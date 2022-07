Switch-Warnung: Ab dieser Temperatur solltet ihr die Konsole laut Nintendo ausschalten

Der Sommer ist da und die Temperaturen knacken auch in Deutschland die Marke von 30 Grad. Die Hitzewellen machen aber nicht nur uns, sondern auch unseren technischen Geräten zu schaffen. Nintendo spricht nun sogar eine Warnung aus, wenn ihr eure Switch-Konsole im Sommer nutzen wollt.

Nintendo warnt vor Nutzung bei hohen Temperaturen

Auf Twitter warnt der japanische Kundenservice von Nintendo aktuell davor, die Nintendo Switch bei hohen Temperaturen einzuschalten. Der Anlass sind die aktuell extrem hohen Temperaturen in Japan, die die 35 °C-Marke übersteigen:

Bei welcher Temperatur sollte ich die Switch ausschalten? Ab einer Temperatur von 36 °C empfiehlt Nintendo, die Switch nicht mehr zu nutzen. Auch in kalten Regionen kann es zu Problemen beim Spielen mit der Switch kommen, weshalb ihr die Konsole ebenso bei Temperaturen unterhalb von 5 °C ausschalten solltet.

Was passiert sonst? Durch den Anstieg der internen Temperatur kann es dazu kommen, dass sich das Gerät von selbst abschaltet und in den Ruhemodus begibt. Dadurch werden Schäden an den Komponenten verhindert, die der Hitze nicht standhalten können.

Wie kann ich das verhindern? Wenn ihr die Switch in der Docking-Station nutzt, solltet ihr darauf achten, sie an einem gut gekühlten Ort aufzustellen und keiner direkten Sonneneinstrahlung auszusetzen. Außerdem solltet ihr darauf achten, dass ihr die Ein- und Ausgangsschlitze der Luftzufuhr an der Konsole selbst nicht blockiert. Sollte sich Staub an den Lüftungsschlitzen befinden, könnt ihr diese beispielsweise mit einem kleinen Handstaubsauger entfernen.

Nutzt ihr eure Switch bei den hohen Temperaturen oder lasst ihr sie sowieso ausgeschaltet?