr von David Molke

Nintendo Switch Spiele: Releases 2023

Neben dem mitgelieferten Super Mario Odyssey erwarten euch im Jahr 2023 auch noch einige andere Spiele für die Nintendo Switch. Ich möchte euch hier knapp meine persönlichen Favoriten vorstellen!

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

So wunderschön sah bereits die Welt von Breath of the Wild aus. Da kann man nur gespannt sein, wie die Open-World im Nachfolger aussehen wird.

Am 12. Mai 2023 kommt endlich der neue Zelda Teil raus. Zwar ist über diesen bisher noch nicht all zu viel bekannt, aber er wird wohl nahtlos an den Vorgänger The Legend of Zelda Breath of the Wild anschließen. Natürlich schlüpft ihr auch hier wieder in die Rolle von Link und könnt die große Open-World erkunden. Diese wird Gerüchten zufolge sogar noch größer sein, als im Vorgänger!

Die beste Nachricht für Fans der Reihe: Womöglich befindet sich sogar schon ein DLC für Tears of the Kingdom in Planung. Es könnte sogar, ähnlich wie beim Vorgänger, wieder mehrere DLCs geben. Breath of the Wild besitzt auch zwei DLCs und nicht nur eins.

Hollow Knight: Silksong

12:30 Hollow Knight: Silksong - Preview zum Nachfolger des Soulslike-Metroidvania-Highlights

Ja ihr lest richtig... Die Wartezeit auf das neue Hollow Knight ist mittlerweile nicht nur zu einem Meme geworden, es ist leider auch immer noch nicht draußen. 2023 könnte es aber endlich so weit sein. Mehr werden wir aber wohl erst auf der nächsten, oder sogar übernächsten, Nintendo Direct erfahren.

Was wir aber bisher über den Hollow Knight Nachfolger wissen, spricht definitiv für sich: Die Spielwelt soll sehr ähnlich zum ersten Teil aufgebaut sein! Ihr könnt euch also wieder auf freischaltbare Fähigkeiten freuen, mit denen ihr dann die neuen Gebiete erkunden könnt.

Ein wesentlicher Unterschied liegt jedoch in der Protagonistin. Im ersten Teil war der düstere (aber irgendwie ja auch niedliche) Ritter namenlos und auch sonst konnten wir nicht all zu viel über das kleine Wesen erfahren. In Hollow Knight Silksong schlüpft ihr in die Rolle von Hornet, die in ein fernes Königreich entführt worden ist.

In Silksong gibt es also nicht nur eine komplett neue Protagonistin, sondern auch eine neue Spielwelt, die es zu erkunden gilt.