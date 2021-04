Nintendo Switch: Ingenieur baut gigantische Konsole, die sogar mit 4K funktioniert

Die ist ja riesig! Der Raumfahrt-Software-Ingenieur Michael Pick hat sich etwas Besonderes ausgedacht und seine Ingenieur-Fähigkeiten in eine gigantische Nachbildung der Nintendo Switch gesteckt. In den sozialen Medien können wir nun seinen ganzen Stolz bewundern.

Der Gigant unter den Konsolen

Stolz präsentiert Pick auf Reddit die gigantische Nintendo Switch, die rund 650 Prozent größer als das Original ist. Die Konsole besitzt die folgenden Maße:

Gewicht: 30 kg

30 kg Höhe: 0,76 m

0,76 m Breite: 1,78 m

Das Geniale: Die Switch funktioniert tatsächlich! Der Koloss bietet eine 4K-Auflösung und jede einzelne Taste ist funktionsfähig. Auf dem Riesen lassen sich sogar Switch-Titel wie Mario Kart 8 Deluxe und Fortnite spielen. Es soll sogar möglich sein, zu normal großen Joy-Cons oder einem Switch Pro Controller zu wechseln.

Der Trick dabei ist, dass die gigantische Switch selbst nur ein Holzkorpus ist, in dem eine echte Switch verbaut wurde. Für Plastikbauteile wie den Joysticks hat Pick einfach einen 3D-Drucker verwendet. Die gigantischen Joysticks wurden mit Gummibändern über den originalen Joysticks befestigt, damit eine reibungslose Eingabe erfolgt. In einem Video präsentiert Pick die Montage:

Für den guten Zweck

Was passiert mit der Switch? Pick will die Switch nicht zu seinem eigenen Vergnügen behalten. Er spendete die Switch dem Monroe Carell Jr. Children's Hospital in Vanderbilt, wo die zahlreichen kleinen Patienten ihren Spaß mit der Switch haben können.

Mal sehen, welchem Projekt sich Pick als nächstes widmen wird. Der Hobby-Bastler hat sich bereits an anderen Projekten wie diesem Gaming-PC probiert, den er als kleinsten seiner Art bezeichnet. Vielleicht baut Pick in Zukunft ja Konsolen der Konkurrenz nach? Wir sind gespannt!

Welche Konsole würdet ihr euch als riesige Version wünschen?