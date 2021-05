Nintendo Switch: Dieses Gratis-Spiel erscheint nächste Woche und ihr braucht kein Switch Online

Eigentlich war Super Bomberman R Online bislang ein Free2Play-Titel, der im September 2020 nur für Google Stadia erschien. Doch ab der kommenden Woche können auch Nintendo Switch-Besitzer:innen in den Genuss des kostenlosen Spiels kommen und gegen andere Mitspielende antreten.

Bomben geschickt platzieren

Das Prinzip bleibt dabei das Gleiche: Ihr müsst Bomben platzieren und Power Ups nutzen, um gegen eure Gegner:innen zu bestehen. Einen ersten Eindruck dazu verschafft euch der Trailer.

Auf Twitter kündigt Konami den plattformübergreifenden Release an:

Wann erscheint Super Bomberman R Online? Auf Twitter kündigt Konami den plattformübergreifenden Release an: Der Titel soll am 27. Mai im Nintendo eShop erscheinen. Ihr benötigt keine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft, um den Titel spielen zu können. Außerdem soll am gleichen Tag der Release der PC- und PS4-Version erfolgen. Im weiteren Verlauf sollen Xbox One-, PS5- und Xbox Series X/S-Versionen folgen.

Super Bomberman R Online soll zusammen mit dem Season-Pass angeboten werden. In Season One wird Old Snake Bomber mit enthalten sein, der an Solid Snake aus der Metal Gear Solid-Reihe angelehnt ist.

Es knallt, bis der Letzte überlebt

Was ist Super Bomberman R Online? Der Konami-Titel dreht sich um den namensgebenden Bomberman. Dabei handelt es sich um ein Battle Royal-Spiel für bis zu 64 Spieler:innen. Durch das geschickte Platzieren von Bomben könnt ihr eure Mitstreiter:innen aus dem Feld kicken, um so am Ende des Matches an der Spitze zu stehen.

Was ist der Unterschied zu Super Bomberman R? Super Bomberman R ist bereits seit 2017 für Nintendo Switch erhältlich. Der wohl größte Unterschied ist, dass hier nur maximal 8 Spieler:innen gegeneinander antreten und es keinen Battle Royale-Modus gibt.

Was bringt Switch Online?

Mit Nintendo Switch Online erhaltet ihr Zugriff auf viele Online- und Multiplayerspiele. Ihr könnt Speicherstände in der Cloud sichern, habt Zugriff auf ausgewählte SNES- und NES-Klassiker und könnt über eine Smartphone-App den Voice Chat nutzen. Außerdem gibt es exklusive Angebote für Abonnent:innen.