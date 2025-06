Nach Hausbrand: Spieler findet seine Nintendo Switch mit angeschmolzenen Gehäuse - und sie funktioniert noch tadellos

Diese Switch hat einen neuen Haarschnitt.

Bei einem Hausbrand wurden nahezu alle Gegenstände im Heim von Redditor Smooth_Awareness_698 komplett zerstört oder irreparabel beschädigt. So auch die Nintendo Switch seiner Kids. Zumindest dachte er das. Nach einem Jahr stellte sich nun aber raus – das Ding funktioniert noch richtig gut.

Bastler schließt verkohlte Switch an den Strom an und sie geht einfach an

Aufgrund eines Hausbrandes haben der Autor des Posts und seine Familie ein ziemlich kräftezehrendes Jahr hinter sich. Es wurde zum Glück zwar niemand lebensgefährlich verletzt, der Verlust des gesamten Hab und Gutes ist dennoch ein schwerer Schlag.

Nach einem Jahr, in dem die Familie immer wieder umziehen musste, hat sie inzwischen ein neues Zuhause gefunden. Dort hat sich Smooth_Awareness_698 jetzt durch ein paar alte Dinge gewühlt, die er behalten hat. Darunter auch eine völlig mitgenommene Switch.

Zuerst entfernte er die völlig demolierten Joy-Cons. Aufgrund der hitzebedingten Verformungen musste er sie mit einem Hammer bearbeiten. Danach schloss er die Konsole an den Strom an und überraschenderweise zeigte sich augenblicklich die Ladeanzeige auf dem Bildschirm.

Nach 15 Minuten konnte er die Konsole hochfahren und die Daten retten. Wie sich dann zeigte, wäre das aber gar nicht zwingend nötig gewesen, denn tatsächlich funktioniert das Gerät auch über die Anzeige hinaus noch gut.

Sowohl Cartridges als auch Speicherkarten werden noch gelesen, neue Joy-Cons lassen sich anschließen und funktionieren und zumindest ein Teil der Lautsprecher leisten noch ihren Dienst. Lediglich der Klinkenstecker hat es sicher hinter sich.

Jetzt überlegt Smooth_Awareness_698, was er mit dem Gerät anstellen soll. Einerseits will er es sehr gerne behalten. Andererseits fragt er sich, wie es mit potenziell gefährlichen Schäden im Inneren aussieht – besonders in Bezug auf den Akku.

Viele raten ihm auch, die Batterie auszutauschen, da diese lange Zeit höheren Temperaturen ausgesetzt war. Da der Autor zudem über eine gut bestückte Werkstatt samt 3D-Drucker verfügt, kann er natürlich auch andere Teile noch eigenständig austauschen.

Die Konsole hat das Unglück wahrscheinlich deswegen den Umständen entsprechend gut überstanden, weil der TV auf sie gefallen ist. Trotzdem ist es bemerkenswert, dass die Switch die Hitze und auch die Wassermassen aus dem Schlauch der Feuerwehr überstanden hat.

Wir wünschen Smooth_Awareness_698 uns seiner Familie auf jeden Fall alles Gute im neuen Heim und drücken die Daumen, dass die alte Switch ihren Dienst auch weiterhin leistet.