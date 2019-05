Nintendo stellt neue Möglichkeit vor, auf der Switch Geld zu sparen

Nintendo Switch Online-Mitglieder kommen in den Genuss neuer Vergünstigungen. Wer den kostenpflichtigen Online-Service nutzt, kann jetzt beim Kauf bestimmter Titel Geld sparen. Das funktioniert mit Hilfe der sogenannten Game Coupons, die Nintendo neu einführt und vorstellt. Wir erklären euch, wie genau das funktioniert.

Nintendo führt Game Coupons für Switch Online-Mitglieder ein

Die Voraussetzung: Um die neuen Nintendo Switch Game Coupons überhaupt kaufen zu können, müsst ihr Nintendo Switch Online-Mitglieder sein. Die kostenlose, siebentägige Testphase reicht beispielsweise nicht aus.

Was ist Nintendo Switch Online? Der kostenpflichtige Service ähnelt Xbox Live oder PS Plus und ermöglicht euch Online-Multiplayer sowie Zugriff auf NES-Klassiker und Exklusivtitel wie Tetris 99.

So funktioniert's: Im eShop können sich Online-Mitglieder für 99 Euro zwei Game Coupons kaufen. Die lassen sich dann für zwei Spiele aus dem Angebot einlösen. Aktuell können damit zwar eine ganze Menge, aber nicht alle Spiele gekauft werden und das Ganze funktioniert auch bei Vorbestellungen.

Die Coupons gibt es nur im Doppelpack, sie können aber auch unabhängig voneinander eingelöst werden. Theoretisch könnt ihr so fast 40 Euro sparen, wenn ihr euch zum Beispiel Zelda: Breath of the Wild und Super Smash Bros. Ultimate gönnen wollt. Beide Titel schlagen im eShop aktuell nämlich mit 69,99 Euro zu Buche.

Die Game Coupons im Überblick:

Nur für Nintendo Switch Online-Mitglieder

2 Coupons kosten 99 Euro

Ihr bekommt dafür 2 Spiele im eShop

Liste der Spiele, die aktuell verfügbar sind

Funktioniert auch mit (manchen) Vorbestellungen

Coupons können unabhängig voneinander genutzt werden

Für wen lohnen sich die Nintendo Switch Game Coupons?

Für Online-Mitglieder? Wer sowieso schon Nintendo Switch Online-Mitglied ist und mit neuen beziehungsweise eher teureren Titeln aus dem Spiele-Lineup liebäugelt, könnte hier ein Schnäppchen machen. Wollt ihr euch zum Beispiel Super Mario Maker 2 vorbestellen und Smash Bros. Ultimate oder Zelda: BotW kaufen, könnten die Game Coupons für euch ein spannendes Angebot sein. Vorausgesetzt, ihr zahlt sowieso schon den Mitgliedschaftsbeitrag für Switch Online.

Allerdings kosten manche Switch-Titel anderswo deutlich weniger als im eShop.

Augen auf beim Spielekauf! Wollt ihr euch Bayonetta 2, Dragon Quest Builders, Fitness Boxing oder 1-2-Switch kaufen, bringt euch das Coupon-Angebot gar nichts. Dass auf der Game Coupon-Liste so viele Spiele stehen, die sowieso nur 49,99 Euro kosten sollen, wirkt in diesem Zusammenhang wenig nachvollziehbar, weil dabei niemand spart.

Wie findet ihr die Nintendo Switch Game Coupons? Schlagt ihr zu?

