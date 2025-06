Pechvogel lässt Nintendo Switch fallen, dabei brechen die Joy-Cons auseinander und stecken jetzt in der Konsole fest

Hier zu sehen ist das Innenleben eines Joy-Cons, das unglücklicherweise an einer Nintendo Switch feststeckt. (Bild: reddit.com/user/ott3rw4ter/)

Mit teurer Technik muss man vorsichtig umgehen, so viel ist klar. Das ist aber bei mobilen Geräten wie Smartphones, Laptops oder eben einer Nintendo Switch nicht immer so einfach. Immerhin schleppen wir sie viel mit uns rum und dabei kann schon mal ein Unglück passieren. So wie diesem Nintendo-Fan hier, dem seine Switch versehentlich runtergefallen ist.

Joy-Con zerbricht so ungünstig, dass er die Switch fast ruiniert

Bei dem Unfall von Redditor ott3rw4ter sind der Bildschirm und die Hybridkonsole selbst zwar heil geblieben, die Joy-Cons hatten aber nicht so viel Glück. Der linke Controller ist beim Sturz nicht nur auseinandergebrochen, sondern steckt dummerweise auch noch in der Switch fest.

Tatsächlich sieht es auf den Bildern so aus, als wäre die Platine vom Controller komplett abgebrochen. Das ist deshalb so ungünstig, weil sie noch an der Nintendo Switch angebracht ist, der Lösemechanismus aber einfach nicht genutzt werden kann – der "Hebel" dafür ist beim Sturz ebenfalls abgebrochen.

Über den kaputten Joy-Con ärgert sich der Fan entsprechend auch weit weniger als darüber, dass sich die Switch so nicht problemlos nutzen lässt. Immerhin kann auch kein neuer Controller angeschlossen werden und eine Reparatur könnte teuer werden.

Der User hat aber Glück im Unglück: In den Kommentaren meldet sich nämlich der Bastler kwameg16 zu Wort, der eine Lösung parat hat.

Der Nintendo-Fan solle einfach die Konsole mit dem Bildschirm nach unten hinlegen und mit einem Stift den freiliegenden Teil des Lösemechanismus in Richtung der Vorderseite der Konsole drücken, während er den Controller gleichzeitig die Schiene entlang schiebt – und tatsächlich funktioniert der Trick, wie ott3rw4ter berichtet.

Wie kwameg16 interessanterweise noch anmerkt, könnte sich der Joy-Con sogar wieder zusammenbauen lassen und noch funktionieren, da die Flachbandkabel vermutlich nicht beschädigt sind. Ob das den Aufwand wert ist, ist eine andere Frage.

Bei der Nintendo Switch 2 kann dieses Missgeschick auf diese Art und Weise zum Glück nicht passieren. Immerhin sind die Joy-Cons hier nicht mehr über eine Schiene, sondern mit Magneten angebracht.

Fans hatten vorab natürlich trotzdem Sorge, dass der Connector an der Hybridkonsole eine potenzielle Bruchstelle sein könnte, immerhin ragt er an den Seiten heraus. Zumindest nach ersten Stresstests sieht es hier aber gut aus: Die Joy-Cons lösen sich dann bei zu viel Druck, ehe es zu einem Schaden kommen kann.

Ist euch schon einmal Technik so richtig blöd kaputt gegangen?