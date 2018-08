Nintendo Switch für nur 260 Euro, PSN Guthaben günstiger - 10% auf Gaming-Artikel bei eBay

Immer wieder gibt es auf eBay besondere Gutscheine für verschiedene Produktkategorien. Dieses Mal ist der Elektronikbereich an der Reihe und somit bekommt ihr die Möglichkeit euch die Nintendo Switch sehr günstig zu schnappen.

Wer bisher noch auf die Hybrid-Konsole verzichtet hat, sollte sich das bei diesem Preis genau überlegen. Bereits jetzt gibt es sehr gute Spiele wie Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Octopath Traveler und weitere. Noch in diesem Jahr erscheint außerdem Diablo 3 für die Nintendo Switch. Für alle Kreativen unter euch gibt es auch noch Nintendo Labo. Die Konsole hat wirklich einiges zu bieten.

Nutzt für alle Angebote einfach den Gutscheincode POWERUP10 und schon werden bei den teilnehmenden Händlern 10 Prozent Rabatt gewährt. Beachtet, dass das Angebot nur solange der Vorrat reicht, gilt.

Nintendo Switch Neon-Rot / -Blau für 260,10 Euro

Der Rabatt kann auch für die folgenden Produkte genutzt werden. Denkt also daran den Gutschein an der Kasse einzusetzen. Wir haben diesen in den Preis bereits eingerechnet.

