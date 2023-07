Dank der Hilfe von übermittelten Nintendo-Switch-Daten konnte ein in den USA entführtes 15-jähriges Mädchen gefunden und der Täter verhaftet werden. Die Jugendliche verschwand nach mit einem Mann, den sie zuvor auf der Video-Chat-Plattform Omegle kennengelernt hatte, wie Forbes berichtet.

Hinweis: Der folgende Artikel handelt von einer Kindesentführung. Solltet ihr selbst oder Menschen in eurer Nähe Opfer von sexuellem Missbrauch in der Kindheit oder Jugend geworden sein, findet ihr beim bundesweiten Hilfe-Portal Sexueller Missbrauch Unterstützung und Rat.

Die beiden sprachen über Monate hinweg miteinander, wechselten von Omegle zu Discord und Snapchat und tauschten unter anderem sexuell explizite Bilder aus. Irgendwann trafen sie sich in Person. Er nahm sie mit in den rund 3.000 Kilometer entfernten Bundesstaat Arizona. Als ihre Familie ihr Verschwinden bemerkte, suchten sie zuerst in der näheren Umgebung ihres Zuhauses und des letzten Aufenthaltsortes, allerdings ohne Erfolg.

Nintendo Switch Online-Status verrät Aufenthaltsort

Ein Freund des Mädchens bemerkte, dass sie nach ihrem Verschwinden mit ihrer Nintendo Switch online war, um Videos auf YouTube zu schauen und ein Spiel herunterzuladen. Er verständigte daraufhin die Behörden. Diese setzten sich wiederum mit Nintendo in Verbindung.

Eltern können auf der Nintendo-Switch-Konsole verschiedene Einstellungen vornehmen, um etwa Spielzeit und Inhalte auf der Konsole zu überwachen. Wie das funktioniert, erklären wir in einem eigenen Artikel:

Mehr zum Thema Nintendo Switch: So können Eltern Spielzeit und Inhalte für ihre Kinder überwachen von Tobias Veltin

Der Entwickler und Publisher gab die IP-Adresse frei, wodurch die Behörden in der Lage waren, den Aufenthaltsort des Mädchens zu identifizieren. Bei der Adresse handelte es sich um die Wohnadresse des Entführers. So konnte die Jugendliche elf Tage nach ihrem Verschwinden gerettet werden.

Was ist eine IP-Adresse? Eine IP-Adresse ist die digitale Adresse eines Geräts in Computernetzen, also auch dem Internet allgemein. Ähnlich wie bei einer Hausadresse kann über die IP der Standort von einer Person ermittelt werden, da sie einem bestimmten Internetanschluss zugeordnet wird.

„Es ist wahrscheinlich nichts, woran zu diesem Zeitpunkt jemand auch nur gedacht hätte“, sagte der pensionierte Direktor des Arizona Department of Public Safety, Frank Milstead der amerikanischen Nachrichtenseite ABC 15.

Durch den aufmerksamen Freund und die Zusammenarbeit von Nintendo und den zuständigen Behörden konnte das Mädchen gefunden werden. Der Täter wurde festgenommen und angeklagt - unter anderem wegen Kinderpornografie und des Transports einer Minderjährigen mit der Absicht, sexuelle Handlungen zu begehen. Nach einem Vergleich wurde er zu 30 Jahren Haft im Bundesgefängnis verurteilt.