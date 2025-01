Der bessere eShop: Nintendo Switch-User sind vom eShop genervt und haben sich einfach eine viel bessere Version gebaut

Der bessere eShop kommt nicht von Nintendo selbst, bietet aber fast alles, was dem Original fehlt.

Sorry Nintendo, aber der eShop funktioniert einfach nicht besonders gut. Er ist langsam, nervig zu bedienen, lässt sich nicht filtern, es gibt keine User-Bewertungen und noch nicht einmal einen Einkaufskorb oder -wagen.

Weil das so viele so sehr nervt, haben einige Nintendo-Fans das Problem jetzt einfach selbst in die Hand genommen und eine sehr viel bessere Version des eShops gebastelt – innerhalb von nur einer Woche. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.

Darum geht's: Falls ihr schon einmal von eurer Switch aus im eShop eingekauft habt, dürfte es euch aufgefallen sein. Die Navigation durch den Shop erfordert einiges an Geduld, weil sie in der Regel quälend langsam vonstattengeht (von den Myriaden an Shovelware und billigen Quatsch-Games soll hier gar nicht die Rede sein). Aber es gibt noch mehr Features, die fehlen:

Content-Filter

User-Reviews

schnellere Ladezeiten

ein Einkaufskorb, um mehrere Spiele gleichzeitig zu kaufen

Musik

Offenbar will Nintendo gar nicht: Seitdem der eShop mit der Switch 2017 an den Start gegangen ist, hat er sich eigentlich nicht verändert. Es gab nur minimale Verbesserungen, dafür aber unfassbar viele neue Spiele, die es schwierig machen, sich im Store zurechtzufinden und die Perlen herauszusuchen.

Das kann doch nicht so schwer sein? Genau das haben sich die Menschen von NintendoLife auch gedacht und sind kurzerhand selbst zur Tat geschritten. Laut eigener Aussage wollten sie einen neuen, besseren eShop auf die Beine stellen und haben das dann in weniger als einer Woche geschafft.

So funktioniert der bessere eShop: Die meisten Wunsch-Features sind bereits im besseren eShop, enthalten und er ist auch schon online. Ihr könnt dort alles tun, was auch im normalen eShop geht und noch viel mehr. Nach der Nutzung all dieser Komfort-Features werdet ihr am Ende des Prozesses allerdings zu Nintendos eShop umgeleitet, um dort dann zu bezahlen.

"Die Daten wurden von verschiedenen Quellen gesammelt und werden täglich aktualisiert. Es ist gut möglich, dass Nintendo irgendwann anfängt, uns beim Daten sammeln zu blockieren, aber bis dahin werden wir damit weitermachen, den besseren eShop zu bauen und zu verbessern."

Kommt mit der Nintendo Switch 2 ein besserer eShop? Sicher ist das natürlich nicht, aber es könnte durchaus sein. Wünschenswert wäre es allemal und wir können nur hoffen, dass Nintendo zum Release der neuen Konsolen-Generation auch dem eShop eine Verjüngungskur spendiert. Angeblich soll die Switch 2 noch heute angekündigt werden.

Wie seid ihr bisher mit dem eShop zurechtgekommen und wie findet ihr die inoffiziellen Verbesserungen? Was fehlt euch noch?