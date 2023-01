Nintendo Switch: Dieser neue Controller ist ein Traum für alle Gamecube-Fans

Ob Controller für kleine Hände, Retro-Pads oder Eingabegeräte mit speziellen Aufdrucken: Über eine zu kleine Controller-Auswahl – egal ob von Nintendo selbst oder von diversen Drittherstellern – für die Switch kann man sich wahrlich nicht beklagen. Jetzt hat Hardware-Hersteller Nyxi einen neuen Controller für die Nintendo-Konsole angekündigt. Und der ist ein echter Traum für Gamecube-Fans.

Denn der Look und die Tastenanordnung des "Nyxi Wizard" erinnern frappierend an das Pad, das Nintendo seinem Spielewürfel ab dem Jahr 2002 beilegte. Noch größer sind die Parallelen zum "WaveBird"-Controller, also der kabellosen Variante, der für einige der beste Controller war, den Nintendo je produzierte.

Keine Überraschung: Im Vergleich zum offensichtlichen Vorbild kommt der Wizard mit ein paar Besonderheiten daher. So können zwei neue Tasten auf der Rückseite etwa nach Belieben belegt und die Ringe um die Joysticks ausgetauscht werden. Außerdem lässt sich der Controller auseinanderbauen, um anschließend das Switch-Display in der Mitte aufzunehmen.

Alle Features könnt ihr euch in diesem kurzen Video auf Twitter anschauen:

Die Wizards-Sticks sollen nicht driften

Nyxi wirbt beim Wizard-Controller zudem damit, dass die Sticks nicht driften sollen. Das soll durch den sogenannten "Hall Effect" sichergestellt werden, der auf Magnetismus setzt und dadurch verhindert, dass die Sticks die Sensoren tatsächlich berühren. Zur Erinnerung: Der Stick Drift zählt du den am meisten kritisierten Hardware-Problemen auf der Switch und war in der Vergangenheit die Grundlage für mehrere Klagen und Gerichtsverfahren gegen Nintendo.

Der Wizard ist allerdings nicht der erste Controller, bei dem "kein Stick-Drift" versprochen wird. Im letzten Jahr kündigte GuliKit den KingKong Pro 2 an:

Laut Nyxi bietet der Wizard auch beleuchtete Feuertasten, der verbaute Akku soll bis zu 6,5 Stunden durchhalten. Wer an dem Controller interessiert ist, muss sich allerdings etwas gedulden, derzeit ist das Eingabegerät auf der Webseite des Herstellers jedenfalls ausverkauft. Der Preis liegt bei knapp 70 Dollar.