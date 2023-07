Nintendo warnt: Ihr macht seit Jahrzehnten denselben Fehler, wiederholt ihn nicht bei der Switch!

Geschichte wiederholt sich - bei der Switch sollte sie es aber nicht.

Cartridges waren vor dem Siegeszug von CDs und DVDs der Standard in der Videospielindustrie und damit massenweise in den Kinderzimmern der 90er zu finden. Dort wurde dann auch ein Mythos geboren, der Spiele-Module betraf, die einfach nicht starteten: Einmal fest in die Steckkarten blasen und schon laufen sie wieder. Bis heute hält sich dieser Irrtum, dabei solltet ihr komplett darauf verzichten. Vor allem bei der Switch!

Nintendo erklärt, wie es nicht geht

Der japanische Kundensupport von Nintendo greift auf Twitter immer wieder interessante Fehlerquellen zur Switch auf, darunter etwa der Temperaturbereich, in dem der Hybrid-Handheld verwendet werden sollte. Nun beschäftigt sich das Support-Team mit dem Slot für die Spiele-Cartridges, die ihr oben rechts an der Switch einstecken könnt, und verrät, was ihr auf keinen Fall tun solltet.

Steckt beispielsweise keine Gegenstände zur Reinigung in den Slot!

Mit einem Wattestäbchen oder einer Druckluftdose könnt ihr nämlich die Kontakte, mit denen die Spielinhalte ausgelesen werden, verbiegen oder brechen.

Die Kontakte befinden sich laut dem Tweet vom Nintendo-Support ganz unten im Slot:

Im schlimmsten Fall könnte euer Versuch, den Karten-Slot zu säubern, dazu führen, dass ihr überhaupt keine physischen Versionen mehr zocken könnt.

Schließt ihr jedoch durchgängig die Klappe über dem Karteneingang, dann sollte die Konsole auch nicht verschmutzen. Passiert es doch, dann nehmt euch lieber einen Staubsauger auf niedriger Einstellung und befreit damit den Steckplatz vom Dreck.

Außerdem wird in der Infografik darauf hingewiesen, dass Karten mit verbogenen Kontakten ein weiteres No-Go sind.

Nintendo warnt nicht nur davor, Gegenstände oder beschädigte Cartridges in den Slot zu stecken, sondern auch hineinzupusten.

Das habt ihr wahrscheinlich schon früher mit 3DS-, DS-, Game Boy-, Super Nintendo- oder Nintendo 64-Spielen gemacht, sobald sie mal nicht gestartet werden konnten, ihr solltet allerdings unbedingt davon absehen!

Etliche Bestandteile in der Atemluft – darunter Speichel, Wasserpartikel und Keime – können nämlich dafür sorgen, dass die Kontakte zersetzt werden oder verrosten. Sowohl die im Karten-Slot als auch die an der Rückseite der Spielekarten.

Speichel auf den Spielen kann sich im Slot verteilen, wenn ihr sie direkt nach dem Pusten wieder einsteckt.

Seht also grundsätzlich davon ab, auf die elektrisch leitfähigen Komponenten zu pusten, wenn ihr langfristig Spaß mit eurer Switch haben wollt!

Wie kam es überhaupt zu dem Mythos?

Bei Steckformaten kann es passieren, dass die Kontakte der Datenträger und der Konsole nicht parallel übereinander liegen. In dem Fall können die Daten nicht gelesen werden. Um dem entgegenzuwirken, genügt es, die Cartridge zu entfernen und erneut hineinzuschieben, so dass die Kontakte neu ausgerichtet werden.

So kam der Irrtum mit dem Hineinblasen zustande: Bei der Pust-Methode wird die Cartridge entfernt, um sie scheinbar von "Schmutz" zu befreien. Ein paar Partikel auf den Kontakten stören die Übertragung der Daten aber eigentlich nicht. Es reicht schon, das Speichermodul ein weiteres Mal einzustecken, dann funktioniert das Spiel auch.

Da dafür aber lange das eigene Handeln, also das Blasen, verantwortlich gemacht wurde, hielt sich die Vermutung bis heute.

Auch bei euch? Habt ihr bei der Switch oder einem anderen Nintendo-Handheld schon einmal in den Kartenslot gepustet?