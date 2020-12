Nintendo Switch hat endlich eine Streaming-App, aber nicht bei uns

Der Anime-Streaming-Dienst Funimation hat seine App nach einem eindeutigen Teaser vor ein paar Tagen nun auf der Nintendo Switch veröffentlicht. Damit lassen sich jetzt Anime-Serien wie My Hero Academia auch auf die Mobilkonsole streamen.

Allerdings: Die Funimation-App ist bislang nur in Nordamerika und Kanada verfügbar und kann nur genutzt werden, wenn ein Premium-Abo abgeschlossen wurde, das mit knapp 6 Dollar im Monat zubuche schlägt. Zu einem Release in Deutschland ist noch nichts bekannt, was allerdings auch kein Wunder ist: hierzulande ist der komplette Dienst bislang nicht verfügbar.

GamePro.de hat dennoch bei Funimation angeklopft und nach der Verfügbarkeit für Deutschland gefragt, bislang aber noch keine Antwort bekommen. Wir werden den Artikel entsprechend updaten, sobald sich Neuigkeiten ergeben.

Release vermutlich erst 2021

Es kann gut sein, dass wir hierzulande wenn überhaupt erst 2021 in den Genuss der App bzw. des Services kommen, denn für das kommende Jahr ist der Launch der App bereits für andere Länder bestätigt, darunter Mexiko und Großbritannien. Auch PS5 und Xbox Series X/S-Apps sollen bereits in der Mache sein.

Mit der Veröffentlichung der Funimation-App gehen auch einige neue Features beim Anime-Dienst einher. So gibt es jetzt eine eigens kuratierte Seite für besondere Inhalte und eine "My Anime"-Übersicht, in der Favoriten gespeichert werden können. Auch das gesamte Design wurde etwas modernisiert und aufgehübscht.

Crunchyroll jetzt auch bei Sony

Funimation ist eine Tochterfirma von Sony Pictures, das seine Anime-Bemühungen kürzlich noch weiter ausgebaut hat. Denn für 1,2 Milliarden Euro verleibte sich Sony die Anime-Plattform Crunchyroll ein.

Würdet ihr euch Funimation auch in Deutschland wünschen?