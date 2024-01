Nintendo Switch: So hätte das Dashboard ursprünglich aussehen sollen - vielleicht kommt's für die Switch 2?

So kennen vermutlich die meisten von euch das Switch-Dashboard. Vor dem Release der Konsole gab es allerdings auch andere Entwürfe.

Das Dashboard der Nintendo Switch dürften vermutlich die meisten von euch kennen, schließlich begrüßt es uns direkt nach dem Einschalten der Konsole und lässt uns aus unterschiedlichen Kacheln das Spiel auswählen, das wir als nächstes zocken wollen.

Groß verändert hat sich das Dashboard über die ganzen Jahre nicht, doch jetzt zeigt sich, dass wir womöglich ein etwas anderes aussehendes Menü hätten bekommen können – wenn sich Nintendo nicht für das aktuelle entschieden hätte.

Direkt als Dashboard erkennbar, aber trotzdem anders

Wie nämlich User PaulFelixKelly auf X (ehemals Twitter) gepostet hat, wurden im Speicher eines Switch-Prototypen Mockups, also Entwürfe, von eben jener Dashboard-Version gefunden. Die Bilder dazu könnt ihr euch hier im verlinkten Tweet anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Viel weiß, größere Artworks: Das Dashboard ist mit den markanten weißen Flächen und den Kacheln auch hier direkt als Switch-Menü erkennbar, allerdings gibt es insbesondere im Hauptmenü deutliche Unterschiede.

Die Icons für die Spiele beispielsweise wären stilisierter gewesen, einen Großteil des Bildschirms hätte ein schickes Artwork des gerade ausgewählten Spiels eingenommen – wie im gezeigten Beispiel Mario Kart 8 Deluxe.

Das dürfte für manche vermutlich optisch ansprechender gewesen als die aktuelle Dashboard-Version, wie immer ist das Ganze natürlich auch eine Geschmackfrage.

Laut des Tweets handelt es sich übrigens mutmaßlich um einen Entwurf von vor 2016, denn in diesem Jahr hätte das finale Dashboard-Design bereits festgestanden.

1:42 Nintendo zeigt, wie flexibel ihr die Nintendo Switch mittlerweile nutzen könnt

Revival auf der Switch 2?

Als fertiges Dashboard-Design konnte sich der Entwurf also offenbar nicht durchsetzen, am Horizont wartet aber schon eine neue Nintendo-Konsole, die bislang überall nur als "Switch 2" bekannt ist – aber natürlich nicht so heißen muss.





Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass Nintendo den Entwurf für eine neue Konsole aus der Mottenkiste holen könnte, so hätte man auf der neuen Konsole ein vergleichbar etabliertes Dashboard mit ein paar (optischen) Anpassungen.

Hier bewegen wir uns aber natürlich im Bereich der Spekulationen, denn Nintendo hat ein neues System weder offiziell angekündigt, noch sonst in irgendeiner Form angeteasert. Viele gehen aber davon aus, dass die neue Konsole noch in diesem Jahr erscheinen wird. Mehr Informationen dazu findet ihr im oben verlinkten Artikel.

Hättet ihr das eingemottete Dashboard-Design lieber gehabt als das letzendlich finale?