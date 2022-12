Nintendo Switch: Festtagsangebote mit hunderten Spielen im Nintendo eShop gestartet

Der Nintendo eShop hat mit den Festtagsangeboten gerade seinen großen Sale zur Weihnachtszeit gestartet. Ihr bekommt jetzt hunderte Spiele für Nintendo Switch im Sonderangebot, darunter große AAA-Hits ebenso wie kreative Indie-Geheimtipps. In diesem Artikel haben wir euch zehn Highlights aus den Deals herausgesucht und stellen sie euch kurz vor. Die Übersicht über sämtliche Deals findet ihr hier:

Mario & Rabbids: Sparks of Hope

10:14 Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Test-Video zum Switch-Taktikspiel

Mit Sparks of Hope hat der Taktikhit Mario + Rabbids: Kingdom Battle einen hochkarätigen Nachfolger bekommen. Erneut verbünden sich Mario und seine Freunde mit den Rabbids aus dem Hause Ubisoft. Diesmal reisen sie gemeinsam quer durch die Galaxie, um den niedlichen Sparks zu helfen. Dabei handelt es sich um sternenförmige Wesen, die uns mit ihren besonderen Kräften im Kampf unterstützen. Die rundenbasierten Gefechte sind auch diesmal wieder das Highlight des Spiels. Um unsere Feinde zu besiegen, müssen wir die Spezialfähigkeiten unserer Teammitglieder klug ausnutzen und miteinander kombinieren. Im Vergleich zum Vorgänger ist Sparks of Hope größer und komplexer, es bietet nun beispielsweise umfangreiche Skilltrees.

Crash Bandicoot – Quadrilogy Bundle

10:35 Crash Bandicoot 4 - Test-Video zum Jump-&-Run-Hit für PS4 & Xbox One

Mit dem Quadrilogy Bundle bekommt ihr die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy und die Fortsetzung Crash Bandicoot 4: It’s About Time in einem Paket. Bei der N. Sane Trilogy handelt es sich um eine Neuauflage der ersten drei Teile der legendären 3D-Jump&Run-Reihe, die technisch komplett runderneuert und optisch sehr hübsch in Szene gesetzt wurden. Spielerisch bleiben die Remakes den Originalen aber treu, was auch für den hohen Schwierigkeitsgrad gilt. Crash Bandicoot 4 ist im Hinblick auf Steuerung und Kameraführung deutlich moderner, bietet aber trotzdem im Wesentlichen das bekannte Gameplay, erweitert um einige neue Spielmechaniken, die euch zum Beispiel das Manipulieren der Zeit oder der Schwerkraft ermöglichen.

LEGO City Undercover

0:55 LEGO City Undercover - Trailer: Über 100 Fahrzeuge sind im LEGO-GTA dabei

Während die meisten LEGO-Spiele über eher lineare Levels verfügen, bietet LEGO City Undercover eine große Open World im Stile eines GTA. Statt eines Gangsters spielen wir hier aber den Polizisten Chade McCain, der den entflohenen Schwerverbrecher Rex Fury zurück ins Gefängnis bringen soll. Dabei erkunden wir zu Fuß oder mit diversen Fahrzeugen die 20 abwechslungsreichen Bezirke der Stadt, wo wir in viele Verkleidungen schlüpfen, um Rex Fury aufzuspüren, und nebenbei auch noch Jagd auf einige kleinere Kriminelle machen. Die mit vielen Anspielungen auf Filme gespickte Geschichte wird mit dem typischen schrägen LEGO-Humor erzählt. Im Gegensatz zu manchen älteren Versionen des Spiels bietet die Switch-Fassung auch Koop.

Streets of Rage 4

0:53 Streets of Rage 4 - Gameplay-Trailer: Prügel-Sequel nach 20 Jahren angekündigt

Nach mehr als 25 Jahren hat Segas berühmte Prügelspielreihe Streets of Rage endlich einen Nachfolger bekommen. Teil 4 hat zwar einen neuen, etwas bunteren Look, aber das Spielgefühl bleibt trotz kleinerer Modernisierungen das alte: Mit bloßen Fäusten kämpfen wir uns durch die schmutzigen, von Verbrechern kontrollierten Straßen einer Großstadt, um den bereits aus den Vorgängern bekannten Oberschurken Mister X zu erledigen. Das ist anfangs noch recht leicht, aber schon bald werden die Gegner zäher, sodass wir nur vorankommen, wenn wir die Kombos und Spezialfähigkeiten gut beherrschen. Im Koop können wir uns allerdings Hilfe von bis zu drei Mitspieler*innen holen.

Unpacking

1:26 Unpacking: Auspacksimulator zeigt beeindruckendes Audiodesign im Trailer

Unpacking ist ein Puzzlespiel, in dem es darum geht, Umzugskartons auszupacken und ihren Inhalt im neuen Zuhause an den richtigen Platz zu stellen. Das Gameplay ist eher entspannt und simpel. Trotzdem fühlt es sich befriedigend an, für jeden Gegenstand den perfekten Ort zu finden. Im Fokus steht aber ohnehin weniger die spielerische Herausforderung. Stattdessen geht es darum, die Lebensgeschichte einer Person mitzuerleben, die wir bei insgesamt acht Umzügen begleiten. Anhand der Dinge, die sie mitnimmt oder zurücklässt, erkennen wir, wie sie sich über die Jahre hinweg verändert, und können uns immer besser in sie einfühlen. Dadurch entstehen emotionale Momente, die von einem hervorragenden Soundtrack untermalt werden.

Two Point Campus

10:49 Two Point Campus - Test-Video zum humorvollen Aufbauspiel

Bei Two Point Campus handelt es sich gewissermaßen um die Fortsetzung von Two Point Hospital. Statt um Krankenhäuser geht es diesmal um den Aufbau und die Verwaltung von Universitäten. Dass es sich nicht um eine trockene Simulation handelt, sieht man schon daran, dass wir uns beispielsweise um Schulen für Ritter, Zauberer und Spione kümmern müssen. Die Abwechslung ist diesmal größer als im Vorgänger: Die zwölf Missionen liefern nicht nur völlig unterschiedliche Szenarien, sondern setzten auch jeweils andere Missionsziele, wobei neben den Finanzen stets auch wichtig ist, dass unsere Uni fähige Absolventen hervorbringt. Dazu brauchen unsere Studenten das richtige Lehrpersonal, gute Ausrüstung und Bibliotheken, gemütliche Schlafräume und vieles mehr.

Carto

1:00 Carto - Puzzlespiel für Landkarten-Fans

Carto ist ein kreatives Puzzle-Abenteuer in einem niedlichen, handgezeichneten Bilderbuch-Look. Während eines Sturms stürzt die kleine Carto aus dem Luftschiff ihrer Großmutter und landet allein auf einer Insel. Nun muss sie ihren Weg zurück zu ihrer Familie finden. Das Besondere dabei: Die Welt um sie herum baut sich Carto erst selbst zusammen. Auf ihrem Weg findet sie Kartenteile, die sie an die schon vorhandenen Teile anlegen und so die Landschaft verändern und erweitern kann. Außerdem trifft sie auf allerlei interessante Menschen aus fremden Kulturen, denen sie helfen muss, um weitere Kartenteile zu bekommen. Dabei muss sie die Welt immer wieder so umbauen, dass sie zu den Geschichten der Menschen passt.

Rogue Legacy

6:38 Rogue Legacy - Test-Video zum Stammbaum-Roguelike

Rogue Legacy ist ein Roguelike-Platformer, in dem wir eine ganze Dynastie von Helden spielen. Wir begeben uns auf gefährliche Abenteuer in zufallsgenerierten und mit Fallen und Monstern gefüllten Dungeons, die im schlimmsten Fall schon nach Minuten ihr Ende finden. Jedes Mal, wenn einer unserer Helden stirbt, ist er zwar unwiederbringlich verloren. Wir starten aber mit seinem Nachfahren neu und können außerdem das gesammelte Gold nutzen, um unser Rittergut auszubauen und dadurch Upgrades freizuschalten, die unsere Chancen im nächsten Anlauf verbessern. Jeder neue Held hat vielfältige Stärken und Schwächen, die von Farbenblindheit bis zur Höhenangst reichen. Das zwingt uns dazu, unsere Spielweise immer wieder anzupassen.

Wargroove

1:47 WarGroove - Neue Rundenstrategie für Nintendo Switch macht Advance Wars-Fans glücklich

Wargroove ist ein Rundenstrategiespiel, in dem wir einen von mehr als einem Dutzend Kommandanten aus vier Fraktionen spielen. Die Kommandanten greifen eigenhändig in das taktisch anspruchsvolle Geschehen auf dem Schlachtfeld ein und verfügen über jeweils eigene Spezialfähigkeiten, die vom Heilen von Verbündeten bis hin zur Beschwörung von Untoten reichen. Neben der Story-Kampagne mit mehr als 30 Missionen, die sich um die Kämpfe einer jungen Königin drehen, gibt es einen Editor zum Erstellen eigener Karten und Kampagnen, die man auch online teilen kann, sodass es potentiell unendlichen Nachschub gibt. Außerdem können im Multiplayer-Modus bis zu vier Spieler*innen gegeneinander antreten.

Urban Flow

In Urban Flow müssen wir den Verkehr in den hektischen Straßen einer Großstadt am Laufen halten. Es handelt sich dabei nicht um eine komplexe Management-Simulation, sondern eher um ein im Grunde simples, aber trotzdem forderndes Puzzlespiel. In jedem Level bekommen wir ein paar stark befahrene Straßenkreuzungen präsentiert, deren Ampeln wir mit jeweils einem der vier Buttons auf Rot oder Grün stellen können. Auf diese Weise müssen wir nicht nur verhindern, dass sich der Verkehr staut oder es zu Unfällen kommt, sondern auch Platz schaffen für besondere Fahrzeuge wie Krankenwagen oder sogar Panzer. Durch die über 100 Levels wird reichlich Umfang geboten, außerdem gibt es Koop für bis zu vier Spieler*innen.